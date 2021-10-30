Невероятный привоз «Краснодара». Устроили перепасовку в штрафной и получили гол в пустые

В первом тайме матча «Краснодар» — «Крылья Советов» было много всего интересного: отменённый гол, куча опасных моментов, сейвы. Но главный момент — привоз защитника «Краснодара» Сергея Петрова на 43-й минуте.
Под прессингом игроков «Крыльев» Петров и вратарь хозяев Матвей Сафонов устроили перепасовку в своей штрафной. Закончилась она тем, что защитник ошибся и выложил мяч на ногу нападающему Ивану Сергееву. Тот здорово сориентировался и отдал пас на Владислава Сарвели, который по пустым воротам не промахнулся. Для Владислава это уже пятый гол в чемпионате.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на ютуб-канале «Матч ТВ».
Интересно, что два из четырёх игроков, задействованных в этом эпизоде, попали в расширенный список сборной России на отборочные матчи ЧМ-2018 с Кипром и Хорватией. Сафонов в последних играх был основным вратарём, а Сергеев, отдавший голевой пас Сарвели, в сборную ещё никогда не вызывался.
- 30 октября 2021
-
20:44
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:23