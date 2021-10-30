Тяжёлая неделя Сульшера. Похоже, его карьере в «МЮ» конец

После позорного поражения от «Ливерпуля» (0:5) Уле-Гуннар Сульшер признался, что это был его худший день во главе «Манчестер Юнайтед». Сульшер никогда не был так близок к увольнению. «МЮ» за всю историю АПЛ не проигрывал «Ливерпулю» так крупно. А медиа никогда не терзали его так сильно, как сейчас.

В течение всей недели журналисты обсуждали возможных сменщиков норвежца, его некомпетентность и скандалы в раздевалке. Мы решили рассказать о том, насколько кошмарными выдались эти семь дней из жизни для Сульшера.

Воскресенье. Раздался финальный свисток. Сульшер медленно ушёл под трибуну с видом самого несчастного человека на планете. В послематчевом интервью он заявил: «У нас у всех настроение на нуле. Я не могу сказать, что когда-либо чувствовал себя хуже, чем сейчас. У меня есть лишь один способ выхода из любой ситуации в жизни: проснуться завтра утром, оценить происходящее, сделать всё возможное и быть решительным, проходя через эти трудные времена». После этого он продержал команду в раздевалке ещё два часа, что-то выговаривая ей.

Потом уже менее уверенный в сохранении работы Уле вышел на парковку и несколько минут раздавал автографы. То ли ещё один штрих для образа хорошего парня. То ли благодарность фанатам, которые досмотрели матч до конца. Сложно поверить, но на видео — никаких признаков неуважения к тренеру, несмотря на такую катастрофу.

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Понедельник. В раздевалке после матча Сульшер сказал игрокам готовиться к неделе медиадавления, и насколько же он был прав. Спустя всего несколько часов журналисты Sky Italia написали, что Антонио Конте на 100% возглавит «МЮ».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, некоторые игроки считали Сульшера тактически слабым тренером для топ-клуба и его судьба решится в течение нескольких часов.

У команды в тот день был выходной. Но Сульшер провёл несколько часов на базе в Каррингтоне, готовясь к матчу с «Тоттенхэмом». В то же время туда приехали совладелец Джоэл Глейзер, управляющий директор Эд Вудворд, его преемник Ричард Арнольд, а также сэр Алекс Фергюсон. В качестве возможных кандидатов рассматривались Антонио Конте, Зинедин Зидан и главный тренер «Аякса» Тен Хаг. Проблема в том, что Зидан сразу же отказался, Тен Хаг недавно продлил контракт, а Конте слишком конфликтный.

В итоге Сульшеру выразили поддержку и дали три матча на исправление ситуации (с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Манчестер Сити»).

Вторник. Появилась информация от RMC Sport: Поль Погба хочет играть за «Манчестер Юнайтед», но не под руководством действующего тренера. Контракт француза заканчивается летом, а на вопрос о новом соглашении его агент Мино Райола ответил, что об этом нужно спрашивать клуб.

Газета The Times вскрыла подробности поражения «МЮ» «Лестеру». Оказалось, футболисты высказали друг другу и тренерскому штабу претензии через два дня после матча. Один из игроков даже поставил под сомнение решение сделать капитаном Гарри Магуайра.

Интересно, что все эти слухи, даже про события двухнедельной давности, хлынули сразу же после матча с «Ливерпулем». Одним из преимуществ Сульшера перед тем же Моуринью заключалось в том, что атмосфера вокруг команды с его приходом стала исключительно позитивной, даже с Погба — никаких проблем. Сейчас игроки «Юнайтед», пусть и анонимно, но заговорили с журналистами, что создаёт дополнительное давление на команду.

Среда. Таблоид The Sun написал, что Поль Погба нагрубил тренеру в раздевалке после матча и отложил переговоры по контракту.

Погба тут же всё опроверг: «Жёлтая пресса снова хочет создать споры с помощью ложных новостей. Сплошная ложь, чтобы создать громкие заголовки. Единственная причина, по которой я сейчас обратил внимание на эту чушь, – это уважение к тренеру, клубу и болельщикам. Чем меньше вы читаете этих людей, тем вам лучше, у них нет стыда, и они будут говорить всё что угодно, не имея на то никаких оснований».

Предельно корректный ответ, но, учитывая красную карточку в последнем матче и полное отсутствие мотивации, сложно сказать, чего француз действительно хочет.

Четверг. Журналист The Athletic назвал три причины, почему руководство не уволило Сульшера после матча с «Ливерпулем»:

Нежелание всё разрушить и начинать сначала. Чтобы выиграть время для принятия решения. Дать Уле шанс изменить ситуацию.

Пятница. Группа игроков основного состава написала Сульшеру и Вудворду слова поддержки и признала, что причиной неудач является их плохая форма.

На пресс-конференции Сульшер подвёл итоги последних дней: «Это была трудная неделя. Мы пережили два или три кризиса с тех пор, как я стал менеджером, и я могу сказать одно: я всегда буду стараться и бороться».

Начиная с субботы у Сульшера одна неделя и три матча, чтобы остаться в должности. Любопытно, каким будет состав «Юнайтед» на ближайший матч, потому что эти игроки должны сохранить ему работу мечты. Но какой шанс, что «МЮ» обыграет «Тоттенхэм», «Аталанту» и «Ман Сити»? Наверное, более вероятно, что за самой кошмарной неделей Сульшера в «МЮ» придёт последняя.