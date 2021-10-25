Сейчас Салах — лучший игрок в мире. Объясняем почему

Мохамед Салах набрал фантастическую форму. Египтянин настолько хорош, что среди болельщиков и в прессе серьёзно обсуждают его шансы на «Золотой мяч».

В сезоне-2021/2022 просто нет игрока лучше, чем Салах. В АПЛ уж точно. Египтянин лидирует в лиге по:

голам (и ожидаемым голам);

голам + ассистам (и вообще, и на в пересчёте на 90 минут);

голам без учёта пенальти и ассистам на 90 минут;

ожидаемым ассистам;

разрезающим пасам и действиям, приводящим к голам.

В Лиге чемпионов по тем же метрикам входит в топ-10, но нужно сделать поправку на уровень соперников «Ливерпуля» в группе.

Чисто визуально смотреть за осенью Салаха – сплошное наслаждение. Мохамед создает чудо-голы сам («Манчестер Сити» и «Уотфорд»), дарит их партнёрам (ассист на Садио Мане в матче с «Уотфордом») и постоянно вовлечён в игру «Ливерпуля». Салах в среднем делает 4,1 удара за матч, сооружает 2,3 ключевых паса, выдаёт 2,2 успешные обводки и при этом является лидером по количеству прессинг-действий в финальной трети среди игроков своей позиции (в среднем 9 за матч). То есть, помимо гигантского атакующего вклада, египтянин ещё и работает на команду. Всё это справедливо позволяет WhoScored называть Салаха лучшим игроком сезона со средней оценкой 8,6 из 10.

В матче с «МЮ» Салах, например, уничтожил несколько исторических рекордов. Стал первым за 16 лет игроком, который сделал хет-трик на «Олд Траффорд» со времён Роналдо. Великий бразилец сделал это в легендарном матче «МЮ» – «Реал» в 2003-м. Игроки «Ливерпуля» вовсе не делали хет-трик на поле одного из главных раздражителей с 1936-го, теперь этот рекорд тоже принадлежит Салаху. Три гола в ворота Давида де Хеа, помимо всего прочего, позволили Мохамеду обойти Дидье Дрогба и стать лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ.

Выдавать такой чумовой уровень Салаху помогает уверенность в себе, не переходящая в самоуверенность. В интервью Sky Sports египтянин ответил на слова Юргена Клоппа, который назвал его лучшим игроком в мире: «Для меня это звучит просто прекрасно, но всё-таки я считаю, что это мнение одного человека. Не могу сказать, что являюсь лучшим в мире. Кто-то с этим согласится, а кто-то – нет. Я просто счастлив из-за того, как играю в последнее время, но считаю, что это субъективные вещи. Я всегда стремлюсь быть лучшим игроком в мире. Я не буду врать. Это то, что заставляет меня пахать и стараться быть лучшей версией себя. Для себя я всегда лучший игрок. Я стараюсь поддерживать уверенность в этом. Неважно, согласны ли с этим другие люди».

Помимо тренера «Ливерпуля», величие Салаха на старте сезона-2021/2022 отмечают очень многие. Только в последние дни тезис «Мохамед – лучший игрок в мире» произнесли Грэм Сунесс, Майкл Оуэн, Джейми Каррагер и Иан Раш. С похожей риторикой выступал даже Уле-Гуннар Сульшер.

Может показаться, что Салаха превознесли за несколько крутых матчей на старте сезона, но на самом деле его топ-перформансы – обычное дело. Если сравнивать Мохамеда со всеми игроками его позиции (край атаки, куда можно, например, приписать и Месси, и Мбаппе), то он входит в 1% лучших игроков мира за последние 365 дней по голам без учёта пенальти, ожидаемым голам, ожидаемым голам без учёта пенальти, ударам в створ, прессинг-действиям в финальной трети, касаниям в чужой штрафной. Если расширить выборку до 5%, то добавляются ещё и голы, ожидаемые голы без учёта пенальти + ассисты и дриблинги, приведшие к голу. Грубо говоря, Салах – исключительный футболист на всём протяжении года, а не только горячей осенью-2021.

Пока что «Ливерпулю», у которого есть Салах, можно только позавидовать, но совсем скоро активируются две большие проблемы. Во-первых, контракт Салаха заканчивается в 2023 году, и пришло время обсуждать его продление. По действующему соглашению египтянин получает около £ 200 тыс. в неделю. Новое требование игрока и агента, которое раскрыл TheTimes, – больше £ 400 тысяч в неделю.

Во-вторых, с 9 января по 6 февраля 2022 года пройдёт самый страшный для болельщиков «Ливерпуля» турнир – Кубок африканских наций. До этого мерсисайдцам везло, ведь турнир проходил летом, теперь же придётся расстаться с Мохамедом Салахом, Садио Мане и Наби Кейта и сыграть без них минимум два матча (с «Брентфордом» и «Кристал Пэлас»). Но гораздо страшнее, что эмоциональные и физически тяжёлые (средняя температура января в Камеруне – 31 градус) игры за сборную завершатся за пару недель до старта «Ливерпуля» в плей-офф ЛЧ. Кажется, зимой величие Салаха станет ещё более заметным.