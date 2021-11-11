«Мы улетали, а в Москву танки шли...» Последний матч сборной СССР

13 ноября 1991 года сборная СССР победно финишировала в отборочном турнире Евро-1992, а через 43 дня страна под названием Советский Союз прекратила своё существование. Спустя 30 лет вспоминаем выезд на Кипр и последующие события с главным тренером той команды. Для нашего футбола Анатолий Бышовец — уникальная личность: только он возглавлял национальную команду под тремя разными аббревиатурами — СССР, СНГ и РФ. Точку в летописи сборной Союза Бышовец поставил эффектную — 3:0 в Ларнаке. Хотя в тот вечер футболисты ещё не догадывались, что принимают участие в историческом мероприятии.

Несколько фактов для понимания.

С главным конкурентом, Италией, сборная СССР сделала две нулевые ничьи.

Чтобы гарантировать себе первое место в группе, нашей команде обязательно нужно было побеждать киприотов.

К тому времени чемпионат Союза уже полторы недели как завершился (титул взял ЦСКА).

Сборная Кипра по состоянию на ноябрь 1991-го больше 20 лет, с 1968 года не побеждала в официальных матчах.

В последнем матче советской сборной забивали только уроженцы Украины, легионеры с киевским прошлым — Протасов («Олимпиакос»), Юран («Бенфика») и Канчельскис («Манчестер Юнайтед»).

Автор последнего гола в истории сборной Союза той весной был куплен «МЮ» у донецкого «Шахтёра» за £ 650 000. Перед прибытием в сборную Канчельскис открыл свой лицевой счёт в Англии, поразив ворота «Шеффилд Юнайтед».

26 декабря Верховный Совет СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ. Под вывеской CIS сборная и поехала на Евро-1992.

А теперь слово Бышовцу.

— Чем запомнился матч на Кипре?

— В первую очередь — окончательной победой в группе. Она позволила нам опередить бронзового призёра чемпионата мира — сборную Италии. С ней мы сыграли три матча, включая два официальных, и не уступили ни разу. У Вичини была удивительная команда: Барези, Мальдини, Баджо, Манчини, Виалли. Но нам за год-полтора удалось создать боеспособную сборную, которая, несмотря на молодость (средний возраст был 23 года), вышла на чемпионат Европы. Матчи с командами второго ряда вроде Кипра чреваты недооценкой соперника. Но мы с уважением отнеслись к противнику и решили задачу. Весь цикл прошли без поражений.

Сергей Хусаинов в 1991 году администратор сборной СССР «Последний матч, решающий. Дома сыграли вничью с итальянцами, а на Кипре оформили путёвку на Евро. А улетали не сразу — на следующий день. Ну и Лёсик, Лёша Михайличенко, после завтрака предложил рвануть в рыбный ресторан на берегу моря — отметить выход. Тренеры не в курсе были, а мы душевно посидели, но в рамках приличий. Была команда, коллектив единомышленников! Тогда и не думали, что в последний раз собираемся как сборная Союза...»

— Не усматриваете символизма в том, что в последнем матче сборной СССР у киевлянина Бышовца забивали только украинцы?

— А у нас национального вопроса вообще не существовало. Мы были одной семьёй. И Протасов, и Юран, и Канчельскис — выдающиеся игроки. Конкуренция в сборной была высочайшей, но уровень этих футболистов не вызывал сомнений.

Отборочный матч Евро-1992



Кипр — СССР — 0:3

Голы: 0:1 Протасов (27), 0:2 Юран (79), 0:3 Канчельскис (82).



СССР: Харин, Чернышов, Кульков, Цвейба, Галямин, Шалимов, Михайличенко, Канчельскис, Кузнецов, Протасов (Мостовой, 70), Колыванов (Юран, 46).



Предупреждения: Юран (64), Чернышов (71).



13 ноября 1991 г. Ларнака. Стадион гимнастического общества «Зенон». 3379 зрителей.

— В ноябре 1991-го было предчувствие, что Союз вот-вот рухнет?

— Предчувствия появились ещё в августе. Мы улетали из Шереметьево в Испанию, на товарищеский матч с «Валенсией» Хиддинка, и видели, как в Москву входили танки — по приказу ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. — Прим. «Чемпионата»). Мы ни о чём не знали и были удивлены толпой журналистов в аэропорту — перед контрольной игрой с клубом! Едва сойдя с трапа самолёта, я был вынужден отвечать на вопрос, как отношусь к произошедшему в стране перевороту. Для меня это была неожиданная новость, но я сказал, что это однозначно антиконституционная ситуация. Испанцы предлагали нам даже политическое убежище.

