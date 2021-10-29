Дзюба — лучший в лиге по голам. Рекорд Веретенникова держался 20 лет

Артём Дзюба дебютировал в РПЛ в 2006-м за «Спартак», за него же забил первый в карьере гол в Премьер-Лиге годом позже. После этого нападающий провёл ещё 373 матча и отправил в ворота соперников 143 мяча, больше всего – за «Зенит». В Санкт-Петербурге Дзюба играет с 2015-го, там же выигрывает трофеи и ставит рекорды. Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России – в сезоне-2019/2020 с 17 голами, в сезоне-2020/2021 – с 20 (пока лучший результат в его карьере).

Гол «Динамо» стал 144-м за его 15-летнюю карьеру в РПЛ – да, мы не ошиблись, именно 144-м. Несмотря на то что сам Дзюба уже поздравил себя с побитым рекордом Олега Веретенникова (держался 20 лет) после матча со «Спартаком», сайт Премьер-Лиги до этого момента не обновлял информацию по новому бомбардиру. Дело в том, что некоторые ресурсы ошибочно приписывают Дзюбе гол в ворота «Локомотива» за «Томь» в сезоне-2010.

Было так: дальний заброс в штрафную, скидка на Артёма – он выигрывает борьбу, после чего отправляет мяч в сторону ворот. Гильерме удар отбивает, но мяч всё равно катится в створ – Ренат Янбаев спешит на помощь, но вместо того, чтобы его выбить, наоборот, добивает в сетку.



В эфире мяч записали на Дзюбу (согласно телевизионной графике), но позже лига, изучив момент, переписала гол на Янбаева, чьё касание оказалось последним. На официальном сайте «Локо» тоже есть подтверждение автогола: «На табло и в протоколе остались лишь две фамилии — Алана Гатагова и, к сожалению, Рената Янбаева».



Так что поздравлять Дзюбу с побитым рекордом после гола в ворота «Спартака» было рано. Теперь – точно можно!