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«Уфа» — «Рубин» — 1:1, видео, голы, обзор матча, 24 октября 2021 года, РПЛ

Агаларов забил 10 мячей за 12 матчей. Но в РПЛ были и более результативные серии форвардов
Павел Прохоров
«Уфа» — «Рубин» — 1:1
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Теперь гол лучшего бомбардира чемпионата продлил безвыигрышную серию команды Слуцкого.

«Уфа» сыграла вничью с «Рубином» и продлила безвыигрышную серию до четырёх матчей. Команде Слуцкого оказался не по зубам даже аутсайдер чемпионата: за последние четыре игры казанцы набрали только одно очко.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Агаларов – 19' (пен)   1:1 Журавлёв – 59' (автогол)

Почти все голы «Уфы» в этом сезоне забивает Гамид Агаларов (10 из 13), под раздачу попал и «Рубин». Нападающий отличился на 19-й минуте с пенальти и вывел команду Алексея Стукалова вперёд. Нападающий развёл мяч и Юрия Дюпина по разным углам. Голкипер «Рубина» пропустил второй гол с 11-метровой отметки за месяц: 2 октября в матче с «Нижним Новгородом» он не смог справиться с ударом Николая Калинского, забившего победный мяч.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Стоит отметить, что 10 голов за 12 матчей – не рекорд. РПЛ помнит бомбардиров, которые «выбивали» десятку за меньшее количество игр.

  • В 1994 году Игорь Симутенков забил 10 голов за 11 матчей.
  • В сезоне-1998 Георгий Деметрадзе с 16-го по 25-й туры отличился 12 раз.
  • В 1998 году Олег Веретенников за первые 12 туров забил 11 мячей, аналогичная история у Андрея Каряки в 2004-м.
  • В 2006 году Жо за 11 матчей поражал ворота соперников 13 раз.
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На 55-й минуте «Уфа» могла реализовать второй пенальти: судья поставил на «точку», но после просмотра видео отменил своё первоначальное решение. Если бы 11-метровый удар состоялся, его исполнил бы Остон Урунов, который попросил лучшего бомбардира «Уфы» одолжить ему мяч.

«Почему второй пенальти отдал Урунову? Он сам попросил. Ещё не забивал в РПЛ, очень хотел. Сказал, что уверен в себе», – процитировал слова Агаларова в послематчевом интервью комментатор Дмитрий Шнякин.

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«Рубин» сравнял на 59-й минуте: Юрий Журавлёв пытался прервать передачу, но отправил мяч в собственные ворота. Между прочим, обороняться команде Слуцкого было бы легче, если бы Агаларов не сыграл в этой встрече. Его участие находилось под вопросом. Лишь за три дня до матча нападающий приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Благодаря голу в ворота «Рубина» Агаларов укрепил лидерство в бомбардирской гонке РПЛ. За ним следует Фёдор Смолов, забивший семь мячей. Тройку замыкает Денис Глушаков, у которого шесть голов.

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