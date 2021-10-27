Супергол в ворота «Краснодара»! Игрок «Кубани» с 40 метров закинул мяч за шиворот вратарю

Впервые с 2015 года «Кубань» встретилась с «Краснодаром». Впрочем, это не та команда, которая с 2011 по 2016 год выступала в РПЛ. Нынешняя «Кубань» – бывший футбольный клуб «Урожай», который летом 2020 года (цитируем официальные документы) «изменил название на ООО «Профессиональный футбольный клуб «Кубань» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО «Футбольный клуб «Кубань» в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты последним профессионального статуса по причинам, не связанным со спортивным результатом».

Супергол Алейникова

Но рвения к победе и у новой «Кубани» не отнять. Команда Роберта Евдокимова, пусть и занимает 17-е место в ФНЛ, с первых минут удивила «Краснодар», побежав вперёд и на шестой минуте открыв счёт в дерби: контратака завершилась точным ударом Максима Лаука в девятку.

Более того, на 23-й минуте произошло то, чего вообще никто не ждал – Василий Алейников ударом с 40 метров отправил мяч за шиворот вышедшему далеко из ворот Станиславу Агкацеву. Фантастический удар – и 2:0! Второй гол хозяева могли забить на 10 минут раньше, если бы Агкацев не отразил два удара подряд того же Алейникова из вратарской.

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Если старая «Кубань» никогда в своей истории не выигрывала первый тайм у «Краснодара» с разницей в два мяча, то у нынешней команды это получилось с первого раза. Конечно, нельзя не обратить внимания и на пассивную игру защитников команды Виктора Гончаренко: за первый тайм они дали нанести шесть ударов в створ.

Разгром «Краснодара» и странное решение судьи

После перерыва «Краснодар» стал играть повеселее. Во многом на футбол команды повлиял Гончаренко, заменивший трёх игроков после первого тайма. Однако на 51-й минуте «быки» остались в меньшинстве: Реми Кабелла сзади двинул по ногам Лаука, который мог убежать к воротам «Краснодара». Судья сначала показал французу «горчичник», но потом поменял своё решение на более суровое, достав красную карточку!

Примечательно, что судья Евгений Турбин не мог воспользоваться системой VAR – её не было на стадионе.

Решение судьи прокомментировал эксперт «Чемпионата», арбитр Игорь Федотов:



«Кабелла не следовало показывать красную карточку. Мяч уходил от ворот к угловому флажку – это не явная возможность лишить гола. Плюс ненормально, что судья поменял решение. Турбин уверенно показал жёлтую, потом ходил-ходил, ему кто-то подсказал, что надо удалять – и он просто достал красную. Также на 55-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара», был наступ.

Инспектор этого матча скажет Турбину: «Ты вообще нормальный?». И вместе они придумают, что Кабелла его оскорбил на прямую красную. Но на каком языке? И из-за чего – из-за жёлтой карточки? Интереснее всего сейчас, как Турбина отмажут за его косяк. Он исполнил абсолютный бред. Предположим, Турбин мог удалить его за оскорбления, но знает ли Турбин французский? Уверен, Кабелла скажет, что общался с ним именно на нём».

Удаление окончательно деморализовало «Краснодар», и «Кубань» забила третий. Очередная контратака хозяев завершилась взятием ворот: ошибка Даниила Корнюшина подарила хозяевам выход «два в одного», Лаук получил мяч на входе в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол ворот, оформив дубль.

«Краснодар» был близок к голу престижа: за 10 минут до конца опасный удар нанёс Ильин – мяч полетел выше перекладины. Но и всё. Благодаря крупной победе со счётом 3:0 в краснодарском дерби «Кубань» заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала Кубка России. Сегодня Краснодар – жёлто-зелёный!