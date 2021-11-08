«Мальчик поднял глаза: «Иваныч, за что?!» Как Россия вернулась на чемпионат мира

Сборная России пролетела мимо чемпионата мира — 1998 и Евро-2000, поэтому отбор на ЧМ-2002 был особенно важен для каждого члена национальной команды. В особенности – для Олега Романцева: в 1996-м он провалил Евро – турнир закончился скандалом (главный тренер обвинял игроков в безволии и рвачестве); в 1999-м попасть на чемпионат Европы не позволила трагическая случайность имени Филимонова. После того матча с Украиной Олег Иваныч с пылающей обидой на печальный результат бросил, что хочет уйти из футбола. Сделать ему этого не дали – Романцев продолжил готовить сборную к новому отбору – на чемпионат мира в Японии и Корее.

Предыстория

Первая победа под фанатские беспорядки: в Петровском парке хулиганы устроили массовую драку

Россия попала в группу 1 вместе со Словений, Югославией, Швейцарией, Фарерскими островами и Люксембургом. Начинали мы с выездной игры в Цюрихе: для тех, кто не добрался до «Хардтурма», организовали трансляцию матча на «Динамо». РФС выделил 8000 билетов, которые каждый желающий мог получить в кассах бесплатно. Забрали почти всё – поболеть за сборную в Петровском парке собралось порядка 7500 человек.

Николай Толстых президент ПФЛ «То, что происходит сегодня на нашем стадионе, — яркое подтверждение популярному ныне тезису: «Футбол объединит Россию». Обратите внимание: никто не гнал болельщиков на трибуны. Каждый из них вполне мог остаться дома и посмотреть матч по телевизору, но люди собрались, чтобы вместе поддержать сборную».

Тезис про объединение подвергся сомнению уже на 9-й минуте матча, когда на верхнем секторе началась драка, а после на поле и нижние трибуны полетели кресла. Милиция тут же рванула в эпицентр разбесновавшейся толпы, но встретила сопротивление со стороны фанатов – как физическое, так и «кресленное». Трансляцию организаторы вынуждены были прервать, а правоохранительные органы – стянуть на сектора ОМОН.



Зачинщиков массовой драки вытеснили с территории стадиона до начала второго тайма, и они двинулись на Тверскую – продолжать беспорядки уже там. Под раздачу, как пожаловался «СЭ» один из участников, попадали все «неугодные»: «кавказцы, темнокожие, азиаты и поклонники музыки в стиле хип-хоп».



Толстых обвинил во всём руководителей ОМОНа: мол, они прекрасно знали, какую реакцию вызовет у собравшихся на трибунах хулиганов ЦСКА и «Спартака» появление бойцов особого назначения. А участников драки президент ПФЛ назвал «отморозками, призванными испортить праздник истинных болельщикам футбола».



К медикам тогда обратилось 13 человек, четверых госпитализировали с черепно-мозговой травмой. И пока кто-то дрался, а кто-то получал медицинскую помощь, сборная России в Швейцарии шла к первой победе на отборочном пути. На 74-й минуте забил Владимир Бесчастных – один из главных героев той «дороги на ЧМ».

В Словении сборной России поставили нелепый пенальти. Проигрывать в оставшихся матчах было нельзя

Фото: Из личного архива Руслана Нигматуллина

Сборная ровно прошла отбор, проиграв лишь однажды – на выезде в Словении. Выиграй мы тогда в Любляне, закрепились бы на первой строчке, но на последних минутах в дело вмешался английский арбитр Грэм Полл. На 90-й минуте словенец Милан Остерц пробил головой по воротам, но не попал. После чего главный судья назначил пенальти, чем удивил многих присутствовавших на поле – непонятным решение показалось и футболистам сборной Словении. Но Полл посчитал, что защитник Вячеслав Даев нарушил правила, сфолив на Остерце, и указал на точку.



Нелепый пенальти сборная Словении реализовала – и сборная России улетела домой с поражением 1:2.



