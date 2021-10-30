Защитник подставил «Ман Сити» глупыми ошибками. Эх, испортил юбилей Гвардиолы

В домашней игре с «Кристал Пэлас» «Манчестер Сити» был явным фаворитом, но ошибки центрального защитника Эмерика Лапорта дали гостям огромную фору.

Сначала Лапорт под прессингом отдал отличную передачу на соперника в лице Уилфрида Захи:

А перед перерывом упустил соперника себе за спину и совершил фол последней надежды.

Если отсутствие голов до удаления Лапорта можно было списать на плохую реализацию «Сити» (хозяева создавали момент за моментом), то во втором тайме она не показала ничего. В меньшинстве фирменный гвардиоловский контроль мяча превратился в стерильный перекат, с которым «Пэлас» легко справлялся. В концовке, когда «Сити» совсем раскрылся, он на контратаке получил второй:

Ошибка Лапорта значимее для него потому, что на скамейке «Ман Сити» всё начало сезона ждёт шанса Джон Стоунз. В октябре он вызывался в сборную Англии и даже забил единственный гол венграм, не сыграв в текущем сезоне АПЛ ни одной минуты. После этого он сыграл матч с «Бёрнли», но вернулся в запас – и сегодня вышел уже после удаления Лапорта. Не исключено, что после отвратительного матча Лапорт сядет в запас.

У «Манчестер Сити» слабая неделя. За три дня они вылетели из Кубка лиги (проиграли по пенальти и впервые с 2017 года не возьмут этот трофей); сейчас – поражение от «Кристал Пэлас», который не выигрывал в АПЛ до этого с 11 сентября. Так «Сити» прервал 8-матчевую серию без поражений в чемпионате.

Дополнительный повод расстроиться – испорченный юбилей Гвардиолы. Матч с «Кристал Пэлас» был для него 200-м в Премьер-лиге в качестве тренера – и тут поражение.

Правда, Пеп повел себя по-джентельменски после матча: подошел и поздравил Патрика Виейра и его тренерский штаб.