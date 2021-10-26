«Максименко затащит — понесут на руках!» Вратаря «Спартака» защищает его бывший тренер

«Спартак» заслуженно критикуют после разгромного поражения от «Зенита» (1:7). Больше всего после этого матча достаётся вратарю Александру Максименко: например, журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Александр «вообще не футболист». Но критиковать голкипера начали задолго до матча с «Зенитом» – на вопрос о его ошибках отвечать приходилось даже Рую Витории. Детский тренер вратаря Вячеслав Ковнеристов разобрал игру Максименко и рассказал:

– почему вратарь сильно сдал в этом сезоне;

– какие самые слабые компоненты в игре Максименко;

– как объяснить, что 50% ударов в створ Максименко заканчиваются голами;

– что Александра просит делать сам тренер;

– стоит ли «Спартаку» задуматься о замене Максименко.

– Переворачивать ситуацию в «Спартаке» нужно не с вратарской позиции, – сразу подчеркнул Ковнеристов. – Надо во всей команде наводить порядок. В профессиональной лиге защитники не имеют права допускать такие детские ошибки. Из-за того, что творится на задней линии, любой вратарь может засомневаться в своих действиях. В моей практике тоже было такое. Но ничего, Саша выкарабкается, всё будет нормально – с психикой у него всё в порядке. Прежде чем что-то добавлять, нужно навести порядок в целом. На одном нападении далеко не уедешь. Можно забить пять и пропустить ещё больше.

– Многие отмечают: самые слабые места в игре Максименко – игра на выходах и потеря ворот. Например, во втором голе «Зенита» в воскресном матче.

– Могу сказать одно: Клаудиньо пробил с самой страшной точки для вратаря. Её раскусили только недавно, а я всегда ребят мучил этой зоной, потому что очень трудно расположиться и прочитать удар. Игрок может пробить как в ближний, что ещё хуже, так и в дальний угол. Саша не достал этот удар, но многие ли достают? За последнее время вспомню только пару моментов – с мячом из этой точки работать нереально сложно.

– Но с выходом из ворот проблемы у него действительно есть?

– Это вопросы к его тренерам. Да, это его слабое место, но сказать, что он единственный, кто не работает на выходах, – нельзя. Ему нужно сильно добавить. Мы с ним много работали по этому компоненту. Но сейчас всё зависит от тактики главного тренера и тренера вратарей. Игра на выходах – вещь, которая быстро теряется: можно сезон отыграть великолепно, а в следующем она просто уйдёт.

– В этом сезоне Максименко отразил всего 50% ударов в створ…

– Тут хотелось бы посмотреть эту статистику с разбивкой на дистанцию удара. Все пропущенные удары идут в статистику, даже с линии ворот. А хотелось бы увидеть: сколько ударов было из штрафной, из вратарской и из-за штрафной. Да, «Спартак» много пропускал со стандартов, но стандарты зависят не от одного вратаря. Плюс надо учитывать выходы один в один – в начале сезона Саша спасал прилично. И не забывайте: в «Спартаке» часто меняются тренеры, вместе с которыми приходят новые тренеры вратарей. Каждый из них пытается доказать, что его система подготовки лучшая: а когда человек ел правой рукой, но его заставляют есть левой – получается неважно.

– Сейчас в «Спартаке» тренер вратарей – Луиш Эштевеш. Он вырастил голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона.

– Эдерсон – это Эдерсон, а Максименко – это Максименко. Это как сравнивать Акинфеева и Овчинникова. Если бы условного Нигматуллина учили играть в воротах, как Овчинникова, Руслан бы не стал вратарём. Подход к каждому голкиперу подбирается индивидуально. Сейчас в «Спартаке» много психологов, тренеров, которые должны искать этот подход.

– Согласны, что Саша просто в эмоциональной яме?

– А как можно работать, когда в команде что-то не так?! Это же реально видно – в обороне и центре поля происходят ошибки уровня детского футбола. Я всегда вопросы задавал обороне и центру. Когда команда плохо играет одну-две игры, вратарь выручает. Но когда это происходит на протяжении всего сезона…

– Вы общались с Сашей по поводу этого неудачного отрезка карьеры?

– Углублённо с ним ничего не разбираю, ведь я не вижу процесса подготовки. Но я ему всегда говорил и говорю одно: нужно быть смелее. А чтобы быть смелее на выходах, например, надо жертвовать собой.

– Как вратарь может нивелировать ошибки?

– Мы всегда свои ошибки нивелировали голосом – больше подсказывали. Потом пошла мода на молчаливых вратарей, чтобы они показывали свою уверенность. Но молчать на позиции вратаря – не значит быть уверенным. Такая тенденция пошла при Акинфееве. Главное – лицо посерьёзнее. Раньше, даже в играх, где особо не было работы, мы держали командный тонус голосом.

– И как у Максименко с голосом?

– Сейчас Саша подсказывает немного. Это даже не подсказ, а, скорее всего, какое-то нервное состояние. Максименко шумит, потому что в команде что-то не так.

– В чём ещё нужно прибавить Максименко?

– Ему надо бы добавить наглости, который я не вижу у него в глазах. Когда его только начали подпускать к основе – глаза горели. А сейчас они не светятся, а просто злые. На что он злится – не знаю, но, скорее всего, на результат. Такое не может проходить мимо, все мы люди.

– Многие болельщики делают крайним Максименко.

– Болельщики «Спартака» всегда будут тебя носить на руках, если ты вытащил и играешь на высоком уровне. А теперь вспомните, например, Акинфеева – у него тоже были спады! После этого стоило Игорю где-то потащить, и его снова носили на руках. У каждого вратаря бывают спады, у некоторых и несколько таких периодов за всю карьеру. Болельщики в большинстве случаев руководствуются промежуточным настроением. Но завтра Саша затащит в РПЛ – и его понесут на руках.

– «Спартаку» стоит повременить с переменами на вратарской позиции?

– А сколько Саша пережил тренеров в «Спартаке»? На моей памяти – точно больше четырёх. Но он всегда доказывал: я – номер один. Пацану двадцать лет, он выкарабкается из этой ситуации. Единственное, чувствуется, что в команде беспорядок с первых игр. Доменико Тедеско ушёл, и команда надломилась. Да, можно резать кардинально, но зачем? Вспомните Сафонова – в прошлом сезоне перетерпели, когда он начал «исполнять чудеса». И Матвея после этого взяли в сборную. И я бы не сказал, что он там что-то показал. Да, у Сафонова сильнее игра на выходах, но ошибки в этом компоненте он тоже допускал.