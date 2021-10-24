Что это было? «Ливерпуль» растоптал «Манчестер Юнайтед», Роналду не помог

В центральном матче тура в Англии «Ливерпуль» обыграл… нет, не так: уничтожил, унизил, разнёс «Манчестер Юнайтед». 0:5 — в этих цифрах — вся слабость «МЮ. Давайте посмотрим на голы.

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1:0 — гол Кейта. Это самый быстрый гол «Ливерпуля» на «Олд Траффорд». Спустя 4 минуты и 42 секунды после стартового свистка.

2:0 — Диогу Жота.

3:0 — Мохамед Салах. Забил в 10-м матче за «Ливерпуль» подряд.

4:0 — ещё Салах. «Манчестер Юнайтед» впервые проигрывал 0:4 после первого тайма в АПЛ.

5:0 — хет-трик Салаха. Он стал первым игроком за 18 лет, который забил три гола «МЮ» на «Олд Траффорд». В последний раз это был бразилец Роналдо.

Уже на 65-й минуте фанаты «Манчестер Юнайтед» массово покидали стадион.

Неудивительно: это самое крупное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля». А ещё «МЮ» проиграл с 0:5 впервые с 1955 года – тогда их с таким же счётом вынес «Ман Сити».