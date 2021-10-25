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«Зенит» — «Спартак» — 7:1, анализ игры Ярослава Ракицкого, причины прогресса, подпишет ли он новый контракт

Ракицкий мощно прибавил осенью. Так хочет новый контракт от «Зенита»?
Дмитрий Зимин
Анализ игры Ярослава Ракицкого, причины прогресса
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Делает ассисты и научился играть в непривычной схеме.

Теневой герой «Зенита» в игре со «Спартаком» – Ярослав Ракицкий. Его фамилия ни разу не появилась на табло, хотя футболист точно заслужил это. Две голевые, классные первые передачи на выход в атаку, мощная игра в защите, так ещё и милые слова своим фанам после матча – как его после этого не обожать фанатам «Зенита»? Всё, что он показал против «Спартака» – не случайный всплеск. В этом сезоне Ярослав мощно прибавил по сравнению с предыдущим, который он заканчивал очень томно. Его критиковали за игру в паре с Ловреном, отобрали возможность бить штрафные, и плюс к этому никто не говорил с ним о новом контракте. Но Ракицкий понял: вернуть всё можно только через работу. И, видимо, у него получилось.

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Летом мы разговаривали с Ракицким в Австрии, и при всей внешней бодрости несколько тем его задели. Первая – про то, что весной прошлого года штрафные стал бить Ловрен, а угловые подавать Дуглас. Известно, что Ярослав обожает это делать, поэтому решение штаба стало разочарованием. Вторая тема – контракт. Он откровенно говорил, что «Зенит» до сих пор не начал с ним разговор об этом, и, если этого не случится, защитник будет искать другие варианты. В какой-то момент показалось, что всё это может сломать игрока – он забьёт на работу и досидит оставшийся год на лавке. Иногда приятно ошибаться.

В игре со «Спартаком» два из семи голов забили как раз с навесов Ракицкого. Кто-то подумает, что дело в замене Дугласа (он ушёл на 13-й минуте), но не только в этом. Ещё до травмы бразильца Ракицкий подал один угловой. Вероятно, изначальный план Семака заключался в том, чтобы дать эту возможность именно Ярославу. Обычно во время угловых на подстраховке остаётся один Барриос – Дуглас идёт подавать, а Ракицкий – в штрафную. Но против «Спартака» тренеры решили оставить сзади двух игроков – Дугласа и Барриоса. И в этой конфигурации именно украинец исполнял угловые. Не секрет, что Ярослав не очень быстро возвращается в оборону. Поэтому наличие сзади двух игроков облегчало эту задачу. Возможно, такая практика продолжится. Ведь у Дугласа не было столько ассистов с угловых, сколько у Ракицкого в одном матче. Он соскучился по этой роли. И здорово её исполняет.

Ракицкий трансформируется и как защитник. Ещё год назад Семак откровенно признавался, что украинцу тяжело играть в схеме с тремя центральными защитниками. Потому что он всю жизнь играл в двойке и не понимает эту конфигурацию. Но, как мы выяснили, всему можно научиться. Теперь он не только хорош в тройке, но порой даже оказывается на фланге обороны. Например, в игре с «Мальмё», когда стало понятно, что результат сделан, Ракицкий при атаках переходил на край, а Дуглас оказывался в центре. Перспективное сочетание, но главное, что сам защитник уже не возражает против этого.

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По информации «Чемпионата», руководство также довольно прогрессом игрока. Ракицкий привёл в норму вес и теперь даже выглядит чуть ли не как самый молодой игрок команды. Поэтому наверняка зимой 32-летний защитник поговорит с клубом о новом контракте. Ещё один-два сезона он точно вытянет.

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