Вратарь уронил мяч, и нападающий шарахнул ножницами издали. Видео фееричного гола из США

Матч регулярного чемпионата МЛС с участием «Портленд Тимберс» и «Сан-Хосе Эртквейкс» (2:0) порадовал зрителей фееричным голом. Его автором стал нападающий Дайрон Асприлья.

Случился шедевр на 55-й минуте, к тому моменту команда колумбийского футболиста выигрывала со счётом 1:0. По правде говоря, атака «Портленда» не предвещала ничего опасного. Одноклубник Асприльи выполнил пас из глубины поля, но голкипер «Сан-Хосе» вышел из ворот и оказался первым на мяче. Казалось, эпизод заигран, ничего необычного. Но так только казалось.

Вратарь Джей Ти Марцинковски не зафиксировал простой мяч и, по сути, подарил его сопернику. Дальше судьбу эпизода решил Асприлья, и сделал он это невероятно эффектно. Южноамериканец подбросил мяч и нанёс великолепный удар через себя из-за пределов штрафной площади. Вот это он шарахнул ножницами! Мяч перелетел через вратаря и оказался в сетке. Да что мы вам рассказываем, просто оцените этот эпизод на видео. И заодно прочувствуйте эмоции комментатора и болельщиков на стадионе. Кстати, Асприлья за празднование с фанатами получил жёлтую карточку, но после такого гола невозможно сдержать эмоции.

Права на видео принадлежат МЛС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Major League Soccer.

И ведь это не первый подобный трюк Дайрона в США. Пару лет назад он забил ножницами в матче с «Лас-Вегасом». Тогда, правда, колумбиец нанёс удар из штрафной, но получилось шикарно.

Особо внимательные болельщики сразу провели параллель между голом Асприльи в ворота «Сан-Хосе» и легендарным ударом Златана Ибрагимовича. В 2012 году швед забил фантастический мяч в товарищеском матче с англичанами. Если кто забыл, то видео здесь. За этот удар Златан получил награду Ференца Пушкаша как автор лучшего гола года. А какой удар вам понравился больше? Пишите в комментариях.