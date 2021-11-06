«Филимонов! Боже мой...» Матч-боль России

Отборочный цикл Евро-2000 — самый контрастный и противоречивый в истории сборной России. Всего за год с небольшим страна пережила всю гамму чувств — от глубокого уныния до эйфории. Назад в депрессию её вогнал тот-самый-гол-имени-Шевченко-Филимонова. Матч с Украиной с отрывом возглавляет топ сильнейших потрясений футбольной России и ежегодно вспоминается 9 октября в различных интерпретациях. А мы вернёмся к нему без привязки к дате — в сериале о ключевых играх национальной команды. У неё же скоро очередной «матч года» — в Хорватии.

Предыстория

Бышовец проиграл шесть матчей из шести. После трёх туров ниже России была только Андорра

Анатолий Бышовец был последним тренером сборной СССР и единственным — сборной СНГ. Для полного комплекта не хватало национальной команды РФ, и спустя шесть лет после Евро-1992 олимпийский чемпион Сеула этот гештальт закрыл. Правда, на этот раз он послужил родине недолго и безуспешно. Вместо триумфального возвращения случилось оглушительное фиаско.

Возможно, будь у тренера больше времени, он оставил бы более глубокий след в новейшей истории сборной. Но РФС позволил Борису Игнатьеву доработать до конца свой контракт после невыхода на ЧМ-1998 (уступили Италии в стыках), и Бышовцу пришлось второпях проверять кандидатов и доносить до них свои нетривиальные идеи.

Первое, что сделал БАФ — это «реабилитировал» всех легионеров, по тем или иным причинам утративших доверие предшественника. Троицу Харин — Шалимов — Кирьяков, выставленных после Евро-1996 главными рвачами росфутбола, Бышовец вернул в полном составе. После полуторагодичной паузы к команде присоединились Карпин с Мостовым. Даже герой Сеула Добровольский на 32-м году получил шанс перезапустить карьеру в сборной. По именам составчик собрался приличный. Почему с результатами вышел швах, наверное, и сам Бышовец не скажет.

Фото: rusteam.permian.ru

Проигрывали всем подряд — не иначе как потусторонние силы восстали против Светоча. Шутки шутками, но в этой серии действительно было что-то иррациональное. По иронии судьбы, своё первое поражение в квалификации Евро-2000 Бышовец потерпел в родном Киеве, где состоялся как великий (без малейшей иронии) футболист. А дальше неудачи цеплялись одна за другую: Испания (товарняк), Франция, Исландия…

Таблица четвёртой группы после трёх туров — сюр. У России — 0 очков и пятое место (ниже только Андорра).

И В Н П М О 1. Украина 3 3 0 0 7-2 9 2. Франция 3 2 1 0 6-3 7 3. Исландия 3 1 2 0 2-1 5 4. Армения 3 1 1 1 3-3 4 5. Россия 3 0 0 3 4-7 0 6. Андорра 3 0 0 3 1-7 0

Игра в Бразилии в ноябре, кажется, не была нужна ни хозяевам, ни гостям. Романцев даже не пустил спартаковцев в Салвадор. Но старые договорённости между федерациями пришлось выполнять. Россияне в престранном составе получили пятёрку мячей от вице-чемпионов мира, и на этом история Бышовца в сборной закончилась. Она продлилась всего полгода и вместила в себя шесть поражений в шести матчах. Жестокий удар по амбициям олимпийского чемпиона.

Романцеву второй заход в сборную удался больше. Его результаты на контрасте с прошлогодними выглядели фантастикой, чудом — как угодно назовите. Шесть побед подряд, и прежде всего парижская, вернули России чувство гордости за своих футболистов, а сборной — реальные шансы на поездку в Бенилюкс. Для прямого выхода на Евро нужна была ещё одна — над Украиной. Или хотя бы ничья в комплексе с невыигрышем Франции у Исландии.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Решающий матч

13 минут Россия лидировала в группе и напрямую выходила на Евро-2000 — пока Филимонов не пропустил свой самый ненавистный гол

За прошедшие 22 года о «матче века» в «Лужниках» исписаны миллионы символов. Для разнообразия восстановим его в цитатах комментатора Виктора Гусева. Хотя самую памятную реплику тогда выдал его напарник Андрей Голованов.

