Самые унизительные поражения «Спартака» в РПЛ. «Зенит» чаще других выносил красно-белых

Накануне «Спартак» потерпел сокрушительное поражение в выездном матче с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу чемпиона России. Самое время вспомнить другие унизительные поражения московского клуба. Мы включили в подборку матчи, в которых «Спартак» проигрывал с разницей минимум в четыре гола. Чаще других красно-белых выносил «Зенит» (трижды с учётом прошедшего матча).
12 июля 2008 года. «Спартак» — ЦСКА — 1:5
На тот момент «Спартак» не обыгрывал принципиального соперника в течение семи лет. Не получилось и тогда. Перед матчем главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев вернул из дубля Вагнера Лава (туда бразильца отправили по дисциплинарным причинам), и тот отгрузил спартаковцам три мяча. Болельщики красно-белых покинули «Лужники» ещё до финального свистка, а поражение стало для «Спартака» самым крупным на тот момент в РПЛ.
Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»
14 марта 2011 года. «Ростов» «Спартак» — 4:0
В первом туре переходного чемпионата России, который длился полтора гола, «Спартак» получил звонкую пощёчину. Главный тренер красно-белых Валерий Карпин оставил в запасе полузащитника Алекса, поскольку впереди команду ждал матч 1/8 финала Лиги Европы с «Аяксом». На первых минутах вратарь «Спартака» Дикань отразил удар Адамова с пенальти, однако спустя минуту форвард всё-таки открыл счёт. Впоследствии ростовчане ещё трижды огорчили голкипера, а Адамов оформил дубль.
11 августа 2012 года. «Зенит» — «Спартак» — 5:0
До 2012 года «Спартак» ни разу не проигрывал в РПЛ с разницей в пять мячей. Гости практически не создали никаких моментов у ворот соперника, за исключением пенальти, который не реализовал Билялетдинов. «Зенит» же забивал на любой вкус, а дубль на свой счёт записал Файзулин. После матча главный тренер питерцев Лучано Спаллетти подколол соперника: «Зенит» заслужил эту победу. Я часто говорю, что решающую роль играет характер. И сегодня это можно было наглядно увидеть. У кого есть характер, тот в любой ситуации делает всё на полную. А у кого нет характера, тот расслабляется и опускает руки».
25 ноября 2012 года. «Спартак» — «Динамо» — 1:5
Ещё один разгром, который «Спартак» получил с Унаи Эмери на посту главного тренера. Кстати, после матча спортивный директор красно-белых Валерий Карпин заявил, что испанца отправили в отставку. Что касается дерби, то там классно сыграл Кокорин, дважды огорчивший соперника. Единственный гол в составе «Спартака» забил Дзюба, но к тому моменту его команда летела с разницей в пять мячей.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
22 марта 2014 года. «Краснодар» — «Спартак» — 4:0
«Спартаком» рулил Дмитрий Гунько, а команду настиг кризис. Столичная команда располагалась на шестой строчке в таблице, и подняться выше никак не получалось. А выездной матч с «Краснодаром» завершился полным провалом. Мало того, что «Спартак» потерпел унизительное поражение, так ещё и бывший футболист команды Ари «передал привет», записав на свой счёт хет-трик. На это нападающему потребовалось меньше часа.
17 мая 2015 года. «Спартак» — ЦСКА — 0:4
Весной 2015-го «Спартак» снова потерпел разгромное поражение. На этот раз ЦСКА прибил команду Мурата Якина ещё в первом тайме — к 30-й минуте армейцы выигрывали с разницей в три мяча (дубль сделал Ерёменко). После перерыва окончательный счёт установил Муса.
1 декабря 2016 года. «Крылья Советов» — «Спартак» — 4:0
Самое крупное поражение Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака». Московский клуб тогда рвался к золотым медалям, а самарцы вели отчаянную борьбу за выживание. Хозяева разгромили основной состав «Спартака», однако это поражение не помешало красно-белым в итоге завоевать долгожданный чемпионский титул.
6 августа 2017 года. «Зенит» — «Спартак» — 5:1
Итальянская дуэль тренеров осталась за Роберто Манчини. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга разгромил действующего чемпиона на новом стадионе. Команда Карреры была не похожа на ту, что сезоном ранее завоевала золотые медали. «Спартак» серьёзно забуксовал на старте чемпионата и снова получил пять мячей в Санкт-Петербурге.
Бонус
6 декабря 2017 года. «Ливерпуль» — «Спартак» — 7:0
Самое крупное поражение «Спартак» потерпел в Англии. Любопытно, что в первом матче на групповой стадии Лиги чемпионов российский клуб сыграл вничью с грозным соперником — 1:1. К сожалению, на «Энфилде» всё было иначе. «Ливерпуль» по полной программе резвился в атаке и к 18-й минуте повёл с разницей в три мяча. Хет-трик тогда на свой счёт записал Коутинью, дубль сделал Мане. «Я не могу этого объяснить. Мы вышли на поле, и «Ливерпуль» превзошёл нас во всём», — сказал после игры Каррера.
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