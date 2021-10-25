В сборной России будет 7 новичков? Кто попал в расширенный список Карпина

Сегодня был обнародован расширенный состав сборной России на ближайшие матчи отборочного цикла ЧМ-2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). Валерий Карпин удивил. В списке главного тренера – семь новичков. Причём некоторых из этих игроков точно не ждали сейчас в национальной команде. Рассказываем о них.

Никита Хайкин

Очевидно, что приглашение Хайкина – решение не Карпина, а Виталия Кафанова. Судя по всему, тренер вратарей сборной хочет познакомиться с как можно большим количеством кандидатов, проверить их в тренировочном процессе. Поэтому в составе команды постоянно появляются новые голкиперы. Хайкин уже 2,5 года играет в Норвегии за «Будё-Глимт». Никита прошёл через академии «Челси», «Рединга» и «Портсмута», а в России у него не пошло – сидел в запасе «Мордовии» и «Кубани» в 2015-2016 годах. В нынешнем сезоне Хайкин сыграл 32 матча, пропустил 29 мячей и выдал 13 «сухарей». В норвежской лиге он один из лучших по проценту отражённых ударов – 78%. На днях его «Будё-Глимт» разгромил в Лиге конференций «Рому» – 6:1.

Илья Лантратов

Ещё одно новое имя во вратарской бригаде – 25-летний голкипер «Химок» Лантратов. Илья всего второй сезон проводит в РПЛ, но уже считается одним из сильнейших голкиперов лиги. Летом ходили слухи об интересе к нему со стороны ЦСКА и «Зенита». Правда, в прошлом чемпионате его статистика была получше: Лантратов отражал 77% ударов. В нынешнем – только 72%. Но причина ухудшения статистики Ильи, конечно, и в том, что глубокий спад переживает вся команда. Всего же в 12 турах голкипер «Химок» пропустил 19 мячей и выдал четыре «сухаря».

Данил Круговой

Включение в состав левого защитника «Зенита» – тоже сюрприз. Круговой имеет минимум игровой практики в составе петербургской команды, сидя за спиной Дугласа Сантоса. В нынешнем сезоне Данил принял участие в 13 матчах, однако сыграл в общей сумме всего около 300 минут. Впрочем, в последнем матче со «Спартаком» он появился на поле уже в начале первого тайма из-за травмы бразильца. Выглядел солидно, стал автором голевой передачи. У Кругового хорошие качества – есть скорость, техника, приличные кроссы, так что Карпин может оставить его и в окончательном составе, учитывая проблемы с фланговыми защитниками в сборной.

Александр Черников

Молодые игроки не проходят мимо внимания Карпина, несмотря на недостаток опыта. В расширенный состав попал и 21-летний универсал из «Краснодара». Основная позиция Черникова – опорный полузащитник, тем не менее в этом сезоне воспитанник «быков» выходил и в центре обороны. Сыграл девять матчей в РПЛ и Кубке России, забил два гола. У Александра хорошая оборонительная статистика: в среднем за 90 минут он выигрывает 63% единоборств, совершает 7 подборов, 5,2 перехвата и 2,8 отбора мяча (по данным InStat). Прогресс Черникова действительно впечатляет.

Константин Марадишвили

Переход из ЦСКА в «Локомотив» в летнее трансферное окно придал новый импульс Марадишвили. Если прежде Константин воспринимался, скорее, как игрок оборонительного плана, закрывая опорную зону или даже правый фланг защиты, то теперь чаще вовлечён в атакующие действия команды, принимает нестандартные решения. Ральф Рангник увидел большой потенциал у полузащитника. К слову, в нынешнем сезоне Марадишвили забил уже больше, чем в прошлом – два гола. Хавбеку «Локомотива», как Черникову, тоже всего 21 год, так что он остаётся и кандидатом в молодёжную сборную России.

Роман Ежов

24-летний вингер «Крыльев Советов» пока не очень хорошо знаком российским болельщикам, поскольку проводит свой первый сезон в РПЛ. Воспитанник московской академии «Чертаново» сыграл лишь 12 матчей в элите, забил один гол и сделал три голевые передачи, но этого хватило, чтобы попасть в расширенный состав сборной России. Включение в список – аванс от Карпина. Будет сюрпризом, если Ежов окажется и в окончательной заявке. С другой стороны, Роман – скоростной игрок, который способен продвигать мяч на ведении и находить свободные зоны для приёма передач. Такие всегда высоко ценятся. Вдобавок у Ежова мощная для атакующего игрока статистика подборов мяча.

Иван Сергеев

А вот включение в состав Сергеева ожидалось. Нападающий «Крыльев Советов» ещё в прошлом сезоне зарекомендовал себя в ФНЛ как супербомбардир – наколотил 40 мячей в 42 матчах. В нынешнем сезоне ему потребовалось время на адаптацию в РПЛ, где он дебютировал только в 26 лет, но теперь Иван всё более заметная фигура и в элите. В 12 матчах стал автором четырёх голов и трёх голевых передач. Сергеев хорошо работает на команду и выделяется умением выбрать позицию в штрафной соперника. Обладает голевым чутьём. Отсутствие в сборной России Артёма Дзюбы и Александра Соболева открывает дорогу в национальную команду новым форвардам. Причём совсем другим по стилю игры.