Отборочный матч Евро-2000



Россия — Украина — 1:1



Россия: Филимонов, Хлестов, Хохлов, Смертин, Аленичев, Дроздов, Онопко (к), Карпин, Титов, Панов (Семак, 79), Тихонов (Бесчастных, 61).

Тренер:

Украина: Шовковский, Лужный (к), Мизин, Головко, Ващук, Дмитрулин (Ковалёв, 75), Максимов (Мороз, 77), Гусин, Скаченко (Микитин, 41), Шевченко, Ребров.

Тренер: Йожеф Сабо.

Голы: 1:0 Карпин (75), 1:1 Шевченко (88).

9 октября 1999 г. Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 78 600 зрителей. Филимонов, Хлестов, Хохлов, Смертин, Аленичев, Дроздов, Онопко (к), Карпин, Титов, Панов (Семак, 79), Тихонов (Бесчастных, 61).Тренер: Олег Романцев Шовковский, Лужный (к), Мизин, Головко, Ващук, Дмитрулин (Ковалёв, 75), Максимов (Мороз, 77), Гусин, Скаченко (Микитин, 41), Шевченко, Ребров.Тренер: Йожеф Сабо.1:0 Карпин (75), 1:1 Шевченко (88).9 октября 1999 г. Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 78 600 зрителей.

0’ Стадион битком. В «випах» премьеры РФ и Украины Путин и Пустовойтенко. В качестве гимна России звучит «Патриотическая песня» без слов. На ТВ ещё разрешена реклама алкогольного пива, а на тренерских скамейках можно курить. Романцев смолит одну сигарету за другой. Нервничает.

Гусев: «Общественное российское телевидение начинает трансляцию матча, который уже заранее назвали историческим. Матч четвёртой отборочной группы чемпионата Европы. Последний матч. Решающий».

3’ Скаченко шага не хватает, чтобы замкнуть прострел Лужного прямо напротив ворот.

Гусев: «Долго газеты и специалисты гадали, кто же будет прикреплён к Шевченко — то ли Смертин, то ли Хлестов. Выясняется, против него играет футболист «Локомотива» Юрий Дроздов. Именно шестёрка нашей сборной, Дроздов, сейчас попросту приклеился к Шевченко».

Юрий Дроздов бывший полузащитник сборной России «Я узнал об этом [персональном задании] на установке в «Лужниках», за два часа до матча. Романцев назвал состав, уточнил детали. Как себя вести с Шевченко, я ещё на теоретических занятиях примерно понял – играть поближе, не давать принимать мяч, разбежаться. Считаю, со своей задачей справился – с игры у него моментов не было. Да и в целом мы владели преимуществом, создавали остроту, После гола Карпина казалось: ещё чуть-чуть — и выиграем. И тут этот нелепый гол…»

7’ Единственный нападающий сборной России Панов зарабатывает угловой.

Гусев: «Давайте договоримся и с вами, Андрей, и с нашими дорогими телезрителями: мы не будем, что бы ни произошло, хвалить нашу сборную. Не дай бог сглазить. Так что не удивляйтесь нашей сухости в этом плане».

17’ Тихонов влетает в штрафную по левому флангу — острый прострел прерывает Мизин.

Гусев: «И вот уже какая-то паника, переполох в штрафной площадке Украины. Кстати, посмотрел в словаре: переполох — это исконно украинское слово. По-нашему — испуг».

22’ Ребров с шести метров стреляет мимо.

Гусев: «Да, сердце ёкнуло… Рядом со штангой в падении бил Сергей Ребров. Очень много внимания Андрею Шевченко, но рядом с ним такой же блестящий форвард».

32’ После навеса Шевченко со штрафного с левой бровки, практически с той точки, с которой забьёт в конце, и удара Мизина Онопко выносит мяч из пустых ворот.

Гусев: «Подача!.. Господи ты боже мой. Как же упустили Мизина!..»

38’ Тихонов подсекает мяч над Шовковским, Панов упускает лучший момент тайма, с полутора метров головой пробивая над перекладиной.

Обложка газеты «Советский Спорт»

Гусев: «Немножко не хватило роста Панову! Ах, это было здорово...»

