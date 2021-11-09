«Я сделал это ради Полины». Россия только раз пробилась на крупный турнир через стыки

Одна из самых ярких страниц в истории российского футбола – стыковые матчи с Уэльсом в отборочном цикле Евро-2004. Если наша национальная команда снова финиширует второй в своей группе и продолжит квалификацию ЧМ-2022 в играх на вылет, те встречи с валлийцами станут хорошим примером для сегодняшней сборной. Тем более это единственный успешный опыт стыков для нас. 18 лет назад Россию вытащили на чемпионат Европы новый тренер Георгий Ярцев и защитник Вадим Евсеев, который после своего победного гола в Кардиффе подарил ярчайший мем «на все времена». В цикле «Решающие матчи России» вспоминаем, как это было.

Предыстория

Как Ярцев превратился из телекомментатора в тренера сборной



В отборочном цикле Евро-2004 наша сборная стартовала под руководством Валерия Газзаева. Начали за здравие: с домашних побед над Ирландией (4:2) и Албанией (4:1). Закончили – за упокой: неожиданно проиграли на выезде той же Албании (1:3) и Грузии (0:1). Гостевая ничья со Швейцарией (2:2) сбалансировала эмоции, но после поражения в товарищеском матче от Израиля (1:2) в Москве Газзаев громко хлопнул дверью – подал в отставку. Напоследок обвинив футболистов в безволии.

СМИ публиковали список кандидатов на замену Газзаеву. Звучали фамилии Лотара Маттеуса, Анатолия Бышовца и Александра Бородюка. Но, к всеобщему удивлению, главным тренером сборной России был назначен Ярцев, выигравший золото чемпионата с «пионеротрядом» «Спартака» в 1996 году. Выбор в пользу 55-летнего на тот момент специалиста стал сюрпризом, так как с 2000 года Ярцев нигде не работал. Занимался ветеранами красно-белых, комментировал ЧМ-2002 на телевидении. Однако президента РФС Вячеслава Колоскова дефицит практики у Ярцева не смутил. Стороны ударили по рукам, в помощники Ярцев взял Бородюка и Игоря Чугайнова.

Турнирная ситуация была очень непростой. Россия отставала от лидера группы Швейцарии на пять очков, а от Ирландии – на три, правда, имела игру в запасе. Дебютные для Ярцева матчи с ирландцами и швейцарцами становились решающими для нашей команды. Новый тренер, разумеется, чуть-чуть почистил состав, убрав нескольких игроков ЦСКА и вернув в сборную Александра Мостового, Дмитрия Аленичева и Егора Титова.

Команда Ярцева поначалу радовала крепким характером. Уступала в Дублине 0:1, но ушла от поражения благодаря голу Сергея Игнашевича. Пропустив первой от Швейцарии в Москве (автогол Андрея Каряки), крупно выиграла благодаря хет-трику Дмитрия Булыкина и точному удару Мостового – 4:1. Потом дома получила быстрый гол от Грузии, а в ответ забила три: отличились Булыкин, Титов и Дмитрий Сычёв. Сборная России финишировала на втором месте с 14 очками. Швейцария стала первой с 15 баллами и получила прямую путёвку на Евро, а Ирландия осталась лишь третьей.

В стыках наши могли попасть на Испанию, Нидерланды или Хорватию, но со жребием повезло – выпал Уэльс. В те годы валлийская команда ассоциировалась не с Гаретом Бэйлом (ученику академии «Саутгемптона» тогда было 14), а с великим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, который давным-давно мечтал попасть со своей сборной на крупный турнир, но никак не мог. Для 30-летнего Гиггза матчи с Россией были шансом всей жизни. А для российских игроков на кону стояли солидные призовые.

Вячеслав Колосков бывший президент РФС «Обещанная премия – $ 1,2 млн. Из этих денег будут вычтены 13% налога. Раньше много было подобных разговоров – с налогами платить или без. Но уже четыре года об этом никто даже не заикается. Сколько положено сборной Уэльса за выход на чемпионат Европы, я не знаю – там на эту тему распространяться не принято. В отличие от нас. Но раз людям интересно, пусть знают, что наши играют не задаром».

Решающий матч

Как Евсеев забил Уэльсу и произнёс свою легендарную фразу



Первый матч состоялся 15 ноября в Москве на стадионе «Локомотив». Результат скорее расстроил – ничья 0:0. Лучший момент упустил в концовке Дмитрий Лоськов. Футбол получился незрелищным, а запомнился прежде всего боевыми действиями. Голкипер Сергей Овчинников и Мостовой получили жёлтые карточки, из-за которых вынуждены были пропускать ответную игру. У валлийцев заслуживал удаления Гиггз, разозлившийся на жёсткую игру Евсеева и ударивший его локтем. Тогда лидер Уэльса не получил «горчичника», но знал бы Райан, какое наказание от российского защитника ждёт его в Кардиффе!

Через четыре дня соперники встретились на «Миллениуме». Хозяев поддерживали 73 тыс. болельщиков – это был новый рекорд посещаемости стадиона. Место в воротах команды Ярцева занял 24-летний Вячеслав Малафеев, для которого это вообще был первый матч за сборную. У голкипера «Зенита» получилась премьера мечты – матч на ноль. А 22-я минута игры в Уэльсе стала легендарной в России.

