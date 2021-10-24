Этот суперсейв Джикии — для хит-парадов! Выбил головой с линии ворот

В матче 12-го тура со «Спартаком» «Зенит» мог открыть счёт уже на 10-й минуте. И открыл бы, если бы не защитник москвичей Георгий Джикия.

Вот что случилось. Вендел шикарной передачей разрезал оборону соперника, Клаудиньо сделал скидку на Азмуна, но Кофрие заблокировал удар иранца. Тут же бразилец бил по пустым воротам, но Джикия головой выбил мяч с «ленточки» ворот «Спартака».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Этот сейв очень похож на спасение Дмитрия Комбарова в матче с «Севильей» 17 октября 2017 года. Тогда защитник спас команду от гола при счёте 2:1, выбив мяч из пустых ворот после удара в упор от Бен-Йеддера.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в Youtube-аккаунте «Матч ТВ».

Спасение Джикии точно войдёт в подборку лучших сейвов чемпионата.