«Абсолютно выдуманный пенальти подрывает у футболистов веру в людей, в человеческую справедливость», – возмущался после матча Романцев. И по делу: Полл признал свою ошибку — правда, на это ему понадобилось целых девять лет.

Этот пенальти осложнил положение россиян в группе – теперь в матчах с Фарерскими островами и Швейцарией проигрывать было нельзя.

Олег Романцев главный тренер сборной России «После матча я сказал футболистам: «Ничего не изменилось. Мы обязаны побеждать в двух оставшихся встречах. Если же команде не под силу одолеть сборные Овечьих островов и Швейцарии, то ехать на чемпионат мира смешно». В то же время мне не хотелось бы, чтобы на турнир попала сборная Словении. Уж лучше югославы — они боролись с нами честно».

На выезде с Фарерами сборная России разобралась без проблем – Бесчастных в первом тайме оформил дубль, а точку в этой встрече на 89-й минуте поставил Ширко. Главный тренер соперника Аллан Симонсен после матча восхищался россиянами: «В нашей группе ваша команда выглядит наиболее впечатляюще. Особенно в организационном плане. Сборная России доказала, что достойна находиться на первом месте в группе».

Оставался финальный матч – со Швейцарией в Москве. Проигрывать было нельзя: в случае победы Словении над Фарерами мы могли бы занять вторую строчку по общей разнице мячей.

Место Команда И В Н П М О 1 Россия 9 6 2 1 14-5 20 2 Словения 9 4 5 0 14-9 17 3 Югославия 9 4 4 1 16-6 16 4 Швейцария 9 4 2 3 18-8 14 5 Фарерские острова 9 2 1 6 6-20 7 6 Люксембург 9 0 0 9 2-22 0

Решающий матч

Перед игрой сборная пошла в Большой театр. Слушали оперу «Реквием»

На предматчевой пресс-конференции Романцев сказал, что предстоящий матч для него – один из важнейших в тренерской карьере. Напряжение чувствовалось и в команде, поэтому решено было сходить всем составом в Большой театр – на оперу. Инициаторами культурной вылазки стали сами футболисты.



Билеты купили на оперу Джузеппе Верди «Реквием» в исполнении миланского оркестра «Ла Скала». Выбор постановки с таким названием оказался чистой случайностью – выбирали по тому, что давали в Большом в свободный от тренировок день.

«Если вы сегодня идёте на спектакль, а завтра на работу, это же не значит, что увиденное в театре способно повлиять на вашу дальнейшую карьеру! – шутил в общении с журналистами Сергей Семак. — Для общего развития это было полезно. Но я слушаю такое нечасто. Не могу сказать: люблю, не люблю. Может, лет через 15 полюблю».



На концерте, помимо наших футболистов, собралось много знаменитостей – в зале был замечен даже Михаил Горбачёв. Александр Панов хотел взять у бывшего президента автограф, да охрана не подпустила. Но общих впечатлений от похода в главный театр страны это не испортило: по словам Романцева, все без исключения были в восторге от обстановки, публики и особой атмосферы. «Считаю, в эмоциональном плане мероприятие получилось удачным. Лично мне очень понравилось», – поделился он.

Билеты на матч стоили ну очень дорого. Возмущался даже Романцев — переживал, что стадион не забьётся

Второй темой для обсуждения на предматчевой пресс-конференции была стоимость билетов на решающую игру. Матч по просьбе игроков перенесли из «Лужников» на «Динамо» – все понимали, что после неудачных выступлений наших клубов в еврокубках даже решающая встреча сборной со Швейцарией вряд ли соберёт 80 000 на трибунах, а громкая поддержка была необходима.

Но РФС установил такую цены на билеты, что у команды появились опасения – забьётся ли 30-тысячный «Динамо» при таких расценках.



Директор стадиона Олег Точелович убеждал журналистов, что никто не звонил с претензиями, да и цены назвал «приемлемыми»: поход на нижние ярусы Восточной и Западной трибун (за воротами) оценили в 70 и 80 рублей соответственно, на верхние – в 150 и 200; на Южную трибуну можно было попасть за 700 или 900, а на Северную – за 600 или 1000 рублей. Для понимания: средняя зарплата по России в октябре 2001 года составляла 1671 рубль.



