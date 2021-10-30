Невероятный привоз «Краснодара». Устроили перепасовку в штрафной и получили гол в пустые

В первом тайме матча «Краснодар» — «Крылья Советов» было много всего интересного: отменённый гол, куча опасных моментов, сейвы. Но главный момент — привоз защитника «Краснодара» Сергея Петрова на 43-й минуте.

Под прессингом игроков «Крыльев» Петров и вратарь хозяев Матвей Сафонов устроили перепасовку в своей штрафной. Закончилась она тем, что защитник ошибся и выложил мяч на ногу нападающему Ивану Сергееву. Тот здорово сориентировался и отдал пас на Владислава Сарвели, который по пустым воротам не промахнулся. Для Владислава это уже пятый гол в чемпионате.

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Интересно, что два из четырёх игроков, задействованных в этом эпизоде, попали в расширенный список сборной России на отборочные матчи ЧМ-2018 с Кипром и Хорватией. Сафонов в последних играх был основным вратарём, а Сергеев, отдавший голевой пас Сарвели, в сборную ещё никогда не вызывался.