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Назовите клубы, в которых выступали звёздные футболисты чемпионата России, тест

Помните, в каких командах играли легенды чемпионата России? Тест
Виталий Пасичный
Тест о легендах чемпионата России
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Это задание сложнее, чем может показаться.

В паузе между турами Премьер-Лиги предлагаем вам вспомнить, за какие российские команды играли звёздные футболисты РПЛ. Вот как устроен этот тест.

Дано: имена трёх очень известных российских игроков. Задача: назвать единственный российский клуб, за который играли все трое. Например, если вы видите в списке Юрия Жиркова, Артёма Дзюбу и Игоря Денисова, верным ответом может быть только «Зенит». Ни за какой другой клуб все трое не выступали.

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Названия клубов везде актуальные – даже в тех случаях, когда во время выступлений одного из игроков клуб мог называться иначе. Советуем быть внимательными: часто верным ответом будет не тот, который приходит в голову первым. Разумеется, во многих случаях футболисты играли за клуб в разное время.

Удачи!

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