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«Зенит» — «Спартак» — 7:1, РПЛ, почему тренера Руя Виторию не надо отправлять в отставку, мнение

Не увольняйте Виторию! «Спартак» унижен, но отставка не решит проблем
Михаил Рождественский
Не увольняйте Виторию!
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Есть несколько причин оставить Руя.

«Спартак» растоптан. 1:7 от «Зенита» в Санкт-Петербурге — унижение исторического масштаба, которое красно-белым (а главное — его болельщикам) будут припоминать ещё очень долго. Похожий эффект был после позора в дерби с ЦСКА в 2008-м. Тогда «Спартак» получил пять, а фанатам об этом постоянно напоминали ещё несколько лет.

Сейчас все ждут одного — увольнения Руя Витории. По классике Леонид Федун должен взбеситься и выгнать тренера из клуба, отвесив пинок под зад и не пожалев полагающуюся португальцу жирную компенсацию. Но на эту ситуацию можно взглянуть с другой стороны.

«Дерби двух столиц» не получилось. «Спартак» забыл выйти на игру «Дерби двух столиц» не получилось. «Спартак» забыл выйти на игру

Итак, почему Виторию не нужно увольнять прямо сейчас. Во-первых, Руй по-прежнему неплохой тренер. Да, в Питере он получил, вероятно, главную пощёчину за всю карьеру, но такие пощёчины были у всех. Жозе Моуринью унижали в Барселоне, Пепа Гвардиолу — в Мюнхене, а Юргена Клоппа отоваривали в Манчестере и даже в Бирмингеме. Тем не менее Витории не плевать на команду. Это не тот случай, когда тренер полностью отпускает ситуацию и ждёт, когда ему на счёт капнут денежки. Руй должен сделать выводы.

Во-вторых, Витория работает в «Спартаке» всего несколько месяцев. И всё это время клуб твердит о стопроцентной поддержке португальца. Что это за поддержка, которая моментально иссякает после одного матча? В конце концов, до игры с «Зенитом» не было даже слухов об отставке Руя. К тому же «Спартак» за последние 10 лет неоднократно проваливался в Петербурге. Знаете, кто тренировал красно-белых в нескольких таких матчах? Например, Массимо Каррера, который привёл команду к первому чемпионству за 16 лет. А ещё Унаи Эмери. Испанца в итоге убрали, но у него была война с руководством, и вряд ли кто-то скажет, что это плохой тренер.

Ещё одна причина — деньги. Да, сейчас на эмоциях о них никто не думает, но сколько «Спартак» уже потерял на резких решениях? Если клуб не может позволить себе нормального защитника (Максимилиано Кофрие, ничего личного), то зачем отваливать отступные тренеру? У Витории ещё полтора года по контракту, и получает он почти € 3 млн за сезон. К чему будет такая щедрость в преддверии зимнего трансферного окна? Лучше купите опорника или усильте оборону.

Кстати, сам Витория пока никуда не собирается. На послематчевой пресс-конференции он заявил следующее: «Я не стану комментировать вопросы об отставке. Бывают сложные моменты, но мужчина должен их принять. Делать такого рода заявления нельзя».

В «Спартаке», несмотря на всеобщее ожидание казни от Федуна, пока не трогают Виторию: «Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений. Безусловно, это очень тяжёлое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию».

«Отставка? Нельзя делать такие заявления». Витория — после 1:7 от «Зенита» «Отставка? Нельзя делать такие заявления». Витория — после 1:7 от «Зенита»

Итог простой: «Спартак» не в порядке. У клуба многолетние проблемы, но они появились задолго до Витории. И португалец явно не главная из них. Вероятно, держаться за него всеми конечностями тоже не стоит, но уходить в отставку Руй отказался. А значит, ему вполне можно отдать этот сезон. Чемпионом «Спартак» уже всё равно не станет.

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