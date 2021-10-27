Андрея Тихонова забанили на два года. Он увёл команду с поля из-за судейства

Главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова дисквалифицировали на два года – с 25 октября 2021 года он не может принимать участие ни в каких соревнованиях под эгидой Казахстанской федерации футбола.

Контрольно-дисциплинарный комитет принял такое решение по итогам матча «Астаны» с «Кайратом»: команда Тихонова покинула поле за пять минут до начала перерыва, но потом вернулась и продолжила матч. Члены комитета, принимавшие решение, расценили это как «недисциплинированное поведение команды и нарушение принципов Fair Play».

Почему Тихонов увёл команду?

Основная причина такого демарша – судейство в матче. Но на пресс-конференции Тихонов подчеркнул, что он не просил игроков покинуть поле – они сами приняли такое решение: «Я их поддержал. Сказал им: «Если так решили, то тогда пойдёмте в раздевалку, чтобы это не выглядело так, будто мы водички попить собрались». Я сегодня вспомнил матч сборных России и Болгарии. Там судья не дал 3 стопроцентных пенальти в ворота болгар. Схожесть в том, что для того судьи это тоже был последний матч в карьере, и он понимал, что никаких дисциплинарных взысканий ему не будет. Сегодня Чесноков тоже судил свой последний матч в карьере. Почему ему доверили его отработать? Для кого этот подарок – для него или для кого-то ещё?»



После Тихонов добавил, что встретил главу судейского комитета Хуана Фернандеса Марина и спросил у него о работе главного арбитра в матче. «Он ответил: «excellent» (отлично. — Прим. «Чемпионат»). Я желаю ему удачи и успехов», – закончил Тихонов.



За неделю до матча тренер публично пригласил главу судейского комитета на матч, отметив, что команда ждёт справедливого и правильного судейства в матче с «Кайратом».



Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Кайрата». За тур до конца чемпионата Казахстана «Астана» занимает второе место. Отставание от «Тобола» — два очка. Тихонов возглавил «Астану» в октябре прошлого года.

Почему Тихонова дисквалифицировали на такой срок?

КДК ссылается на статью 53 дисциплинарного регламента:

В регламенте неспортивное поведение относится к незначительным дисциплинарным нарушениям – среди таковых упоминается также намеренный уход с поля без разрешения судьи. Согласно ст. 44, за такое положена дисквалификация не менее чем на два матча, а вот про бан на 24 месяца упоминаний там нет.

Сам Тихонов тоже не понимает, почему он получил такой срок. «Разбирательств не было, меня никто не допрашивал. Решение покинуть футбольное поле в матче с «Кайратом» было принято командой», – сказал он в разговоре с Metaratings.kz.



Первый вице-президент федерации футбола Казахстана Азамат Айтхожин заявил «Чемпионату», что КДК действовал «по закону и согласно регламенту».



И добавил: «Как болельщик я, конечно, согласен, что 24 месяца – это слишком много».

А что в Казахстане с судейством?

Если кратко, на него жалуются примерно так же часто, как у нас. Этим летом поднимать казахстанское судейство приехал испанец Хуан Фернандес Марин. Он сразу обозначил, что слово «проблема» неверное – правильнее говорить «задача». А ещё сказал, что судьи могут ошибаться: «Нет причин кричать в спину арбитру лишь из-за того, что у него был плохой день. Судьи – это спортсмены, и как любой другой игрок, тренер или функционер — они могут совершать ошибки».



Марин обрисовал общие задачи: улучшить качество судейства, минимизировать ошибки и меньше о них говорить. А потом пропал – с лета он не общался с журналистами.



Критика судейства осталась, несмотря на призывы испанца «создать безопасное поле» без негативных комментариев. Помимо Тихонова, критически в адрес судей высказывался президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев: «Что бы мы ни говорили, судят как судили. Это не двигается с мёртвой точки».