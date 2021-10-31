«Безликие и безыдейные». «Ювентус» закрыли на базе перед «Зенитом»

«Слова сейчас бесполезны. Мы в плохом положении, надо принять тот факт, что сейчас мы середняк», — эти слова главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в Италии обсуждают уже второй день. Сказал он их после поражения от «Вероны» (1:2) в субботнем матче чемпионата Италии.

А в воскресенье стало известно, что руководство «Ювентуса» потребовало от Аллегри закрыть игроков на тренировочной базе почти на неделю — с 1 по 6 ноября. Тренер возражать не стал. Для нас тут самое интересное вот что: на второй день этой самоизоляции (2 ноября) «Ювентус» примет «Зенит».



У «Юве» действительно всё плохо?



В чемпионате Италии — да. Команда выдала худший старт за шесть лет, набрав 15 очков в 11 матчах и осев в середине турнирной таблицы. И кажется разумным считать отставание не от лидеров чемпионата, а от лигочемпионского четвёртого места. Сейчас его занимает «Рома», опережающая «Ювентус» на пять очков. Но вечером в воскресенье римляне могут увеличить отрыв, если возьмут очки в игре с «Миланом».



Особенно печально для «Юве» всё стало после поездки в Питер. Итальянцы обыграли «Зенит» благодаря позднему голу Деяна Кулушевски — 1:0. В России многие смеялись над очередным «достойным» поражением нашего клуба в Европе, но надо признать, что против «Зенита» туринцы ничего особенного не показали.

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С тех пор в трёх матчах чемпионата Италии «Ювентус» набрал только одно очко.

24 октября. «Интер» — «Ювентус» — 1:1.

27 октября. «Ювентус» — «Сассуоло» — 1:2.

30 октября. «Верона» — «Ювентус» — 2:1.

Подробно проблемы «Ювентуса» недавно разбирал наш спец по тактике Кирилл Хаит. Весь текст — вот тут, а если в двух словах, то беда команды в том, что она больше не так эффективна, как всегда была при Аллегри. И ничего нового тренер предложить пока не может.

DISASTROMAX



После матча с «Вероной» Аллегри пытался убедить всех, что «Ювентус» сейчас ни в чём не превосходит своего соперника:



«То, что на нас футболки «Ювентуса», не означает, что мы обязательно должны побеждать команды из середины таблицы. Наша ошибка была в том, что мы считали себя лучше «Вероны», сейчас это не так. Надо быть реалистами».



Правда, никакого снисхождения от медиа Аллегри не получил (да вряд ли он на него и рассчитывал). La Gazzetta dello Sport в воскресенье вышла с шапкой DISASTROMAX (можно перевести как «Максимальная катастрофа»), обыграв в заголовке имя Аллегри. Нынешний «Ювентус» журналисты назвали безликим и безыдейным.

Tuttosport написала, что игра туринцев сейчас — это стыд, а в Corriere dello Sport считают, что «Ювентус» находится в глубоком кризисе.



«Зениту» всё это на руку?



Непонятно. С одной стороны, очевидно, что «Ювентус» не в порядке. У «Зенита» и в Питере были хорошие шансы взять по крайней мере одно очко. А судя по последним матчам «Юве» в Серии А, играть лучше итальянцы за две недели точно не стали.



С другой стороны, когда игроков на неделю сажают на базу, — это та самая ситуация, про которую говорят «команда должна встряхнуться», «самое время прервать неудачную серию» и вот это вот всё. Нельзя исключать, что после матча с «Зенитом» у Аллегри уже не будет повода называть свою команду середняком.



Тем более что в Лиге чемпионов дела у «Ювентуса» намного лучше, чем в чемпионате Италии. Девять очков после трёх туров, первое место и реальный шанс оформить выход в плей-офф уже в игре с «Зенитом».