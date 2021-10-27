На ЧМ-2022 будет строго с алкоголем. Нарушителей могут даже депортировать

До чемпионата мира в Катаре чуть больше года, и одним из самых волнующих вопросов для большинства, кто собирается туда на матчи, была и остаётся тема алкоголя. Оно и понятно: для европейских и латиноамериканских болельщиков пиво – неотъемлемая часть похода на футбол. И ЧМ в России это доказал: только на стадионах за время турнира было продано более 3,2 млн стаканов (примерно 1,6 млн литров), а уж сколько выпили в барах, пабах, ресторанах и просто на улицах даже сложно представить.

Очевидно, что в Катаре всё будет иначе: во-первых, до сих пор неизвестно, будут ли продавать пиво на стадионах; во-вторых, законы страны таковы, что и покупка, и употребление спиртных напитков сопровождаются рядом ограничений.

№1. Запрет на ввоз

В катарском аэропорту сканируют весь багаж на наличие запрятанной в чемодане бутылки – провоз любых спиртных напитков считается незаконным. Даже если вы купили что-то в дьюти-фри, в город вас с алкоголем не выпустят.

№2. Лицензия на покупку

В Катаре есть только два магазина, где можно купить алкоголь, – в Qatar Distribution Centre. Но попасть туда могут только иностранцы, у которых есть специальная лицензия – для её получения нужно соответствовать определённым требованиям:

быть старше 21 года;

иметь вид на жительство в Катаре;

получать не менее 3000 катарских риалов (~58 тысяч рублей)*;

срок ВНЖ или катарского ID должен быть больше двух месяцев.

* количество алкоголя, которое человек может покупать каждый месяц, зависит от его зарплаты

Процедура несложная, но полная бюрократии: сначала работодатель пишет письмо на имя QDC, в котором указывает должность и месячную зарплату, потом заполняется форма в магазине (там легко могут запросить выписки из банка в качестве доказательства состоятельности) и, наконец, оплачивается пошлина. В первый год она составляет 150 риалов (~2800 рублей), во второй – 250 риалов (~4800 рублей), в третий – 350 риалов (~6700 рублей).

Туристам лицензию не выдают.

Попросить у местных купить что-то по своей лицензии по правилам нельзя: приобретать алкоголь можно только для себя, а если поймают за передачей кому-то бутылок, могут лишить разрешения или оштрафовать. Аргумент «это подарок» не сработает – дарить алкоголь запрещено.

Раньше индусы и турки в своих районах открывали подпольные магазины, где можно было купить спиртное без какой-либо лицензии, но их быстро прикрыли: мол, нужно уважать местные законы, раз приехали сюда жить.

№3. Сканирование документов в барах и «алкогольная» полиция

Для желающих выпить единственный вариант – это бары и рестораны при отелях. Чтобы попасть внутрь, нужно предъявить паспорт или ID: данные забиваются в государственную систему, чтобы в случае чего вас можно было отследить.

Первый раз я с этим столкнулась, когда нашла на карте Дохи ирландский паб и решила зайти туда на разведку. Мощный парень из Нигерии, который поймал меня грозным «Айди, плиз» уже на пороге, взял мой паспорт, отсканировал его, а потом долго что-то перепечатывал.

«Мне самому это кажется странным, но таковы правила, – выдал он после моих вопросов. – Это связано с безопасностью: например, если что-то случится, полиции будет проще найти виновных».

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Бармен рассказал, что CID (Criminal Investigation Department) может остановить на улице человека в нетрезвом виде и запросить либо чек из бара, либо лицензию на покупку алкоголя.

«Бывает, что они дежурят внизу по вечерам, – добавил он. – Но на моей памяти никаких проблем ни у кого не было. У нас всё прилично: народу много (особенно по четвергам и пятницам*), пьют тоже много, но обходится без драк или чего-то такого».

* выходные в Катаре – пятница и суббота

№4. Запрет на распитие в общественных местах

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Купить что-то в баре или магазине, вынести на улицу и начать пить – нельзя. Можно только дома или в заведении, где разрешена продажа алкогольных напитков.

Что грозит за нарушение: штрафы, тюремные сроки и депортация

Cмотрим уголовный кодекс.

Статья 270: «Любой, кто употребляет алкогольные напитки в общественном месте, открывает магазин для продажи алкогольных напитков, подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и/или штрафа в размере до трёх тысяч катарских риалов (~57 тысяч руб). То же самое касается тех, кто был пойман пьяным на улице или беспокоил окружающих, находясь в состоянии алкогольного опьянения».

То же самое касается тех, кто был пойман пьяным на улице или беспокоил окружающих, находясь в состоянии алкогольного опьянения». Статья 77: «Суд может, если иностранец приговорён к тюремному заключению в случае тяжкого преступления или правонарушения, приказать его депортировать».

Что по ценам: пиво от 450 рублей (0,33 л), вино – от 1000 рублей

В ирландском пабе бутылочное пиво стоит 480 рублей, на разлив – от 570 до 750 за пинту. Шоты по 600 рублей, коктейли – по 670.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

В баре в пятизвёздочном отеле цены гораздо выше: пиво уже от 960 рублей за бутылку, на разлив – от 1150 за пинту. Коктейли по 1250 рублей, вино – от 1100 за бокал и от 5000 за бутылку.

Курс: 1 рубль = 19,1 катарского риала.

Что будет на ЧМ: организованные алкогольные зоны и урегулирование цен

Во время чемпионата мира алкоголь будут продавать в фан-зонах и на фан-фестах, про стадионы должно стать известно в ближайшее время – Верховный комитет всё ещё обсуждает это с ФИФА.

«Алкоголь – не часть нашей культуры, но гостеприимство – да, – сказала журналистам исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета Фатма Аль-Наими. – Мы организуем зоны, где будут продаваться спиртные напитки – подобное было в 2019-м на клубном чемпионате мира. Болельщики приезжали туда и до матчей, и после. То есть алкоголь не будет доступен для широкой публики, на улицах пить будет нельзя, но в этих зонах – барах, ресторанах, фан-зонах и фан-фестах – можно. Что касается цен, то они будут доступными».

Так что можно не переживать – пиво будет, пить можно, ну а момент с запретом на распитие в общественных местах можно пережить.