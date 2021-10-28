Помните, в каких командах играли легенды чемпионата России? Тест

В паузе между турами Премьер-Лиги предлагаем вам вспомнить, за какие российские команды играли звёздные футболисты РПЛ. Вот как устроен этот тест.

Дано: имена трёх очень известных российских игроков. Задача: назвать единственный российский клуб, за который играли все трое. Например, если вы видите в списке Юрия Жиркова, Артёма Дзюбу и Игоря Денисова, верным ответом может быть только «Зенит». Ни за какой другой клуб все трое не выступали.

Названия клубов везде актуальные – даже в тех случаях, когда во время выступлений одного из игроков клуб мог называться иначе. Советуем быть внимательными: часто верным ответом будет не тот, который приходит в голову первым. Разумеется, во многих случаях футболисты играли за клуб в разное время.

Удачи!