Москва. Август 1991-го Фото: РИА Новости

Сергей Хусаинов в 1991 году администратор сборной СССР «Я никогда не ночевал на базе в Новогорске — в Москве решал огрвопросы: билеты, паспорта… Спал дома, один (к тому времени развёлся). В 6 утра подъём — самолёт на Мадрид, кажется, в 10 был. Удивился: гимн СССР по радио не звучит. Приехал на базу — проводить ребят в аэропорт. Автобус, который нам на Евро-1988 подарили немцы, уже стоит. Грузятся. Подходит Анатолий Фёдорович: «У меня к тебе просьба — партвзносы за меня заплати, потом рассчитаемся». А в аэропорту Димка Галямин — он уже в Испании играл — говорит: «Григорьич, если что, я тебе приглашение вышлю». Проводил — возвращаюсь обратно. А по «ленинградке» идут санитарные машины, пазики. Подъезжаю к посту ДПС — всё перекрыто, танки стоят…»

— Для вас распад Союза стал трагедией?

— Сегодня я вспоминаю СССР с большим удовольствием. Я помню смерть Сталина и реакцию народа на это. Мы с братом получали по 40 рублей пенсии после ухода из жизни отца — вместе с маминой зарплатой этого более-менее хватало на жизнь. А с 10-го класса, после зачисления в дубль киевского «Динамо», мне стали платить 55 рублей в клубе. Плюс бесплатные пионерские лагеря, обучение, медицина — социальные программы в Союзе были на очень высоком уровне. Люди после войны были намного чище, нравственнее, чем сейчас. Правда, чтобы получить работу в «Динамо» или сборной Союза, нужно было состоять в коммунистической партии.



— А вы не состояли?

— Нет. Помню, пригласили в ЦК Компартии Украины на беседу. Секретарь позвонил: «Ждём вас завтра в 10 утра». Говорю: «Хорошо, выпишите пропуск». Он удивился: «Как, вы не член партии?» В течение двух дней вопрос был решён. Не вижу в этом ничего плохого.



— Тем не менее родную команду вы так и не потренировали.

— С киевским «Динамо» вопрос поднимался не единожды. Последний раз — при печальных обстоятельствах. Я приехал в Киев на похороны тёщи, и Кучма вместе с председателем Совета министров Украины, не зная об этом, позвонили мне в гостиницу. Я встретился с главой совмина, и мне предложили возглавить киевское «Динамо». Но не сложилось. Рад, что это не повлияло на отношения с руководителями клуба — всё-таки я динамовец с 12 лет. С другим воспитанником «Динамо», Лёшей Михайличенко, мы прошли путь от детской школы до золота Олимпиады. Было очень приятно на 75-й день рождения получить поздравления от обоих братьев Суркисов. Ахметов, президент «Шахтёра», тоже звонил.

— Вернёмся в начало 1990-х. На что реально могла рассчитывать сборная СНГ на Евро?

— У неё были очень хорошие перспективы — даже на победу в чемпионате. Перед Евро-1992 мы победили Шотландию в Глазго, сыграли в Копенгагене вничью с будущими чемпионами — датчанами. В итоге мы не проиграли в Швеции ни действующим чемпионам мира, немцам, ни чемпионам Европы — голландцам. Германия вообще отыгралась на последних секундах — Хесслер забил со штрафного. Игра с Нидерландами — с великим Михелсом на лавке и Гуллитом, ван Бастеном и Бергкампом в атаке — стала серьёзным испытанием для нашей молодой, но уже заматеревшей команды, а итоговая ничья — большим достижением.



— Могли даже на медали замахнуться?

— В случае победы над шотландцами мы выходили в полуфинале на Швецию, которую за год до Евро побеждали на международном турнире. Хотя в целом ситуация была сложная. Нам никто не делал скидок на то, что в стране произошёл коллапс: на месте СССР появилось СНГ — без флага и гимна. Многие футболисты раздумывали, за какую республику выступать — Украину, Беларусь или Грузию. Наша победа над Шотландией оставляла вне игры сборную Германии — поэтому матч сопровождало множество сплетен.

Фото: Из личного архива Андрея Канчельскиса

— Вы про «пьяных» шотландцев?

— И про это тоже. Вокруг этого матча ходило много слухов — цена очков была очень высока, особенно для сборной Германии. Одни говорили: отдали игру. Другие болтали про пьяных шотландцев. Я работал в этой стране, общался со «сборниками» и могу заверить: предателей в Шотландии нет. Да, после игры паб, пиво — это традиции. Может быть, даже хорошие. Но не до игры — при мне такого не было. Мог ли кто-то из наших сдавать матч? Это исключено. Я абсолютно уверен в каждом своём игроке. Нас подвела недооценка. Мы их побеждали в Глазго, им ничего не надо было. Плюс эти слухи про пьянку шотландцев. Кому-то было выгодно их распустить, чтобы создать не лучший фон в нашем коллективе. Разговоры о том, что кто-то на лавке учуял перегар у пробегающего шотландца — это, конечно, враньё. Уже тогда велась работа, чтобы убрать меня из сборной. Я изначально строил команду с прицелом на ЧМ-1994. А те футболисты, которые подписали письмо в 1993 году, верили, что в США мы сможем бороться за золото…