Слуцкий валится в РПЛ. Его отставка – вопрос времени?

«Рубин» мучился в Уфе почти всю игру. В первом тайме команда выглядела безнадёжно, общее впечатление не поменял даже гол Хвичи, который не засчитали из-за офсайда. «Уфа» играла лучше, создавала моменты и ушла на перерыв, ведя в счёте. Неизвестно, что в раздевалке сказал своим парням Леонид Слуцкий, но на 15-20 минут второго тайма они включились и сравняли счёт. На большее их не хватило. Ничья с «Уфой» продолжила грустную тенденцию: у «Рубина» одна победа в десяти последних матчах, и этот результат вступает в полное противоречие с претензиями команды на лидерские места в РПЛ.

После «Уфы» Слуцкий так не и смог найти объяснение неудачным результатам.

«Как выйти из этой ситуации? Работать. А как ещё? Если что-то не получается, то тренер виноват всегда. Есть в том числе и мои ошибки в том, какой футбол мы показываем, какое количество очков мы набрали», – сказал Леонид Викторович на пресс-конференции.

Видимо, руководство устраивают такие объяснения. Но всё равно непонятно, почему после мощной весны игра «Рубина» сломалась.

«Рубин» продал слишком много лидеров, а новички не стали заменой

Одна из популярных теорий, объясняющих неудачи, – летом «Рубин» покинуло слишком много важных игроков, а остальные лидеры до сих пор не вкатились в сезон. Отчасти это действительно так: клуб расстался с защитником Карлом Старфельтом, двумя важными полузащитниками Денисом Макаровым и Дарко Йевтичем, также в аренду ушёл Сильвие Бегич.

Два игрока из этого списка точно считались основными на ключевых позициях – Старфельт почти безальтернативно закрывал центр обороны вместе с Уремовичем, а Макаров своим универсализмом и, конечно, паспортом добавлял опций в атаке. Футболисты, которые пришли им на замену, пока не тянут. Монтассар Тальби – это Старфельт на минималках, а Андерсу Дрейеру точно нужно больше времени, чтобы забивать и ассистировать. Датчанин круто начал, но потом затух. Кажется, ему необходимо привыкнуть к чемпионату. Однако результат нужен уже сейчас.

Ещё один новичок Сеяд Хакшабанович – отдельная история. Парень приехал заменить Хвичу на левом фланге, но в итоге играет где угодно, только не на своей позиции. Ведь грузинский полузащитник никуда не уехал, а Слуцкий не готов держать его в запасе. И это ещё одна проблема – некоторые лидеры прошлого сезона сильно сдали. В первую очередь – Хвича. Парень в своей голове уже уехал в Европу и сильно разочаровался, когда «Рубин» ни с кем не договорился. Пришлось возвращаться к футболу, хотя это даётся ему тяжело. Но Слуцкий верит в парня. Проблемы есть и с другим недавним лидером. Деспот в нынешнем сезоне больше лечится, чем играет. А когда выходит на поле – максимально неэффективен. Его регресс объяснить сложнее. Сейчас у нападающего только один гол в семи матчах. Хотя и в прошлом сезоне он долго разгонялся и вышел на пик только весной. Возможно, в этом будет так же.

Слуцкого уволят или будут верить в него до последнего?

Оправдание неудачи редко помогает уйти от ответственности. Но у Слуцкого пока получается. И руководство верит, что у тренера всё под контролем. Хотя критические стрелы уже летят.

Роман Широков бывший полузащитник сборной России «Слуцкий прекрасно знает всю систему и сначала сказал, что сразу «Рубин» никуда не стремится, что ему нужно время, чтобы построить команду. У «Рубина» одна победа в десяти матчах, а сколько он уже команду строит? Два года? Команду за год можно построить. На эмоциях они выдали хороший год. Дальше, как мне кажется, должно было быть лучше – время же прошло. А по игре и результатам есть ощущение, что становится только хуже. Но руководители, наверное, видят процесс, понимают, что есть свет в конце туннеля».

Убирать Слуцкого до зимней паузы вряд ли кто-то решится. Слишком уж он ценный лот для российского рынка. Плюс нет однозначной замены, как и уверенности, что с другим тренером будет лучше. Ведь рано или поздно новички адаптируются, а лидеры вернут форму. И если результата не будет и в этом случае, то есть к началу декабря, вопрос о возможной отставке тренера наверняка рассмотрят.