«Пусть арбитр доказывает, что так забивать может не только «Зенит». Судейство 12-го тура

Прошедший тур РПЛ чуть ли не впервые запомнился не судейскими ошибками, а яркой игрой команд. Но без скандалов с арбитрами не обошлось – самая спорная игра была в Уфе, где команда Стукалова принимала «Рубин». Главный матч тура между «Зенитом» и «Спартаком» прошёл без ошибок судьи Иванова (хотя его назначение вызывало вопросы), но после такой игры к нему появились новые вопросы. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов разобрал работу судей в каждом из восьми матчей 12-го тура РПЛ.

Слово Федотову:

«Динамо» — «Химки» — 4:1

На матче работал Сиденков, отработал он достойно. Контролировал игру, командам особо не мешал. Оценка – 8,4.

«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:4

На этой встрече в поле работал Матюнин, а Шадыханов отвечал за VAR. На 22-й минуте Матюнин не увидел игру рукой у Кордобы, когда тот забивал в ворота «Нижнего» – в момент вмешался Шадыханов, который почему-то очень долго просматривал эпизод. Игра рукой в этом моменте очевидна – гол отменён правильно. Что касается 66-й минуты, то Матюнин пропустил момент с 11-метровым, но он его нормально просто не увидел – был закрыт спиной защитника хозяев и игрока «Краснодара». Рука у футболиста «Нижнего» находилась в неестественном положении – она отставлена в сторону. Я не понимаю, почему так долго просматривали момент – чего там искать-то? Но, с другой стороны, в протоколе VAR написано – время на просмотр повтора не ограничено, главное – решение. Оценка Матюнина – 7,4, она снижена из-за засчитанного гола и руки у защитника хозяев, которую он не заметил.

«Ростов» — «Арсенал» — 4:0

Хорошая работа Левникова. Попадание мяча в руку защитника гостей на 29-й минуте – это не нарушение, судья правильно продолжил игру. А на 61-й минуте 11-метровый Левников назначил сам – и всё тоже верно, это фол по неосторожности со стороны Смольникова. Оценка – 8,4.

ЦСКА — «Крылья Советов» — 3:1

Больше всего обсуждали эпизод между Бийолом и Ахметовым. Для меня это не 11-метровый удар. Игрок «Крыльев» не продавил ногу Ахметова. Да, выбивая мяч, он попал футболисту ЦСКА по ноге, но он не продолжил движение, не продавил ногу. Мешков объяснил, что видел контакт, поэтому для VAR это не явная и очевидная ошибка. Это такая трактовка единоборств от Мешкова, хотя некоторые судьи за такое не только 11-метровый назначают, но и удаляют нарушавшего.

Отметил бы ошибку Мешкова, когда на 73-й минуте он не показал жёлтую карточку Ахметову: игрок гостей убегал, а Ильзат его сбил. Нужно было показывать карточку за неспортивное поведение, поэтому оценка у Мешкова – 8,3.

«Уфа» — «Рубин» — 1:1

Это был самый страшный матч тура. Начнём с 12-й минуты – там Панин показал жёлтую Абильгору. Карточка необязательная, но согласиться с ней можно – была верховая борьба, игрок «Рубина» попал по голове сопернику – окей, пускай это жёлтая. Но на 13-й минуте он предплечьем ударил игрока «Уфы», тот упал, и уже после этого неосознанно попал по ноге Абильгору. Панин дал штрафной в пользу «Рубина», но для Абильгора это должна была быть вторая жёлтая в матче – казанцы должны были доигрывать матч вдесятером.

Что касается 17-й минуты, то мне вообще непонятно, за что Панин назначил 11-метровый в ворота «Рубина»? Тут было два эпизода: в первом моменте футболист гостей выпрыгивал на линии штрафной и сыграл в мяч, а игрок «Уфы» под него подсел. Ногой он был на линии штрафной – а она входит в штрафную. Панин продолжил игру, значит, для него это не нарушение. Дальше Агаларов вместе с игроком «Рубина» шли к мячу, игрок гостей его выбил, а Агаларов пробил ему по ноге. И вдруг свисток. Вообще никто не понял, откуда здесь пенальти? Это ошибка Панина. По ТВ постоянно крутили первый момент, но Панин там продолжил игру. Так что 11-метровый получился вымышленным.

На 34-й минуте арбитры не засчитали гол Кварацхелии. Мы не можем говорить о правильности решения, потому что повторы были просто отвратительными, но нужно говорить о помощнике Панина. Позиция у него была хорошая, но голова отставлена вправо. Поэтому для него игрок «Рубина» был ближе к линии ворот, он неровно смотрел на эпизод. Здесь многие говорят, что надо верить помощнику, но на 52-й минуте этот самый помощник, который отменил гол, выпустил линию офсайда – и Панин назначил 11-метровый на Агаларове. Там даже чертить ничего не надо было – это очевидный офсайд, поэтому 11-метровый отменён правильно. Но такая работа ассистента – это просто не уровень РПЛ.

Ещё один момент – 71-я минута. Надо отметить, что Панин, назначая 11-метровый в ворота «Уфы», находился в плохой позиции – ему могло показаться, что мяч попал в левую руку, а он попал в правую, которая была прижата. Панин же отскакивал от мяча и увидел не то, что надо. Шадыханов минуты три смотрел этот повтор, но вместе с Паниным они правильно отменили решение о назначении 11-метрового. Оценка у Панина – 6,9.

«Ахмат» — «Урал» — 1:0

У меня нет вопросов к Карасёву – отсудил нормально. Оценка – 8,4.

«Зенит» — «Спартак» — 7:1

В этой игре надо говорить о первом голе «Зенита» – на 19-й минуте. Азмун положил руку на лицо защитника «Спартака» и продавил его. Любой другой арбитр, если бы такое было в центре поля, показал бы за такое жёлтую карточку. А чем центр поля отличается от борьбы в штрафной? Но я не ругаю Иванова за этот эпизод, важно другое – надо смотреть, будут ли другие арбитры и, что ещё важнее, сам Иванов давать так бороться игрокам и дальше? Если будут – это будет нормальное судейство. А если в условном матче «Химок» и «Урала» Иванов будет считать такие эпизоды нарушением – беда, будем припоминать ему этот эпизод. Пусть арбитр доказывает, что так забивать может не только «Зенит».

Про гол «Зенита» на 45-й минуте мне сказать нечего – по тем повторам, что нам дали, непонятно, был ли офсайд у игрока хозяев. Что касается 11-метрового на 78-й минуте, то Кофрие действительно фолил – это вторая жёлтая. Я поставил Иванову оценку 8,5 – в этом матче он отработал отлично. Главное – продолжать действовать так же, тогда можно говорить, что у нас появился хороший судья.

«Локомотив» — «Сочи» — 2:1

Безбородов не показал жёлтую карточку Заике на 40-й минуте – игроки «Локомотива» убегали в атаку три в три, а Заика её сорвал и не получил предупреждения. Из-за этого оценка у Безбородова – 8,3.