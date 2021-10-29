Дзюба — рекордсмен РПЛ! Собрали пять его самых значимых голов

В матче с «Динамо» Артём Дзюба наконец побил рекорд Олега Веретенникова по голам в РПЛ – нападающий забил 144-й и преодолел отметку в 143 мяча. Собрали пять его самых значимых голов.

Первый гол в РПЛ

Когда: 15 апреля 2007 года.



Значимость: Дзюба с восьми лет занимался в академии «Спартака» – прошёл все ступени, после чего через дубль попал в основу. Сезон-2006 стал первым для него на взрослом уровне: в 18 лет нападающий дебютировал за основу в РПЛ в матче с «Сатурном». Всего в том сезоне он сыграл ещё четыре раза, суммарно проведя на поле 52 минуты, но забить первый гол ему не удалось. В 2007-м Дзюба в 5-м туре наконец попал: первый, исторический в карьере нападающего мяч залетел в ворота «Томи» – на 46-й минуте он вышел на замену, а на 72-й точно пробил головой.



Тот гол спас «Спартак» от поражения и остался для автора единственным в сезоне – в следующий раз Дзюба забил только в августе 2008-го в игре с «Динамо».



Итоговый счёт: 1:1.

Первый гол за «Зенит» в РПЛ

Когда: 26 июля 2015 года.



Значимость: сезон-2014/2015 Дзюба начал в «Спартаке» мощно – 6 голов в 4 матчах, убедив руководство клуба заключить с ним новое соглашение на улучшенных условиях. Игроку предложили контракт на четыре года и с зарплатой € 1,5+ млн, но Дзюба ответил отказом.

Леонид Федун владелец «Спартака» «Спартак» готов дать Дзюбе самую большую зарплату в команде, однако он просит столько, сколько платят в «Зените». Он хочет получать как Халк, но он не играет как Халк. Я хочу сказать, что и у нас, и у Дзюбы есть желание договориться. Артём будет играть в «Спартаке».

«Спартак» пришёл к Дзюбе ещё с двумя предложениями, но каждое он отверг, объясняя это тем, что хотел бы вернуться к вопросу зимой. Но в январе 2015-го уровень терпения Федуна упал до минимума, и он объявил, что совет директоров клуба решил отпустить нападающего в другую команду. «Мы не собираемся устраивать ни с кем аукцион, – сказал владелец «Спартака». — У нас есть чувство собственного достоинства. Человеку трижды предлагали продлить контракт. Но позиция всех, в том числе главного тренера: этот человек не готов отдаваться полностью игре и не должен быть в команде».



На тот момент Дзюба уже вёл переговоры с «Зенитом», и спустя месяц подписал с клубом соглашение – присоединиться к команде он должен был по окончании сезона. Дебют состоялся 19 июля, а спустя неделю в матче с «Уралом» Артём забил первый мяч, который в его истории с петербургским клубом стал началом большого и «трофейного» пути.



Итоговый счёт: 1:4.

Гол «Спартаку» за «Зенит»

Когда: 26 сентября 2015 года.



Значимость: учитывая, как Дзюба расстался со «Спартаком», этот матч для него был принципиальным. Он сам признавался, что ночь перед игрой была очень тревожной – уснуть смог только в пять утра: «Думал – как, чего». Весь матч в адрес Дзюбы с трибун летели оскорбления, а уж когда он забил и сравнял счёт, фаны взорвались ещё сильнее – тем более что его гол лишил «Спартака» победы.

Артём Дзюба нападающий «Зенита» «Внутри меня всё 15 раз перевернулось! С одной стороны, я так этого хотел… Справедливость в этой жизни есть, и я этому невероятно рад. В любом случае для меня это была проверка. Не каждому пожелаю через всё это пройти».

Итоговый счёт: 2:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гол «Зениту» за «Арсенал»

Когда: 22 апреля 2018 года.



Значимость: Дзюба перешёл в «Арсенал» в январе 2018-го – арендный контракт заключили на полгода. Уход из «Зенита» в тульский клуб был вынужденным: у нападающего случился конфликт с Роберто Манчини, из-за чего футболист потерял место в составе и, соответственно, возможность играть. По понятным причинам этот матч был для Дзюбы особенно важен – настолько, что он готов был сам заплатить 10 млн рублей, лишь бы выйти на поле. «На 100% заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если этого не сделаю, то стану крохобором на всю страну», – говорил он перед матчем в эфире программы «Футбол России».



В итоге расходы взял на себя «Арсенал», и Дзюба вышел в стартовом составе. В первом тайме он не забил, но поучаствовал в обеих голевых атаках, а на последних минутах уже отличился сам – сравнял счёт и лишил питерцев победы.

Артём Дзюба нападающий «Арсенала» «Если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли в «Зенит», что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества. По-людски всё надо делать».

Итоговый счёт: 3:3.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гол «Краснодару» за «Зенит»

Когда: 20 апреля 2019 года.



Значимость: Дзюба забил на 90-й минуте, и его гол стал решающим не только в этой встрече, но и в судьбе чемпионства – если бы «Зенит» не выиграл, то у «Краснодара» остался бы шанс занять первое место. По словам нападающего, в тот момент он испытал «те же эмоции, что и на чемпионате мира»: «Боялся, что никогда больше такого не испытаю, но сегодня это произошло. Благодарен всем тем, кто в меня верил. Испытал эмоции, которые у меня были после Испании, после Египта. Благодарен жизни за эти чувства. Сегодня я самый счастливый человек на земле».



Итоговый счёт: 2:3.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».