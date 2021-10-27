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«Райо Вальекано» — «Барселона» — 0:1, Ла Лига, 11-й тур, 27 октября 2021 года, видео голов, обзор матча

«Барселона» опять пробила дно. Из Бускетса и Пике сделали клоунов
Андрей Мельников
«Барселона» опять пробила дно
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Проиграли тем, кого до этого побеждали 15 раз подряд.

После поражения от «Реала» многие болельщики «Барселоны» наверняка подумали, что хуже уже не будет. Зря. В среду их команда снова пробила дно. В матче 11-го тура чемпионата Испании она проиграла на выезде «Райо Вальекано» — 0:1.

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«Барселона» получила гол уже на 30-й минуте, причём началось всё с ошибки человека, который обычно промахов не допускает. Серхио Бускетс потерял мяч в центре, а потом форвард «Райо» Радамель Фалькао сделал с Пике и тер Штегеном то, что словами описать сложно. Хорошо, что есть видео.

Для Фалькао это был пятый в карьере матч с «Барселоной», в них он забил четыре гола. До этого колумбиец забивал каталонцам в составе «Атлетико».

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Все попытки «Барселоны» отыграться закончились ничем. Хотя моментов было много. В том числе пенальти, не забитый Мемфисом Депаем. До этого голландец реализовал 13 пенальти подряд за «Барселону» и «Лион», если считать матчи чемпионатов и еврокубков.

И ещё один факт. До этого матча «Барселона» победила «Райо Вальекано» 15 раз подряд.

Первый комментарий после поражения дал Бускетс: «Мы совершили ошибку и пропустили. Думаю, у нас было много моментов. Нам не хватает всего понемногу. Немного удачи, веры в себя, концентрации. Много чего. Не скажу, что мы играем ужасно. Но всё вместе это приводит к тому, что нас обыгрывают».

Испания - Примера. 11-й тур
27 октября 2021, среда. 20:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Фалькао – 30'

Ну а главный тренер Рональд Куман говорил об упущенных возможностях: «Результат несправедлив, но поделать с этим ничего нельзя».

После 10 матчей у «Барсы» 15 очков, сейчас она идёт в турнирной таблице девятой. В лидерах пока «Реал Сосьедад» и «Севилья» (21 очко после 10 игр), но их может опередить «Реал», если победит вечером в среду «Осасуну».

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