Три свободных тренера для «Спартака». Они могут вытащить команду уже сейчас

«Спартак» снова огорчил болельщиков, как игрой, так и результатом. Безвыигрышная серия в РПЛ растянулась до трёх туров, а вообще под руководством Руя Витории красно-белые одержали всего шесть побед в 18 матчах. Винят в неудачах прежде всего игроков, но, как известно, побеждает команда, а проигрывает тренер. В период кризиса клубу проще и дешевле менять не футболистов, а того, кто ими руководит. Естественно, Витория знает это неписаное правило и готов ко всему.

На рынке всегда присутствуют свободные специалисты достаточно высокого уровня. Вот и сегодня, если в «Спартаке» решат убрать Виторию, есть из кого выбирать. Кто мог бы быстро вывести красно-белых из кризиса, возглавив команду по ходу сезона? Вот три, пожалуй, самых очевидных и надёжных кандидата. С этими тренерами у «Спартака» вряд ли будет такой бардак в обороне.

Марко Николич

Надо признать, что серб хорошо поработал с железнодорожниками, хотя любому тренеру после Юрия Сёмина было бы очень непросто завоевать уважение болельщиков красно-зелёных. Николич держал команду в своих руках, по крайней мере, до того момента, пока в клубе не появились новые руководители – Томас Цорн с Ральфом Рангником. Разбирать последние недели Марко в «Локомотиве» нет смысла: без поддержки сверху невозможно давать результат. С Николичем железнодорожники набирали 1,85 очка за игру в РПЛ. Для сравнения: «Спартак» берёт при Витории пока лишь 1,38 очка.

Серб показал себя достаточно сильным тактиком, в том числе в еврокубковых матчах, под его руководством росла молодёжь «Локомотива», кроме того, он не жаловался на селекцию – работал с теми, кого привозили. Наверное, это то, что нужно руководству «Спартака». Пусть футбол Марко сложно назвать красивым, но, когда ты находишься на девятом месте, уже не до разговоров про стиль. Неслучайно месяц назад появились слухи о переговорах Заремы Салиховой с Николичем. Сама она, правда, опровергла эту информацию, но обычно дыма без огня не бывает. Сейчас серб свободен, а значит, его шансы на появление в «Спартаке» увеличиваются. Кажется, Марко понравилось в России.

Станислав Черчесов

К Черчесову отношение разное, в том числе среди болельщиков «Спартака». Но нельзя не признать, что в последние годы у него были успехи и, что особенно ценно, в Европе тоже. Со сборной России он дошёл до четвертьфинала ЧМ-2018 и попал на Евро-2020, выиграв восемь из 10 матчей в отборочной группе. С «Легией» завоевал золото чемпионата Польши и Кубок страны. С московским «Динамо» выдал сумасшедшую Лигу Европы в сезоне-2014/2015: победил во всех шести матчах в группе с ПСВ, «Панатинаикосом» и «Эшторилом», переиграл в 1/16 финала «Андерлехт» и уступил только очень сильному «Наполи».

В общем, организация, дисциплина и определённые игровые козыри у команд Черчесова всегда есть. Сейчас «Спартаку» именно это и нужно. В конце лета инсайдеры сообщали о переговорах Леонида Федуна с бывшим тренером сборной России. Сам владелец московского клуба, комментируя горячую тему, уклончиво ответил, что не занимается «распространением информации», а Черчесов признал, что находится на связи с Федуном, но факт переговоров не подтвердил. Отношение Заремы к 58-летнему экс-игроку и тренеру красно-белых известно. Спутница владельца «Спартака» допускает назначение Черчесова только при одном условии, которое точно не понравится Федуну. Впрочем, иногда люди под воздействием обстоятельств меняют своё мнение.

Доменико Тедеско

Болельщики «Спартака» не зря так мощно провожали Тедеско. Словно чувствовали, что после ухода немца ничего хорошего не будет. Футболу Доменико тоже недоставало ярких красок, но Лига чемпионов (хорошо, квалификация) спишет любые недостатки.

Тедеско, как известно, покинул «Спартак» по семейным обстоятельствам. С другой стороны, мы помним и комментарий Заремы, написавшей в своём телеграм-канале, что немец готов был продлить контракт. Просто руководство выбрало Виторию, надеясь, на то, что португалец поставит более современный футбол. Да и сам Доменико произнёс в интервью слова, которые вроде бы подтверждают заявление Салиховой: «Если бы кто-то мог гарантировать, что четыре года проведу в «Спартаке», то всё происходило бы иначе. Я мог бы планировать: дочка четыре года будет здесь учиться, жена тоже придумает что-то. А решить массу проблем, чтобы через два месяца снова начинать всё в Германии заново, – это немыслимо».

Тедеско знает сегодняшнюю команду лучше любого тренера, включая, кажется, и Виторию, который до сих пор пытается разобраться в потенциале игроков. Если Федун убедит немца вернуться в Россию, то, очевидно, снимет с себя часть фанатского давления. Доменико точно сможет стабилизировать игру «Спартака», вернуть её на уровень прошлого сезона.

А вы видите среди свободных тренеров лучших кандидатов для красно-белых?