75’ Дмитрулин в полукруге перед штрафной хватает руками Панова, и Карпин прошивает насквозь украинскую стенку со стандарта. Мяч, пролетев между Головко и Ребровым, ввинчивается в сетку.

Гусев: «Гол! Гол! Валерий Карпин открывает счёт в сегодняшнем матче! Петарды, петарды над «Лужниками»! Мы ведём 1:0 в матче с Украиной! Валерий Карпин, герой отборочного цикла, и в этом матче сказал своё слово. Всё, больше ни слова комплиментов».

За четверть часа до окончания матчей в Москве и Париже сборная России выходит на Евро-2000 напрямую, опережая Украину по очкам, а Францию — по разнице забитых мячей.

Онлайн-таблица группы 4 по состоянию на 21:30 9 октября 1999 года

Россия — 21 очко (разница мячей +11) Франция — 21 (+7) Украина — 19 Исландия — 15 Армения — 8 Андорра — 0

Лидерство российской сборной продлилось 13 минут. Всего 13 минут за весь отборочный цикл.

88’ Смертин на правом краю обороны толкает в спину Мизина, и Шевченко по высокой траектории направляет мяч в штрафную…

Голованов: «Наверняка сейчас последует перевод мяча в штрафную площадь».

Гусев: «Там Лужный тянет руку. Лужный-то совсем один! Совсем один! Филимонов!»

Голованов: «Аааа… Боже мой!»

Гусев: «И Филимонов забрасывает мяч в свои. Да, мы ждали гола Шевченко. Надеялись, что его не будет. Но что гол будет таким… Филимонов поймал мяч и по сути дела влетел с ним в свои ворота».

Тот самый гол Шевченко Филимонову

90+4’ Финальный свисток.

Гусев: «Всё. Ничья, которая для нас равна поражению. Что делать. Несчастье, неудача. Так или иначе российская сборная не попадает на чемпионат Европы в Бельгию и Голландию».

Премьеры Украины и России Пустовойтенко и Путин на матче

«Сейчас у меня одно желание — уйти из футбола», — бросил после матча расстроенный Романцев. Но даже с пресс-конференции журналисты не отпускали тренера очень долго. Легко догадаться, какая фамилия склонялась там яростнее всего.

Олег Романцев бывший тренер сборной России «Если бы во время тренировочного сбора Нигматуллин или кто-то из второй сборной убедил меня, что готов лучше Филимонова, значит, стоял бы этот вратарь. Но, к сожалению, Нигматуллин на тренировках выглядел очень слабо. Филимонов был сильнее… На мой взгляд, это какой-то рок. Ну как может вратарь такого класса не поймать такой мяч?!»

«Спорт-экспресс» влепил вратарю двойку, а болельщицкий хейт преследовал его всю карьеру. Только спустя много лет выяснилось: в те дни Филимонову было не совсем до футбола: одновременно забеременели жена и подруга — ситуация! Странно, что главный тренер не знал об этом. В противном случае, наверное, доверился бы многоопытному Черчесову. И тем самым избавил бы Филимонова от самого навязчивого призрака прошлого…

Последствия

Романцев с первого места вывел Россию на ЧМ-2002. Филимонов закончил в сборной в 28, но играл в футбол до 44

Естественно, Романцев не бросил ни футбол, ни сборную, ни «Спартак». Хотя в концовке года ещё и родной клуб удручил Олега Ивановича: набрав только очко в трёх турах Лиги чемпионов, красно-белые не вышли во второй групповой раунд. Впрочем, в глазах страны ОИР всё равно остался героем, чуть не волшебником. После суперсерии 1999 года (7 побед, 2 ничьи, 0 поражений) вопрос о смене главного в «националке» даже не стоял. Продление «федеральных» полномочий Романцева выглядело единственно верным решением со стороны РФС.

В новый отборочный цикл вошли все участники эпохального матча с Украиной. Все, кроме одного. Филимонов вернётся в сборную через 7,5 месяцев и только запасным. Летом 2002-го он съездит на ЧМ в Японию и Корею вторым-третьим номером и в 28 лет фактически завершит международную карьеру. Зато за клубы доиграет до 44.