У Месси 0+0 в четырёх матчах чемпионата Франции. Почему так?

У Лионеля Месси нет голов и голевых передач в первых четырёх матчах в Лиге 1. Звёздный новичок «ПСЖ» не смог сделать разницу во встречах с «Реймсом» (выйдя на замену), «Лионом», «Ренном» и «Марселем» (в трёх последних играх появлялся в основе). Статистики подсчитали, что аргентинец впервые за 16 лет не совершил результативных действий в четырёх стартовых матчах чемпионата.

В случае с любым другим футболистом, за исключением разве что Криштиану Роналду, никто и не обратил бы внимания на такую статистику. Тем более в Лиге чемпионов 34-летний форвард достаточно эффективен: забил гол в ворота «Манчестер Сити», оформил дубль с «РБ Лейпциг». Но это Месси. Каждая его успешная или неудачная игра обсуждается как последняя. Казалось бы, в национальном чемпионате забивать проще, чем в Лиге чемпионов, однако… Гений – парадоксов друг.

Специалисты, прежде всего, обращают внимание на роль Лео в сегодняшнем «ПСЖ». Есть мнение, что главный тренер Маурисио Почеттино, пусть он и соотечественник Месси, неэффективно использует экс-игрока «Барселоны». Вот, например, что сказал на днях бывший главный тренер сборной Аргентины Альфио Басиле:

«Проблема в том, что в «ПСЖ» Месси играет справа, а в Аргентине он играет где угодно и заставляет играть всех остальных. Оборона у «ПСЖ» слабая и беспорядочная».

Впрочем, было бы преувеличением утверждать, что Почеттино привязал Лео к правому флангу. Месси по ходу матчей появляется в разных зонах. Другое дело, что в «ПСЖ» у форварда всё равно нет той роли, которую он имел в «Барселоне». Экс-нападающий сборной Франции и каталонского клуба, а ныне тренер Тьерри Анри указывает на это, отмечая вслед за Басиле, что Лео полезнее в центре:

«Месси отрезан от команды и не так часто получает мяч. Я бы не сказал, что ему плохо в «ПСЖ», но я вижу, что он изолирован. Мне больше нравится, когда Месси действует в центре. Не думаю, что он может делать разницу, играя справа. У него не очень удачный период, а в центре он может давать ритм. Нужно найти решение, чтобы использовать Месси, Неймара и Мбаппе вместе».

Действительно, даже из статистики понятно: в Париже Лео меньше задействован в игре, чем был в Барселоне. По данным InStat, в прошлом сезоне чемпионата Испании Месси в среднем за 90 минут игры совершал 98 технико-тактических действий с 77% успеха. При его участии «Барса» создавала 5,4 момента, а сам форвард наносил 5,4 удара по воротам (2,6 в створ). На его счету было 6 обыгрышей соперников. В чемпионате Франции цифры аргентинца скромнее. В среднем за 90 минут он совершает лишь 80 ТТД с 75% успеха, то есть Лео пожертвовал пятой частью своих действий. С его участием «ПСЖ» создаёт 4,8 момента. Месси наносит 3,9 удара по воротам (1,49 в створ), в его активе 3,3 обыгрыша.

Может, просто годы берут своё? Вряд ли причина только в этом. Хотя главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, чья команда играет в группе с «Барселоной» в Лиге чемпионов, упомянул возраст Месси, говоря о сложностях его адаптации во Франции:

«Не знаю, на что рассчитывал Месси, но в 34 года нелегко перейти в другую команду и войти в коллектив. В «Барселоне» каждый играл за него, а Лионель всего лишь ходил по полю. Он не пробегал больше 8 км за матч. Но когда ему доставался мяч, становился определяющим игроком. Ему разрешали это делать».

Безусловно, в «ПСЖ» больше прим. В первую очередь, это Килиан Мбаппе с Неймаром. Рассчитывать на то, что они будут «выжигать» в обороне ради голов Месси, наивно. Пусть даже Мбаппе и признался в недавнем интервью: он готов увеличить объём беговой работы, чтобы Лео брал паузы. Естественно, чем старше становится аргентинец, тем чаще он будет «отдыхать» на поле.

Поигравший в Испании за «Валенсию» и «Севилью» экс-защитник сборной Франции Адиль Рами подчёркивает – Месси уже не может совершать столько рывков, как на пике карьеры:

«Когда я играл в Испании, он был слишком хорош. Он постоянно оказывался у меня за спиной, вне игры, а потом медленно возвращался, доходил до середины поля, опять начинал движение вперёд и обыгрывался с Педро. Это было впечатляюще. Сейчас он в большей мере стал плеймейкером, так что защитникам проще, можно выжидать. Не думаю, что он способен на такие слаломные рывки, как прежде».

Проблема ещё и в том, что Месси пока недостаёт сыгранности с партнёрами, в том числе это касается и взаимодействий в тройке с Мбаппе и Неймаром (уже сто лет прошло, как они играли вместе с бразильцем!) То один, то другой, то третий выбывают из-за травм и иных обстоятельств, поэтому с первых минут «ПСЖ» начинал с Месси, Мбаппе и Неймаром лишь пять матчей. Очевидно, в Лиге 1 противники делают больший акцент на оборону против Парижа, чем «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» в ЛЧ, а плотную защиту и преодолевать труднее. Да и от Почеттино вряд ли стоит ждать такого футбола, к которому привык Лео в «Барселоне» – у аргентинского тренера свои принципы, собственный стиль.

Месси признавался: пока с точки зрения командной игры «ПСЖ» уступает другим претендентам на победу в Лиге чемпионов. Все видят, что на сегодняшний день у Почеттино атака, скорее, построена на индивидуальных качествах звёзд. Вдобавок Лео ещё и не везёт! В матчах с «Лионом» и «Ренном» мяч после его ударов со штрафных попадал в перекладину, после чего улетал за пределы поля. Будь побольше фарта, у форварда было бы в Лиге 1 уже как минимум два гола.

«На первый взгляд кажется, что в этой лиге больший упор на физику, чем в Примере, – делился в интервью своими наблюдениями Месси. – Здесь команды физически сильнее, матчи очень плотные, пространства мало. Большинство игроков очень сильны».

Наконец, нужно помнить, что Месси в этом году остался без предсезонки. Он не тренировался с командой после завершения Кубка Америки и до трансфера в «ПСЖ». Потом в Париже его готовили к дебюту, не спешили бросать в бой, но индивидуальная работа не компенсирует пропущенный месяц. Это аукнется по ходу сезона.

Объяснение тому, почему форвард нерезультативен в чемпионате Франции, может быть простым и связанным как раз с физическим состоянием. Перед встречей с «Реймсом» в середине недели у Месси была игра с «Брюгге», перед «Лионом» – с «Манчестер Сити», перед «Марселем» – с «РБ Лейпциг». А вот перед каждым матчем Лиги чемпионов Лео дольше отдыхал и тренировался.

Наверное, в Лиге 1 Месси будет меньше забивать и отдавать голевых передач, чем в Примере. Вот только для «ПСЖ» с его составом это вряд ли станет катастрофой – команда Почеттино в новом сезоне должна спокойно брать золото. Но в Лиге чемпионов Парижу без подвигов Лео точно не обойтись.