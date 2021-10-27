Если Сульшер — аут, то что дальше? Конте проблемы решит, но и новые — создаст

До матча с «Ливерпулем» теории об увольнении Уле-Гуннара Сульшера носили скорее, условно-конспирологический характер. Да, какая-то часть болельщиков была настроена против него, но инсайды (в том числе авторитетных Sky Sports и The Athletic) свидетельствовали о поддержке руководства, а игроки – в том числе Криштиану Роналду – публично говорили, что делят с тренером ответственность за результаты.

Кошмарный разгром всё изменил. «МЮ» побил несколько антирекордов: например, впервые в АПЛ проиграл первый тайм с разницей в четыре мяча и потерпел крупнейшее домашнее поражение от «Ливерпуля» в своей истории. Но цифры и даже панорамные кадры с толпами болельщиков, которые уходили с «Олд Траффорд» уже в перерыве, – не главное следствие этого матча. Важнее, что очень явно вскрылось, какое расстояние отделяет два проекта во всём: в организации игры команды, в цельности состава, в компетентности тренера.

Да, счёт мог быть и другим (не настолько крупным), но разрыв огромный, и его нельзя списать на то, что Роналду мешает Сульшеру воплощать свои тактические идеи – точно не Роналду был причиной того, что «Ливерпуль» раз за разом создавал большинство «четыре против двоих» в центре полузащиты, а прессинг-схема «МЮ» была настолько безумной, что Ван-Биссака оставлял Жоту свободным на своей половине поля ради того, чтобы (с опозданием) выдвинуться на Робертсона на чужой.

После этого матча уже не только болельщики на эмоциях уничтожают Сульшера (и заодно Гари Невилла за попытку его защитить), но и тон инсайдов тоже изменился. The Athletic пишет про раскол в совете директоров (несмотря на поддержку Алекса Фергюсона), а итальянские инсайдеры Джанлука Ди Марцио и Николо Скира – о контактах с Антонио Конте. Это ещё не значит, что Сульшера точно уволят, но это уже совсем другой разговор.

Возможно, одна из причин, почему владельцы так медлят – удобность тренера, который не конфликтует с директорами, нравится игрокам и вызывает множество приятных ассоциаций и воспоминаний, связанных с клубом. Но есть и ещё одна причина – Сульшера непросто заменить. На рынке меньше свободных тренеров с именем, чем было год-полтора назад. А Работа в «МЮ» — это, по ряду причин, не совсем работа мечты, ради которой условный Эрик тен Хаг посреди сезона точно бросит отлаженный и мощнейший «Аякс». Здесь слишком заждались побед, слишком велико давление, в то время как состав выглядит перегруженным в атаке и несбалансированным.

Это было необходимое предисловие, чтобы подчеркнуть: даже после 0:5 от главного соперника вопрос об отставке всё ещё относится к спорным, а не к очевидным. Кстати, такая мощная поддержка именно Сульшера – ещё один настораживающий фактор для его преемника: ни у какого человека со стороны подобной поддержки не будет. А без поддержки руководства под таким давлением, как в «МЮ», легко превратиться в позднего Луи ван Гала: выгоревшего измученного человека, над которым все смеются и который не находит в себе сил продолжать работу.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

А теперь к главному: кто может заменить Сульшера? Среди фэнтезийных вариантов, включающих примерно всех — от Грэма Поттера до Брендана Роджерса, выделяются два: Зинедин Зидан и Антонио Конте. При этом с Зиданом клуб связывают разве что слухи, а с Конте – сравнительно авторитетные итальянские инсайдеры.

Что, если Зидан?

Сразу о Зидане. Причины представить себе хэппи-энд сезона под его руководством вроде бы на поверхности. За два с половиной года работы с ним главная медийная ценность «МЮ», Криштиану Роналду, выиграл чемпионат Испании, три Лиги чемпионов, а на индивидуальном уровне – два «Золотых мяча». То, что нужно.

