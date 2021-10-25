Дзюба снова мимо сборной! Карпин предпочёл ему новичка

Теперь мы знаем расширенный состав сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022! В составе, как это обычно бывает при Валерии Карпине, есть несколько сюрпризов. Разбираемся в обновлённом списке.

Кто попал в состав сборной России

Начнём с вратарей. Здесь сразу два новичка — Илья Лантратов из «Химок» и Никита Хайкин из норвежского «Будё-Глимт». Вызову второго не удивляйтесь — на днях его команда прихлопнула «Рому» Жозе Моуринью в Лиге конференций, забив шесть мячей. При этом в списке нет Юрия Дюпина, чей «Рубин» сейчас сыпется в РПЛ.



В защите налаживается ситуация с флангами. После предыдущих матчей, когда там приходилось выпускать неосновных игроков и даже тех, кто выступает на других позициях, в состав вернулись Вячеслав Караваев и Илья Самошников. Новичок есть и здесь — Карпин впервые вызвал Данила Кругового из «Зенита».



Едем дальше. В полузащите тоже неожиданности, тут сразу три новых футболиста — Константин Марадишвили из «Локомотива», Александр Черников из «Краснодара» и Роман Ежов из «Крыльев Советов». На месте и Денис Глушаков, который драматично выбыл из списка из-за травмы месяц назад.



Но главная интрига была в нападении. Сразу отметим — да, новичок есть и здесь. И это Иван Сергеев из «Крыльев». А вот Артём Дзюба снова мимо сборной. В трёх последних матчах у форварда «Зенита» два гола, но Карпину этого недостаточно. Совсем недавно Дзюба сам отказался ехать в сборную, сославшись на плохую форму, а теперь уже всё решили за него. Кстати, о диалоге с Артёмом Карпин рассказывал в недавнем интервью «Чемпионату».

Короткий итог: в расширенном списке сборной нет Дзюбы и Дюпина, но есть семь новичков. Вот состав целиком.



Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Будё-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).



Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Арсен Адамов («Урал»).



Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все — «Локомотив»), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов»).



Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).



В окончательный список попадут 26-27 футболистов. Объявят его через неделю, 1 ноября.

Что говорит Карпин

Про отсутствие Дзюбы Карпин много говорить не стал. Отметил лишь одно — это решение тренерского штаба. То есть в этот раз Артёма никто не спрашивал. По словам Карпина, тренеры сборной с Дзюбой не общались.

Также Карпин объяснил количество игроков. В этот раз список получился даже более расширенным, чем обычно — там оказался сразу 41 футболист.

«Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили ещё по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный.



Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть ещё и футболисты, которые «висят» на жёлтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы, решили дать такой большой список», – сказал Карпин.

Когда у сборной матчи

В ноябре сборная России сыграет два судьбоносных матча. 11 ноября команда Карпина примет Кипр на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Но главная игра состоится тремя днями позднее — 14 ноября. Сборная отправится в Сплит, чтобы встретиться с Хорватией. Если до этого момента не будет сюрпризов, то матч определит победителя группы, который получит прямую путёвку в Катар.



На данный момент сборная России занимает первое место в отборочной группе и опережает хорватов на два очка. Кстати, как минимум второе место наша команда себе уже гарантировала. Если проиграем хорватам, должны хотя бы сыграть в стыках.