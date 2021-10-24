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Тест о дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», Алекс Фергюсон, Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм

Тест. Что вы знаете о соперничестве «МЮ» и «Ливерпуля»?
Виталий Пасичный
Что вы знаете о соперничестве «МЮ» и «Ливерпуля»?
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Подготовьтесь к дерби правильно.

24 октября в 208-й раз состоится одно из мощнейших дерби АПЛ: «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль». У этих команд больше всего побед в чемпионате (20 у «МЮ», 19 у «Ливерпуля»), в ЛЧ (среди английских клубов: 6 у «Ливерпуля», 3 у «МЮ»), они лидируют в общем рейтинге по числу трофеев. В очных встречах «МЮ» и «Ливерпуля» часто решалась судьба больших трофеев и регулярно выходили звёзды первой величины.

Очередное дерби может стать определяющим для Оле-Гуннара Сульшера. Несмотря на масштабное усиление летом, «МЮ» слишком часто проигрывает в чемпионате – и, по данным главного футбольного инсайдера планеты Фабрицио Романо, в случае проигрыша ещё и «Ливерпулю» норвежец может быть уволен. При этом «Ливерпуль» очень хорош: в каждом из последних восьми выездных матчей команда забивала минимум три гола.

В честь легендарного противостояния мы подготовили онлайн-квиз об истории дерби.

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