Справились даже без Смолова. Первая победа «Локомотива» с немецким тренером

«Локомотив» в порядке! В заключительном матче 12-го тура РПЛ железнодорожники встретились на своём поле с «Сочи» — прямым конкурентом по турнирной таблице. И уверенно победили. «Локомотиву» даже не понадобился Фёдор Смолов — нападающий получил мышечную травму и выбыл на несколько дней.

В первом тайме команды поровну владели мячом, но по воротам бил только «Локомотив». Забавно, что для гола хозяевам даже не понадобился удар. После подачи Константина Марадишвили на дальней штанге собирался замыкать Тин Едвай, но всю славу забрал защитник «Сочи» Игорь Юрганов. Корявый автогол в конце тайма — и 1:0.

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Во втором тайме «Сочи» наконец стал бить по воротам (но не попадать) и задумался о камбэке, однако «Локомотив» эти мысли быстро пресёк. Уже на 49-й минуте Едваю вернулся должок за первый гол. Хорват забил дебютный гол за железнодорожников.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

До конца матча команды создали несколько моментов. «Сочи» всё же сподобился на гол, но сделал это слишком поздно. Зато очень красиво! Жоаозиньо блестяще запулил со штрафного в девятку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Итог: логичная по игре победа «Локомотива». А главное — первая при Маркусе Гисдоле! Немецкому тренеру понадобились три попытки, чтобы наконец выиграть в России. Теперь критика поутихнет?

Победа пришла к «Локомотиву» очень вовремя. Железнодорожники влетели в еврокубковую четвёрку и отправили «Сочи» на шестое место. У обеих команд (а также у «Краснодара») по 21 очку. Выше только ЦСКА, «Динамо» и «Зенит».

До перерыва на матчи сборных «Локомотиву» предстоят две непростые игры. Сначала команда Гисдоля встретится с грозой фаворитов — «Нижним Новгородом» Александра Кержакова. А затем сыграет с кризисным, но неудобным «Спартаком». У «Сочи» ситуация не лучше — впереди поездка в Тулу к «Арсеналу» и матч с ЦСКА.