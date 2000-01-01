В Аргентине остановили матч в память о Диего Марадоне
Футболку с №10 запустили в небо. 30 октября великому футболисту мог исполниться 61 год.
«Бока Хуниорс» играла с «Химнасией» на легендарном стадионе «Бомбонера»
Футболисты вышли на поле в футболках с портретом Марадоны.
На форме были специальные патчи
Естественно, Марадона — икона для фанатов
В составе «Боки» Диего выигрывал чемпионат, а после завершения карьеры был вице-президентом клуба.
На 10 минуте матч остановили
На экранах включили нарезку лучших голов Диего. А его дочь, Дальма, принесла футболку «Боки» с фамилией Maradona и легендарной десяткой на спине.
И футболку запустили в небо.
Впрочем, сам матч «Бока» проиграла 0:1
Луис Родригес забил единственный гол.
В Аргентине остановили матч в память о Диего Марадоне
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