Но есть несколько причин полагать, что это не сработает в «МЮ». Причина первая: легенда о том, как Флорентино Перес доверил звёздный состав Зидану, тренирующему молодёжку, а тот оказался отличным тренером, просто не описывает реальную ситуацию. Да, он оказался отличным тренером. Да, он справился со звёздным составом. Но всё несколько шире.

Зидан – не просто легенда футбола, а свой в Мадриде, один из величайших игроков в истории клуба и любимец болельщиков. То, что есть у Сульшера для «МЮ» — но не у Зидана. Дальше — Зидан был не просто тренером молодёжки. До того он успел поработать в «Реале» на куче разных должностей, от помощника Карло Анчелотти до советника президента и спортивного директора. В эпоху, когда Жозе Моуринью насмерть воевал с Пепом Гвардиолой в «класико» (и в итоге выжил того из Испании), Зидан был начальником Моуринью. В «Реале» он не работал, пожалуй, только президентом – все остальные ступени иерархии были ему известны. И когда он пришёл в команду тренером, то не просто как легендарный игрок, а ещё и как человек, который половину этого состава хорошо знал по совместной работе с Анчелотти, потом с Моуринью. И который был в отличных отношениях с Пересом и рассчитывал на его поддержку – настолько, что посадил в запас любимчика Переса Бэйла.

Грубо говоря, Зидан пришёл в офис тренера «Реала» как к себе домой. С колоссальным бэкграундом знаний, уверенности и поддержки главного человека в клубе, который способен в том числе влиять и на испанские СМИ. И только после всего этого он – талантливый тренер молодёжки, который здорово справился со звёздной командой. В «Юнайтед» у него будет его высочайшая квалификация, будет опыт построения игры вокруг Роналду – но больше ни одной из составляющих его успеха в Мадриде.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Последняя деталь, о которой часто забывают: Зидан плохо говорит по-английски. Это не шутка, хотя похоже. Он владеет пятью языками, но на английском старается не говорить. Когда он брал интервью у Дэвида Бекхэма в 2013-м, они общались через переводчика. Тренируя «Реал», Зидан сам общался с итальянскими, испанскими и французскими журналистами, но пользовался услугами переводчика для общения с английскими.

Это не только минус в коммуникации (представьте, насколько это важно в такой сложной раздевалке), но и намёк на то, что сам Зидан не считает работу в Англии приоритетной. Он там никогда не играл, у него нет с английскими клубами эмоциональной связи, которая есть с «Реалом» или, например, «Ювентусом», сборной Франции, да хоть с «Бордо».

В сумме всё перечисленное делает назначение маловероятным. И даже если оно случится, то ожидания лучше сразу мерить не результатами Зидана в «Реале», потому что для их повторения просто не будет соответствующих условий. Успехом было бы не выиграть всё, а навязать борьбу в чемпионской гонке.

Плюсы и минусы будущего с Конте

Остаётся Антонио Конте. Анти-Зидан: человек, для которого эмоциональная связь ничего не значит, который уже после «кальчополи» выиграл скудетто и с «Ювентусом», и с «Интером», который год судился с «Челси» из-за компенсации, и который не стал тренером «Реала», потому что не договорился об условиях.

Конте достаточно предсказуем, из клуба в клуб он повторяет определённые поведенческие и тактические паттерны, поэтому моделировать будущее любой команды под его руководством можно, не скатываясь в фантазии.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Начнём с самого начала. Нет, не с обороны – с контракта. Конте всюду берёт с собой многочисленный штаб, который, кстати, тоже получает большую зарплату – это часть политики тренера, за счёт более высокой оплаты труда он повышает авторитет своих помощников для игроков и клуба. Затем Конте начинает вмешиваться во все процессы. Выше я писал, что у журналистов The Athletic есть выходы на раздевалку, поэтому их инсайдам стоит доверять. Так вот, для Конте – это просто ещё один повод для конфликта. В «Интере» он требовал увольнения пресс-атташе за то что тот, по предположению Конте, сливал информацию инсайдерам – увольнения не добился, но временное отстранение было (и, кстати, это сработало). А после первого сезона он приехал на встречу с руководством в компании юриста (хотя контракт всё ещё действовал и его хотели сохранить) и три часа обсуждал гарантии трансферов и объём своих полномочий.

