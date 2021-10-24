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«Зенит» — «Спартак» — 7:1, реакция соцсетей, лучшие мемы после матча 12-го тура РПЛ, 24 октября

«Попросив, чтобы «Спартак» играл как «МЮ», я не это имел в виду». Мемы про 1:7 от «Зенита»
Михаил Рождественский
«Зенит» — «Спартак» — 7:1, реакция соцсетей
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Все глумятся над обороной красно-белых.

Это было эпично. «Зенит» принял «Спартак» в центральном матче 12-го тура РПЛ. Все ждали борьбы, но, оказывается, зря. Хозяева просто разбомбили красно-белых. Счёт абсолютно унизительный — 7:1.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Азмун – 20'   2:0 Клаудиньо – 28'   3:0 Азмун – 36'   4:0 Мостовой – 45'   4:1 Промес – 53'   5:1 Мостовой – 56'   6:1 Дзюба – 80' (пен)   7:1 Ерохин – 88'
Удаления: нет / Кофрие – 79'

Уничтожение «Спартака» началось ещё в первом тайме. «Зенит» забил на 20-й минуте, добавил на 28-й, а к перерыву счёт был уже 4:0. Красно-белые отыграли один мяч в начале второй половины встречи, но только разозлили соперника. «Зенит» отгрузил гостям ещё три гола, а «Спартак» ещё и остался в меньшинстве — Максимилиано Кофрие глупо привёз пенальти и получил вторую жёлтую карточку.

Инфоповод мощнее в российском футболе придумать трудно. Поэтому соцсети просто разорвались. Собрали для вас лучшие мемы. Николай Рассказов был главным героем шуток несколько дней назад. Тогда его обвиняли в поражении от «Лестера» в Лиге Европы. Сегодня защитнику «Спартака» тоже досталось.

Больно сегодня было не только «Спартаку». В Англии в это время «Манчестер Юнайтед» тоже унизительно проиграл принципиальному сопернику — «Ливерпулю». Правда, там дело ограничилось пятью мячами. После пятого гола «Зенита» все стали шутить про сходство между двумя красно-белыми командами.

Когда «Зенит» забил семь, появились новые просторы для юмора. Обороне «Спартака» снова досталось.

Считать голы в этом матче – весело!

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак ФК Зенит •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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