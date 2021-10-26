Помните, ЦСКА отдал € 8 млн за Фукса? 427 дней спустя он впервые вышел в старте

Состав участников плей-офф Кубка России пополняется. Днём к пяти участникам еврокубков, которым место в 1/8 финала гарантировано регламентом, присоединилось «Динамо», а теперь из группы вышел и ЦСКА. Армейцы приехали в Липецк к местному «Металлургу» и выполнили задачу.

Одно из главных событий матча произошло ещё до его начала. В стартовый состав ЦСКА попал Бруно Фукс — впервые за 427 минут. Вы уже могли забыть про бразильского защитника, но, как выяснилось, он жив и готов играть. Фукс — удивительный футболист. Он перешёл в ЦСКА в августе 2020-го за € 8 млн — довольно внушительная сумма для РПЛ. Потом был дебют в матче с «Ахматом», где Бруно вышел на последние 12 минут.

И всё. Дальше — травмы, из-за которых Фукс надолго пропал. При этом он магическим образом попал в заявку сборной Бразилии на Олимпийские игры и вернулся из Токио с золотой медалью. Сколько он там сыграл? Ну конечно, ноль минут. Мастер!

В первом тайме моментов практически не было, но ЦСКА для гола хватило первого же удара в створ. И тут не обошлось без дебюта — Эмиль Бохинен здорово пульнул с линии штрафной и впервые забил за клуб.

Фукс быстро наигрался и уже в перерыве уступил место на поле Кириллу Набабкину. А второй тайм прошёл по прежнему сценарию. ЦСКА играл с небольшим преимуществом и довёл дело до логичной победы. А напоследок забил второй. Фёдор Чалов изящно выложил мяч пяткой Кристияну Бистровичу, и тот воткнул в ближний угол.

Были ещё хайлайты — например, замена вратаря у ЦСКА. За 20 минут до конца матча Владислав Тороп получил повреждение, и вместо него появился Данила Боков. Только вышедший юный кипер споткнулся о газон при выносе, неловко выпустил мяч из рук и забрал его обратно — свободный удар с линии штрафной. Но «Металлург» простил. А ещё Чалов не забил, выйдя один на один.

Шесть очков в двух матчах — добро пожаловать в плей-офф, ЦСКА. Там уже точно сыграют «Динамо», «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Когда определятся остальные участники, нас ждёт жеребьёвка.