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«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Матч «Краснодар» — «Крылья Советов», 13-й тур РПЛ, 30 октября, ошибка Петрова, видео гола

Невероятный привоз «Краснодара». Устроили перепасовку в штрафной и получили гол в пустые
Андрей Мельников
У Сергея Петрова тяжёлый день на работе
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У Сергея Петрова тяжёлый день на работе.

В первом тайме матча «Краснодар» — «Крылья Советов» было много всего интересного: отменённый гол, куча опасных моментов, сейвы. Но главный момент — привоз защитника «Краснодара» Сергея Петрова на 43-й минуте.

Под прессингом игроков «Крыльев» Петров и вратарь хозяев Матвей Сафонов устроили перепасовку в своей штрафной. Закончилась она тем, что защитник ошибся и выложил мяч на ногу нападающему Ивану Сергееву. Тот здорово сориентировался и отдал пас на Владислава Сарвели, который по пустым воротам не промахнулся. Для Владислава это уже пятый гол в чемпионате.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на ютуб-канале «Матч ТВ».

Интересно, что два из четырёх игроков, задействованных в этом эпизоде, попали в расширенный список сборной России на отборочные матчи ЧМ-2018 с Кипром и Хорватией. Сафонов в последних играх был основным вратарём, а Сергеев, отдавший голевой пас Сарвели, в сборную ещё никогда не вызывался.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
30 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Сарвели – 43'
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