«Установив такую стоимость, РФС, мягко говоря, погорячился. И всё-таки надеюсь, что мы не останемся без поддержки», – говорил перед матчем Титов.



Возмущался и Романцев – из-за «билетной проблемы» пресс-конференция длилась не пять минут, как обычно, а целых 10.

Олег Романцев главный тренер сборной России «Арена в Петровском парке вмещает раза в два меньше зрителей, но у неё удобнее расположение и состояние поля лучше лужниковского. Мы рассчитывали, что трибуны «Динамо» окажутся заполненными до отказа. Матч, от которого зависит, поедет ли наша сборная на мировое первенство, футболисты должны проводить при хорошей поддержке болельщиков. Но за несколько дней до игры нас ставят перед фактом — билеты по сумасшедшим ценам уже напечатаны и ничего изменить нельзя. Никто не знает, где находится президент РФС, невозможно «поймать» генерального директора, который, говорят, занят подготовкой к матчу и распространением билетов, а генеральный секретарь в отпуске...»

Опасения главного тренера сборной оказались не напрасны: в Петровском парке ожидаемо не было аншлага – на трибунах собрались 22 000 человек при вместимости в 36 000.

Хет-трик Бесчастных и четвёртый от Титова. Сборная России разгромно открыла дверь на ЧМ-2002

Перед матчем пришла новость – Карпин и Мостовой дисквалифицированы. Проигрывать было никак нельзя, но на установке перед игрой Романцев не стал говорить о тактике и теории – завёл речь о другом: «В «Красной Пресне» у меня играл 18-летний мальчик. Однажды нас «убил» судья. Садимся в автобус — мальчика нет. Пошёл искать, а он в кустах лежит и плачет. Взял его за плечи, он поднимает глаза: «Иваныч, за что?!» Мальчика этого звали Саша Мостовой. И сегодня я вас спрашиваю — за что?! Вот идите и докажите, что вы — сильнее…».

Егор Титов полузащитник сборной России «Встреча со Швейцарией — главный матч в моей карьере. Мы не имеем права одним поражением перечеркнуть два года напряжённого труда. К тому же выход сборной в финальную часть чемпионата мира значительно поднимет интерес к футболу в нашей стране».

На 14-й минуте Россия повела в счёте – Бесчастных забил с пенальти. Штатного пенальтиста, Карпина, не было, поэтому капитан команды Онопко подошёл к нападающему и сказал: «Иди и бей». «Я пошёл и пробил, – рассказывал Бесчастных. — Сомнения были – кто не сомневается? Но момент был важный, промахиваться не имел права. Сразу принял решение: пробить как можно сильнее, чтобы вратарь не мог угадать».



Сомнений, что следом за этим голом будет и второй, не было – игра сборной была убедительной, в первую очередь за счёт установки Романцева после отбора мяча сразу перемещаться к воротам соперника. На 19-й минуте Бесчастных забил второй, спустя ещё 19 минут – третий. Финальную точку в разгроме швейцарцев на 82-й минуте поставил Титов.

Фото: rusteam.permian.ru

Бесчастных стал лучшим бомбардиром отбора в нашей группе, а ещё и установил рекорд – никто из российских и советских футболистов не забивал в отборочном цикле семь мячей. Вратарь сборной Швейцарии Йорг Штиль после матча пошутил, что нападающего он запомнит надолго: «Теперь Бесчастных станет моим другом. Буду собирать видеокассеты с записями его игр».



Круг замкнулся: в первом матче со Швейцарией Бесчастных забил единственный и такой важный для всей страны гол, а спустя почти год увенчал возвращение России в большой футбол первым в карьере хет-триком за сборную.

Россия — Швейцария 4:0

6 октября 2001 г.

Москва. Стадион «Динамо». 22 000 зрителей.

Судья: Кнуд Фискер (Дания).

