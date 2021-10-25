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«Барселона» — «Реал» — 1:2, фанаты «Барселоны» атаковали машину главного тренера Рональда Кумана, видео, 24 октября 2021

«Игра «Барселоны» — настоящая катастрофа». Кумана атакуют после поражения от «Реала»
Кирилл Закатченко
«Барселона» — «Реал» — 1:2
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Но увольнять тренера сейчас очень невыгодно.

«Барселона» под руководством Рональда Кумана в очередной раз неудачно провела принципиальный матч с «Реалом». Голландский специалист проигрывает «эль класико» уже в третий раз подряд (в прошлом сезоне «Реал» победил 3:1 на «Камп Ноу» и 2:1 — дома).

Испания - Примера. 10-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Алаба – 32'   0:2 Васкес – 90+4'   1:2 Агуэро – 90+7'

Куман стал на шаг ближе к антирекорду «эль класико»

Opta утверждает, что Куман стал первым за очень долгое время тренером, проигравшим в трёх подобных матчах. Во второй половине 30-х годов прошлого века таким «достижением» отметилась «Барселона» Патрика О’Коннелла. Рональд же, в свою очередь, рискует стать единственным в истории тренером, проигравшим первые четыре «эль класико». Впрочем, если сохранит свой пост до 12 января 2022 года — именно в этот день «Барса» встретится с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании.

Как фанаты «Барселоны» отреагировали на поражение

После вчерашнего матча Куман пережил несколько неприятных мгновений, сидя за рулём автомобиля. Болельщики атаковали машину Рональда, стучали по ней и громко кричали. Некоторые из фанатов позволили себе оскорбительные высказывания.

Пресс-служба «Барсы» осудила действия участников инцидента, но вряд ли тренеру стало от этого легче.

«ФК «Барселона» публично осуждает жестокие и неуважительные действия, с которыми столкнулся наш тренер, покидая «Камп Ноу». Клуб примет дисциплинарные меры, а также усилит безопасность, чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем», — гласит заявление «Барселоны» в «Твиттере».

Кстати, в концовке матча некоторые болельщики выражали недовольство с помощью свиста и таким же образом реагировали на замену Кумана.

Куман не предложил ничего, кроме прессинга. После первого гола «Реалу» было удобно играть Куман не предложил ничего, кроме прессинга. После первого гола «Реалу» было удобно играть

Что с контрактом Кумана

Нынешний договор тренера с «Барселоной» истекает летом 2022 года. Ранее Marca сообщала, что стороны пока не договорились о продлении контракта. Если клуб не предложит Рональду новый договор, то тренер получит крупную неустойку в размере € 6 млн. Почему так? Этот пункт изначально прописали в контракте специалиста. Дело в том, что Куман из своих средств выплачивал неустойку после ухода из сборной Нидерландов ради «Барселоны». Если же клуб уволит голландца до конца сезона, то заплатит ему примерно € 13-14 млн.

Цитаты после матча

Рональд Куман, главный тренер «Барселоны»:

«Игроки, как и все, кто поддерживает «Барсу», разочарованы результатом. Так и должно быть. <...> Я понимаю разочарование болельщиков. Но сегодня мы показали, что не хуже «Реала». Если бы мы забили первыми, всё пошло бы по-другому. <...> Есть многое, что нам нужно улучшать в атаке: последний пас, последний прострел в штрафную, расположение игроков в штрафной. Мы много работаем, чтобы играть лучше».

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

«Не люблю оценивать соперника. В матче с «Барселоной» нам пришлось нелегко. Они будут бороться за чемпионство до самого конца чемпионата. <...> Во втором тайме они сильно давили, но мы хорошо защищались в своей штрафной».

Мигель Торрес, бывший игрок «Реала»:

«У «Барселоны» не было плана на игру, она много импровизировала. С точки зрения тактики её игра — настоящая катастрофа. А «Реал» научился очень хорошо действовать в таких матчах, как этот».

Журналист Cadena Cope Маноло Лама:

«Дело не в том, что «Реал» сыграл хорошо, а в том, что «Барса» выглядела очень плохо. Команда не в состоянии бороться за чемпионский титул».

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