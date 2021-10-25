Не увольняйте Виторию! «Спартак» унижен, но отставка не решит проблем

«Спартак» растоптан. 1:7 от «Зенита» в Санкт-Петербурге — унижение исторического масштаба, которое красно-белым (а главное — его болельщикам) будут припоминать ещё очень долго. Похожий эффект был после позора в дерби с ЦСКА в 2008-м. Тогда «Спартак» получил пять, а фанатам об этом постоянно напоминали ещё несколько лет.

Сейчас все ждут одного — увольнения Руя Витории. По классике Леонид Федун должен взбеситься и выгнать тренера из клуба, отвесив пинок под зад и не пожалев полагающуюся португальцу жирную компенсацию. Но на эту ситуацию можно взглянуть с другой стороны.

Итак, почему Виторию не нужно увольнять прямо сейчас. Во-первых, Руй по-прежнему неплохой тренер. Да, в Питере он получил, вероятно, главную пощёчину за всю карьеру, но такие пощёчины были у всех. Жозе Моуринью унижали в Барселоне, Пепа Гвардиолу — в Мюнхене, а Юргена Клоппа отоваривали в Манчестере и даже в Бирмингеме. Тем не менее Витории не плевать на команду. Это не тот случай, когда тренер полностью отпускает ситуацию и ждёт, когда ему на счёт капнут денежки. Руй должен сделать выводы.

Во-вторых, Витория работает в «Спартаке» всего несколько месяцев. И всё это время клуб твердит о стопроцентной поддержке португальца. Что это за поддержка, которая моментально иссякает после одного матча? В конце концов, до игры с «Зенитом» не было даже слухов об отставке Руя. К тому же «Спартак» за последние 10 лет неоднократно проваливался в Петербурге. Знаете, кто тренировал красно-белых в нескольких таких матчах? Например, Массимо Каррера, который привёл команду к первому чемпионству за 16 лет. А ещё Унаи Эмери. Испанца в итоге убрали, но у него была война с руководством, и вряд ли кто-то скажет, что это плохой тренер.

Ещё одна причина — деньги. Да, сейчас на эмоциях о них никто не думает, но сколько «Спартак» уже потерял на резких решениях? Если клуб не может позволить себе нормального защитника (Максимилиано Кофрие, ничего личного), то зачем отваливать отступные тренеру? У Витории ещё полтора года по контракту, и получает он почти € 3 млн за сезон. К чему будет такая щедрость в преддверии зимнего трансферного окна? Лучше купите опорника или усильте оборону.

Кстати, сам Витория пока никуда не собирается. На послематчевой пресс-конференции он заявил следующее: «Я не стану комментировать вопросы об отставке. Бывают сложные моменты, но мужчина должен их принять. Делать такого рода заявления нельзя».

В «Спартаке», несмотря на всеобщее ожидание казни от Федуна, пока не трогают Виторию: «Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений. Безусловно, это очень тяжёлое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию».

Итог простой: «Спартак» не в порядке. У клуба многолетние проблемы, но они появились задолго до Витории. И португалец явно не главная из них. Вероятно, держаться за него всеми конечностями тоже не стоит, но уходить в отставку Руй отказался. А значит, ему вполне можно отдать этот сезон. Чемпионом «Спартак» уже всё равно не станет.