«Попросив, чтобы «Спартак» играл как «МЮ», я не это имел в виду». Мемы про 1:7 от «Зенита»

Это было эпично. «Зенит» принял «Спартак» в центральном матче 12-го тура РПЛ. Все ждали борьбы, но, оказывается, зря. Хозяева просто разбомбили красно-белых. Счёт абсолютно унизительный — 7:1.
Уничтожение «Спартака» началось ещё в первом тайме. «Зенит» забил на 20-й минуте, добавил на 28-й, а к перерыву счёт был уже 4:0. Красно-белые отыграли один мяч в начале второй половины встречи, но только разозлили соперника. «Зенит» отгрузил гостям ещё три гола, а «Спартак» ещё и остался в меньшинстве — Максимилиано Кофрие глупо привёз пенальти и получил вторую жёлтую карточку.
Инфоповод мощнее в российском футболе придумать трудно. Поэтому соцсети просто разорвались. Собрали для вас лучшие мемы. Николай Рассказов был главным героем шуток несколько дней назад. Тогда его обвиняли в поражении от «Лестера» в Лиге Европы. Сегодня защитнику «Спартака» тоже досталось.
Больно сегодня было не только «Спартаку». В Англии в это время «Манчестер Юнайтед» тоже унизительно проиграл принципиальному сопернику — «Ливерпулю». Правда, там дело ограничилось пятью мячами. После пятого гола «Зенита» все стали шутить про сходство между двумя красно-белыми командами.
Когда «Зенит» забил семь, появились новые просторы для юмора. Обороне «Спартака» снова досталось.
Считать голы в этом матче – весело!
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