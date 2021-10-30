Отставка Слуцкого отменяется. «Рубин» остановил ЦСКА

Матч «Рубин» — ЦСКА изначально интересовал интригующим сюжетом: Алексей Березуцкий много лет играл под руководством Слуцкого в ЦСКА, потом помогал в «Виттесе» и постоянно респектует бывшему коучу. Но теперь уже он сам тренер, и впервые его ожидало противостояние со своим бывшим боссом.

Правда, мало кто перед стартом сезона ожидал, что «Рубин» начнёт чемпионат так неудачно, особенно после яркой весны. Перед игрой с армейцами у команды было только четыре победы в 13 матчах и только одна — в последних 10. ЦСКА, наоборот, мощно начал, а в Березуцком оперативно разглядели большого тренера. Сейчас армейцы – один из ключевых соперников и преследователей «Зенита». И в случае победы могли остаться единственными.

Ещё одна важная интрига: Слуцкий ни разу не проигрывал своей бывшей команде после назначения в «Рубин». Так что от этого матча ожидали символического возвращения «Рубина» из серии неудач. В конце концов, учитель не должен проигрывать ученику. Ведь именно Слуцкий знает возможности Березуцкого как никто другой.

Вероятно, Алексей всё-таки удивил оппонента. Например, тем, что выпустил с первых минут на правом фланге одновременно Набабкина и Фернандеса. Из-за этого Хвича и Самошников оказались полностью перекрыты. И это дало гостям преимущество. В первом тайме они даже забили, но после просмотра видеоповтора гола Эджуке его отменили. Эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов считает, что это верное решение.

«Гол Эджуке в ворота «Рубина» отменён верно. Заболотный находился за линией офсайда, и, выходя из офсайда, он блокировал защитника. Если бы он просто отошёл в сторону – гол можно было засчитать, но здесь Заболотный принимал активное участие в игре, нельзя называть его офсайд пассивным», – сказал Федотов.

После этого ЦСКА создал ещё несколько моментов и в первом тайме был ближе к голу. У «Рубина» не получалось опасно атаковать. Казалось, ещё немного — и хозяева пропустят. Однако во втором тайме они выровняли игру.

Неизвестно, что в перерыве сказал игрокам Слуцкий, но «Рубин» прибавил. Моменты появлялись теперь и у ворот ЦСКА. При этом Леонид традиционно долго не проводил замены, первая случилась только на 81-й минуте, когда Костюков вышел вместо Онугха. И когда игра шла к ничейному результату, «Рубин» забил.

Уже в дополнительное время Хакшабанович вырезал передачу с фланга в центр штрафной, где тот самый Костюков выпрыгнул выше всех и пробил Акинфеева.

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Правда, ЦСКА мог отыграться уже в следующей атаке, но Дивеев промазал из выгодного положения.

«Рубин» набрал 3 очка, а Слуцкий на какое-то время точно отложил разговоры о своей возможной отставке. Вероятно, эта победа придаст команде нужный импульс и дальше начнётся светлая полоса. Болельщики в это точно верят.