Россия: Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин (Дмитрий Хохлов, 88), Юрий Дроздов (Вячеслав Даев, 25), Игорь Чугайнов, Дмитрий Аленичев, Юрий Ковтун, Виктор Онопко (к), Ролан Гусев (Сергей Семак, 74), Егор Титов, Марат Измайлов,

Тренер:



Швейцария: Йорг Штиль (к), Марк Целльвегер, Иван Квентен, Мурат Якин (Марко Цвиссиг, 46), Патрик Мюллер, Джузеппе Маццарелли, Давид Сеза, Александр Комизетти (Йоханн Лонфат, 79), Хакан Якин, Чириако Сфорца, Франческо Ди Йорио (Массимо Ломбардо, 46).

Тренер: Якоб Кун.



Голы: Бесчастных (14 – с пенальти, 19, 38), Титов (82). 6 октября 2001 г.Москва. Стадион «Динамо». 22 000 зрителей.Судья: Кнуд Фискер (Дания).Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин (Дмитрий Хохлов, 88), Юрий Дроздов (Вячеслав Даев, 25), Игорь Чугайнов, Дмитрий Аленичев, Юрий Ковтун, Виктор Онопко (к), Ролан Гусев (Сергей Семак, 74), Егор Титов, Марат Измайлов, Владимир Бесчастных Тренер: Олег Романцев : Йорг Штиль (к), Марк Целльвегер, Иван Квентен, Мурат Якин (Марко Цвиссиг, 46), Патрик Мюллер, Джузеппе Маццарелли, Давид Сеза, Александр Комизетти (Йоханн Лонфат, 79), Хакан Якин, Чириако Сфорца, Франческо Ди Йорио (Массимо Ломбардо, 46).Тренер: Якоб Кун.Бесчастных (14 – с пенальти, 19, 38), Титов (82).

Последствия

Это была первая за восемь с половиной лет крупная победа над сборной не из «карликового государства»: 28 апреля 1993-го Россия обыграла венгров 3:0, а с тех пор столько забивала только Люксембургу, Фарерам, Сан-Марино, Кипру и Андорре. Но этот примечательный факт и рядом не стоял с чем-то более важным: мы вышли на чемпионат мира впервые с 1994-го!



Сборная России начала турнир с победы над Тунисом, но потом проиграла Японии – и этот матч наша страна запомнила надолго не столько из-за нелепого поражения, сколько из-за происходящего после него в центре Москвы. В сотнях метров от Кремля для болельщиков организовали трансляцию матча, но не смогли организовать безопасность и порядок: на 8000 собравшихся на Манежной площади в первые минуты игры было всего 10 представителей конной милиции и 37 милиционеров.



Народ стягивался к экрану уже подвыпившим, а там догонялся – в тот день алкоголь можно было без особых проблем купить в ближайшем магазине и начать пить прямо на Манежке. Стеклянные бутылки бросались прямо на землю, но часто прилетали кому-то в голову – так начинались локальные стычки. После нереализованного Бесчастных момента драки ужесточились, и началось: молодые, пьяные и безумные полетели крушить витрины, машины, лица встречных, остановки – всё, что попадалось им на пути – с криками «Россия, вперёд!». Милиция была бессильна: на такую концентрацию безумия с их стороны было катастрофически мало людей.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Отряды ОМОНа смогли навести порядок в центре только через полтора часа. Итог происходящего абсурда – грустный: один погибший, десятки раненных, 7 полностью сгоревших машин, 106 – разбитых, побитых и перевёрнутых; 51 уничтоженный рекламный щит, 7 покорёженных автобусных остановок.



Трансляцию матча с Бельгией при этом отменять не стали, но существенно усилили меры безопасности: больше сотрудников правоохранительных органов, никакого алкоголя и напитков в стекле. В том матче сборная России попрощалась с чемпионатом мира, но, несмотря на досаду, громить всё вокруг никому уже не позволили. А спустя пару месяцев правительство приняло закон об экстремизме и ужесточило закон о хулиганстве – вот такие неспортивные последствия спортивного и важного события для страны.