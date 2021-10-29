«Посмотрел вниз, и в лицо взорвалась петарда». Самый скандальный матч «Динамо» и «Зенита»

Сейчас это кажется чем-то невероятным. Фанатские зарубы ушли в тень, а силовики демонстрирует полный контроль над любым конфликтом на стадионе и рядом с ним. Каждая провокация тут же встречает агрессивную реакцию, а задержанные уже на следующий день слушают решения суда. Культура фанатизма постепенно уходит в прошлое. Хотя ещё 9 лет назад случались крупные скандалы. Один из ярких примеров – матч «Динамо» – «Зенит» в ноябре 2012 года, когда рядом с Антоном Шуниным взорвалась петарда, брошенная с гостевого сектора.

Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

Химический ожог роговицы

Фаны «Динамо» и «Зенита» с 2000-х находятся в жёсткой конфронтации. Причин много, одна из важных – убийство 15-летнего фаната петербургского клуба в драке у спорткомплекса «Юбилейный». Поэтому уже примерно 20 лет агрессивные болельщики клубов в затяжном конфликте. В первом десятилетии это проявлялось особенно ярко: постоянные драки, задержания и в Москве, и в Петербурге. Под гнусные оскорбления и троллинг попадали вообще все: от Льва Яшина до ленинградских блокадников. Но в 2012-м конфликт вышел на новый уровень и перестал быть только фанатским. Потерпевшей стороной стал футболист.

37-я минута. «Арена Химки». «Динамо» ведёт 1:0. Камера неожиданно выхватывает лежащего на газоне Антона Шунина, который держится за лицо. Быстро становится понятно: случилось что-то неприятное. Уже через минуту вратаря увезли с поля, а игроки пошли в раздевалки. Судья решил прервать матч. И вскоре стало известно, что в Шунина прилетела петарда.

Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

«Что-то упало, я посмотрел вниз, и тут в лицо взорвалась петарда. Есть проблемы со зрением и слухом, еду в больницу на обследование», – сказал Шунин официальному сайту «Динамо» вскоре после случившегося.

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Медики оперативно поставили диагноз: химический ожог роговицы, век и конъюнктив обоих глаз, а также посттравматический отит правого уха. По прогнозам Шунин должен был пропустить около 2 недель. Так в итоге и получилось.

«Не матч, а боевые действия»

Через несколько дней после случившегося состоялось заседание КДК РФС. Но перед ним клубы через прессу доказывали свою правоту. Позиция «Динамо» была такой: петарда прилетела с гостевой трибуны, значит, виноват «Зенит». В Питере считали иначе: динамовцы провели досмотр ненадлежащим образом, виновник не найден, и вообще это могла быть провокация из Москвы. Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов даже заявил, что клуб может сняться с чемпионата в случае решения не в их пользу. Ещё задолго до блистательной цитаты Федуна.

В итоге никто не снялся. Хотя Питер ещё долго выражал недовольство: «Зениту» присудили «технарь», два домашних матча без зрителя и штраф в 1 млн 350 тысяч рублей. «Динамо» получило 580 тысяч штрафа и матч при пустых трибунах.

Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

«Согласно регламенту, клуб несёт ответственность за своих болельщиков, находящихся на гостевом секторе. На стадионе в огромном количестве зажигалась пиротехника, и всё это сопровождалось оглушительными взрывами. Я сам был на матче, и это походило на какие-то боевые действия. Помимо петард, на поле бросались и другие предметы, в том числе железные шарики и зажигалки. А рядом находились женщины, дети, простые болельщики...» – объяснял решение тогда ещё не глава КДК Артур Григорьянц.

Интересно, что расследовать инцидент взялась полиция. По основной версии, пиротехнику на трибуны пронесла девушка, которую плохо досмотрели при входе на стадион. По закону ей могла грозить уголовная ответственность. Однако, видимо, не удалось собрать достаточную доказательную базу. По крайней мере, в прессе не появлялось информации о суде над ней.