Более того, всё это не гарантирует приятного прощания или даже просто нормальной рабочей рутины. Из «Ювентуса» Конте уходил со словами, что его бросило руководство, из «Челси» — буквально с той же фразой. В «Интере» он внезапно раскритиковал руководство за невыполненные обещания зимой первого сезона. В общем, Джону Мерто и Даррену Флетчеру будет трудно с ним справиться: Конте – источник ежедневного напряжения, который не столько перетягивает внимание с игроков на себя, сколько сам генерирует дополнительное давление.

Теперь можно поговорить и о тактике. Здесь тоже всё предсказуемо. Все творческие поиски Конте колеблются между схемами 3-4-3 и 3-5-2, причём к первой он обращается только в крайних случаях. Да, в «Челси» он пробовал сохранить схема 4-2-3-1, которая подходила большинству игроков, но бросил эту затею уже через несколько туров, после разгрома от «Арсенала». После этого он раскрыл Алонсо, Мозеса, нашёл новую роль для Аспиликуэты – и всё это ради привычной схемы, с которой он вынес «МЮ» Моуринью со счётом 4:0 и не сбавлял обороты уже до победы в чемпионате.

Поскольку Конте уже доказал, что является гарантией успеха на длинной дистанции, его результаты тоже можно прогнозировать с высокой точностью. Единственный топ-клуб, где он не выиграл чемпионат в первый сезон – это «Интер», но там была одна особенность. И «Ювентус», и «Челси» проваливали предыдущий сезон (до Конте), поэтому скачок получался особенном резким, а «Интер» с Лучано Спаллетти стабильно развивался и дважды подряд вышел в Лигу чемпионов, то есть в команде не было кризиса, требовалось, скорее, поступательное развитие. И Конте его тоже дал, просто медленнее: занял второе место в первый сезон, а потом взял скудетто.

Поскольку в «МЮ» при Сульшере нет сверхтоксичной атмосферы времён позднего Моуринью, команда не проигрывает всем подряд и стабильно выходит в Лигу чемпионов, стоит ожидать второго сценария: не безумного рывка в плюс 30 очков за сезон (как было в «Челси»), а более последовательного, мягкого, но всё равно движения вверх. Тем более мягкого, что Конте нужна предсезонка, чтобы наладить свой футбол.

Что всё это значит для состава «МЮ»? Вероятно, то, что тройка Магуайр-Варан-Линделёф превратится лучшую защиту в чемпионате. И что нельзя исключать появление в тройке Ван-Биссаки или даже Шоу – просто потому, что Конте наверняка вспомнит про существование Теллеса и Далота. Вингбэки – это главные игроки в его футболе, наряду с центральным нападающим.

Дальше труднее. Основная проблема в том, что у Конте на поле либо два, либо три игроки атаки – в то время, как в «МЮ» на эти две-три позиции претендуют сразу восемь игроков. Абсурдный перебор. И от него никуда не деться, любой компромисс потребует громких жертв.

Можно представить, как Конте играет в 3-5-2 с Погба, Фредом и Мактоминеем в полузащите и Роналду и Кавани/Рэшфордом в паре в нападении: это его базовая схема, Погба в своё время отлично играл у него как раз в такой расстановке, а Роналду удобно быть в связке с ещё одним форвардом. Вот только базовая схема Конте исключает любимую роль Фернандеша: плеймейкеру в ней нет места, как не нашлось места Эриксену в «Интере». В таком случае начнётся мучительный процесс превращения Бруну из десятки в центрального полузащитника (с Эриксеном в конце концов случилось именно это, но наблюдать было трудно). И да, всё это время где-то на скамейке будет грустить один 80-миллионный Санчо. Для него в этой схеме остаётся только одна позиция: закрывать всю бровку в роли вингбэка. Забавная перспектива для одного из главных английских талантов последних лет.

