«Игра «Барселоны» — настоящая катастрофа». Кумана атакуют после поражения от «Реала»

«Барселона» под руководством Рональда Кумана в очередной раз неудачно провела принципиальный матч с «Реалом». Голландский специалист проигрывает «эль класико» уже в третий раз подряд (в прошлом сезоне «Реал» победил 3:1 на «Камп Ноу» и 2:1 — дома).

Куман стал на шаг ближе к антирекорду «эль класико»

Opta утверждает, что Куман стал первым за очень долгое время тренером, проигравшим в трёх подобных матчах. Во второй половине 30-х годов прошлого века таким «достижением» отметилась «Барселона» Патрика О’Коннелла. Рональд же, в свою очередь, рискует стать единственным в истории тренером, проигравшим первые четыре «эль класико». Впрочем, если сохранит свой пост до 12 января 2022 года — именно в этот день «Барса» встретится с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании.

Как фанаты «Барселоны» отреагировали на поражение

После вчерашнего матча Куман пережил несколько неприятных мгновений, сидя за рулём автомобиля. Болельщики атаковали машину Рональда, стучали по ней и громко кричали. Некоторые из фанатов позволили себе оскорбительные высказывания.

Пресс-служба «Барсы» осудила действия участников инцидента, но вряд ли тренеру стало от этого легче.



«ФК «Барселона» публично осуждает жестокие и неуважительные действия, с которыми столкнулся наш тренер, покидая «Камп Ноу». Клуб примет дисциплинарные меры, а также усилит безопасность, чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем», — гласит заявление «Барселоны» в «Твиттере».

Кстати, в концовке матча некоторые болельщики выражали недовольство с помощью свиста и таким же образом реагировали на замену Кумана.

Что с контрактом Кумана

Нынешний договор тренера с «Барселоной» истекает летом 2022 года. Ранее Marca сообщала, что стороны пока не договорились о продлении контракта. Если клуб не предложит Рональду новый договор, то тренер получит крупную неустойку в размере € 6 млн. Почему так? Этот пункт изначально прописали в контракте специалиста. Дело в том, что Куман из своих средств выплачивал неустойку после ухода из сборной Нидерландов ради «Барселоны». Если же клуб уволит голландца до конца сезона, то заплатит ему примерно € 13-14 млн.

Цитаты после матча

Рональд Куман, главный тренер «Барселоны»:

«Игроки, как и все, кто поддерживает «Барсу», разочарованы результатом. Так и должно быть. <...> Я понимаю разочарование болельщиков. Но сегодня мы показали, что не хуже «Реала». Если бы мы забили первыми, всё пошло бы по-другому. <...> Есть многое, что нам нужно улучшать в атаке: последний пас, последний прострел в штрафную, расположение игроков в штрафной. Мы много работаем, чтобы играть лучше».

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

«Не люблю оценивать соперника. В матче с «Барселоной» нам пришлось нелегко. Они будут бороться за чемпионство до самого конца чемпионата. <...> Во втором тайме они сильно давили, но мы хорошо защищались в своей штрафной».

Мигель Торрес, бывший игрок «Реала»:

«У «Барселоны» не было плана на игру, она много импровизировала. С точки зрения тактики её игра — настоящая катастрофа. А «Реал» научился очень хорошо действовать в таких матчах, как этот».



Журналист Cadena Cope Маноло Лама:

«Дело не в том, что «Реал» сыграл хорошо, а в том, что «Барса» выглядела очень плохо. Команда не в состоянии бороться за чемпионский титул».