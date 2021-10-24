У «Барсы» четыре поражения от «Реала» подряд. Куман — аут?

Команды начали осторожно, и первый голевой момент случился только на 25-й минуте. Можно даже сказать, голевейший. Но каким-то непостижимым образом Серджино Дест запулил выше ворот. Надо было видеть лицо Рональда Кумана.

«Реал» поспешил наказать соперника за транжирство. Идеальная с точки зрения геометрии контратака завершилась пушкой Давида Алабы. Кстати, для австрийца этот гол стал первым за «Реал». Кажется, дебютный мяч просто не может быть лучше.

До конца первого тайма «Барса» создала ещё пару опасных моментов, но для гола чего-то не хватало. «Реал» же мучил соперника контратаками, пользуясь ослабевшей обороной хозяев. Статистика при этом удивляет: команды владели мячом одинаковое количество времени.

Во втором тайме картина не особо изменилась. «Барса» перекатывала мяч и искала подходы к воротам «Реала», а гости хладнокровно отбивались и убегали через всё поле. Под конец мадридцы уже не стеснялись потягивать время. Но голы мы всё же увидели, причём сразу два. Сначала «Реал» провёл очередную безжалостную контратаку — и 0:2. Голевой удар на счету Лукаса Васкеса.

А потом «Барселона» всё же затолкала мяч в ворота усилиями Серхио Агуэро. Для аргентинца это первый гол за каталонцев. Но было слишком поздно.

А теперь несколько фактов: • Карло Анчелотти впервые выиграл на «Камп Ноу». До сегодняшнего матча итальянец за тренерскую карьеру приезжал со своими командами в Каталонию шесть раз и никак не мог победить.