Есть ещё план Б: отказаться от любимой Конте схемы с парой нападающих и играть по схеме 3-4-3. Например, с Бруну в правой половине поля под нападающим и Погба в левой. Да, не в полузащите: трудно представить, что Конте будет так рисковать, имея всего двух игроков в центре. В такой расстановке даже Лингард сможет иногда поиграть в футбол. Но неясно, что тогда будет с золотым активом сборной Англии: Рэшфордом, Гринвудом и Санчо. Максимум, на что они могут рассчитывать – это конкурировать за место на флангах атаки с Фернандешем и Погба. Шесть человек на две позиции. И это я даже не вспомнил про Мату.

Все эти проблемы не относятся к числу неразрешимых. Нет, как только Конте выберет свою основу, он начнёт набирать с ней очки в чемпионском графике. Просто их нужно учитывать, представляя Конте во главе этого состава. Кстати, он очень мало использует ротацию и обычно оставляет в активной обойме до 15 игроков, а все остальные могут не выходить на поле месяцами.

Фото: Aleksandra Szmigiel/Getty Images

Небольшая хорошая новость в том, что ван де Бек сможет получить шанс. Конте наверняка оценит его понимание позиционного футбола. Ведь игра, которую он ставит в своих командах, – это далеко не «автобус» (уверен, что все и так знают, но на всякий случай напоминаю). Что «Челси», что «Интер» отлично проходили прессинг за счёт розыгрыша. Да, они не делали по 20 подготовительных передач поперёк поля, но наигранные комбинации могут быть и вертикальными – от этого они не становятся хуже. Позиционную игру Конте отмечал Гвардиола. Отсюда и отсутствие ротации: Конте нужно, чтобы игроки идеально знали особенности движения в каждой ситуации и отрабатывали их на автоматизме, а для этого нужна постоянная практика.

Вырисовывается картина, которая может порадовать улучшением результатов болельщиков, но не совет директоров. Команда будет лучше набирать очки, перестанет ошибаться с аутсайдерами и вклинится в борьбу за чемпионство, если не в этом сезоне, то в следующем (даже сейчас ещё не поздно – до первого места шесть очков). С другой стороны – гарантированы проблемы в Лиге чемпионов (главное достижение – четвертьфинал в 2013 году) и огромное количество дорогих атакующих игроков, которые без практики будут терять в стоимости.

Этот последний факт – снижение стоимости активов – мало что значит для человека с фанатской трибуны на «Олд Траффорд», но его нельзя недооценивать для тех, кто принимает решения. Даже вынося за скобки возрастного Кавани и юного Диалло, в команде всё равно остаётся куча дорогих молодых футболистов, которых трудно или невозможно разместить на поле в какой-то другой схеме, нежели 4-2-3-1. И, кстати, в тексте до сих пор ни разу не был упомянут Марсьяль, а это ещё € 300 тыс. в неделю.

Желание руководства чаще использовать ротацию, чтобы все активы играли, может вылиться в давление, которого Конте не потерпит. Тут самое время вспомнить, как он слал Диего Косте смс-сообщение, что не рассчитывает на него – в то время как Марина Грановская хотела разрулить эту историю с наименьшими финансовыми потерями.

Плюсы и минусы назначения Конте находятся в разных плоскостях. Клуб – больше, чем команда, а бизнес-процессы не зависят только от спортивных результатов. В «МЮ» особенно, и боссы клуба знают об этом лучше всех.

Идеальной выглядит ситуация «найти тренера, при котором Роналду будет много забивать, Погба и Фернандеш много создавать, Рэшфорд и Гринвуд тоже постоянно будут в основе, Магуайр вспомнит, как он играл в «Лестере», а клуб наконец что-то выиграет». Но такого варианта не существует. Есть удобный неконфликтный Сульшер, который стабильно занимает место в четвёрке, но не выигрывает трофеи. И есть его антипод – человек-титул, но конфликтный, токсичный и во всех смыслах более разорительный. У руководства «МЮ» будет трудный выбор.