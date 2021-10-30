«Это вратарский гол». «Спартак» убрал Максименко — не помогло

Позиции Александра Максименко в «Спартаке» всё же пошатнулись. Он был безоговорочным первым номером красно-белых и долгое время оправдывал этот статус, но в нынешнем сезоне никак не может набрать форму. Вратарём многие были недовольны, и главный тренер Руй Витория всё же сломался.

На матч 13-го тура РПЛ с «Ростовом» в составе «Спартака» вышел Александр Селихов. За главную команду красно-белых многострадальный голкипер не играл с начала мая. И как же он выступил?

В первом тайме Селихов в основном отдыхал, а когда вступал в игру, делал это с переменным успехом. Сначала он неудачно выронил мяч, затем вовремя вышел из ворот при выходе один на один, а потом не смог зафиксировать мяч после удара. Трудно было понять, чего у Александра больше — неуверенности из-за недостатка практики или чрезмерной уверенности, из-за которой он играет смело, а не надёжно.

Во втором тайме Селихов, как казалось, адаптировался и не допускал явного брака, как до перерыва. За 15 минут до конца матча Александр спас «Спартак». Он пулей вылетел из ворот за пределы штрафной и отбил удар Дмитрия Полоза. VAR проверил момент на предмет красной карточки, но, к счастью для Селихова, мяч в руку не попал. А значит, риск оправдался.

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После этого «Спартак» даже забил. Казалось, красно-белые доведут дело до победы, но на последних секундах случилось что-то непонятное. После ошибок защитников Данил Глебов запустил мяч в дальний угол, а Селихов оказался далековато от линии ворот — мяч залетел ему за шиворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Руй Витория после матча объяснил выбор в пользу Селихова, а заодно поддержал своего вратаря. «В первую очередь скажу, что Селихов мне понравился, он играл внимательно. Я верю во всех вратарей. Сначала играл Максименко, но настало время, чтобы делать замены быстро и легко.

Что касается гола, в добавленное время мы должны были удержать мяч, а не так ошибаться. Мяч оказался впереди, и контратака была просто невозможна. Такие мелкие неточности и создали проблемы в последние минуты игры. Да, в трудной ситуации оказался Селихов, но мяч не должен был доходить до этой стадии атаки», — сказал Витория.

Селихов после матча не отказал журналистам в общении. Вот его комментарий: «Упустили победу… Вот и всё. Выпускал мяч из рук по ходу матча? Да, были недочёты. В эпизоде с пропущенным голом хотел подстраховать защитника, потому что есть такая задача. Это вратарский гол».

Несмотря на самокритику Селихова, легендарный вратарь Анзор Кавазашвили высказался в его защиту.

«Селихова нельзя обвинять в пропущенном голе. Он три года не выходил на поле, достаточно хорошо сыграл. Единственная ошибка была в первом тайме, когда решил одной рукой забирать мяч на выходе. Ему просто надо быть более внимательным. Гол — глупость защитников «Спартака». К Саше нельзя предъявлять претензии. Это не его гол. Что делал Рассказов в этом моменте? Я понять не могу. Только он может допускать такие ошибки. Как вратарь может доверять таким защитникам? Селихов намного сильнее Максименко, его надо ставить дальше», — сказал Кавазашвили «Чемпионату».

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