При счёте 0:0 Ролан Гусев сделал навес в штрафную, где Евсеев опередил Гари Спида (к слову, ушедшего из жизни в 2011 году из-за самоубийства в возрасте всего 42 лет) и пробил в падении по воротам. Мяч ударился о землю, после чего проскочил в сетку под рукой вратаря Пола Джонса. После был знаменитый вопль в камеру от Евсеева, из которых только «вам» не запрещено цензурой.

Фото: Phil Cole/Getty Images

Одного-единственного гола России хватило, чтобы выиграть стыки. Наши справились и с прямолинейным давлением хозяев, и с их постоянными провокациями. Хотя Гиггз всё-таки получил верный шанс – Малафеева спасла штанга. После финального свистка были слёзы радости победителей, а Ярцев взлетал в вечернее валлийское небо. Тогда вся страна поверила, что с этим тренером сборную ждёт успех на Евро-2004.

Между тем победного гола Евсеева могло и не быть. Перед стыками Вадим покидал расположение команды, так как его четырёхлетней дочери Полине предстояла в Мюнхене сложная операция на сердце, от которой зависела жизнь ребёнка. К счастью, всё закончилось хэппи-эндом. Но, разумеется, эта ситуация повлияла на эмоциональное состояние игрока.

Вадим Евсеев бывший игрок сборной России «На установках Ярцев ни разу мне не говорил, чтобы я шёл в чужую штрафную на стандарты. Моей задачей было не забивать мячи, а обороняться и начинать атаки. А при стандартах следовало оставаться с одним из партнёров – чаще всего с Димой Сенниковым – за линией штрафной и держать нападающих соперника, которые не отходили назад. А тут никто из валлийцев впереди не остался. В ту секунду и решил: а дай-ка попробую. Когда увидел мяч в сетке, почувствовал, что сделал это ради Полины. Ей гол и посвятил».

Последствия

Как сборная России провалила Евро-2004 и ушёл Ярцев

На Евро-2004 сборная России попала в тяжёлую группу с Испанией, Португалией (хозяйкой турнира) и Грецией, которая казалась аутсайдером квартета, а в итоге сенсационно завоевала золото. Команда Ярцева стартовала матчем с Испанией в Фару. Наши играли сверхосторожно, но продержались только час. На 60-й минуте Валерон забил победный гол. А потом случился памятный конфликт. Мостовой дал интервью испанским СМИ, в котором заявил, что игроки «очень много тренировались» перед Евро и «наверное, нужно было готовиться в другой манере». Ярцев, узнав о словах Мостового, отправил опытного полузащитника домой.

Александр Мостовой бывший полузащитник сборной России «Он [Ярцев] вызвал меня, начал предъявлять претензии: мол, как я мог обвинить его в плохой игре команды? Потом сказал: «Собирай вещи и уезжай». Что мы могли показать в матче с Испанией, если за два дня до этого на сорокаградусной жаре нам устроили тренировку с максимальными нагрузками? Логично, что в игре нам явно не хватало свежести».

Эмоции тренера можно было понять. Ярцев вернул Мостового в сборную, а тот его так «отблагодарил». Подобные темы принято обсуждать внутри команды, в разговорах тет-а-тет, а никак не с журналистами.

Георгий Ярцев бывший тренер сборной России «То, что сделал Мостовой, я расцениваю не иначе как плевок в сторону всей команды. Моя ошибка была в том, что я слишком ему доверял. Этот человек получил наиболее благоприятные условия для подготовки, и вот во что это вылилось».

Во втором туре Россия сыграла в Лиссабоне с Португалией. Всё пошло наперекосяк с самого начала. Уже на 7-й минуте Манише забил из-под героя стыков с валлийцами Евсеева. А на 45-й минуте судья Терье Хауге удалил Овчинникова за игру рукой за пределами штрафной. При этом повторы не подтвердили правоту норвежца. Наш голкипер не касался мяча рукой, но до изобретения VAR к тому времени ещё не додумались. Вдесятером шансов на спасение наши не имели: гол Руя Кошты в концовке окончательно уничтожил надежды российских болельщиков – 2:0. Поражение означало, что для нашей сборной Евро завершён.

В последнем матче, превратившемся для команды Ярцева в обычный спарринг, Россия победила Грецию – 2:1. Дмитрий Кириченко забил в Фару уже на 2-й минуте и стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы, а Булыкин – на 17-й. Единственный приятный факт для нашей сборной: только Россия переиграла на том турнире греков.

Несмотря на провал, Ярцев остался в сборной. Ушёл он только по ходу отборочного цикла ЧМ-2006, когда наша команда теряла шансы на попадание в финальную стадию. Причём тренер не подал в отставку даже после 1:7 от тех же португальцев в Лиссабоне. Приговором стала ничья с Эстонией (1:1) в марте 2005-го. Увольнение Ярцева совпало с приходом нового президента РФС Виталия Мутко, который, посмотрев на работу российского тренера, окончательно убедился – национальную команду должен возглавить иностранец. И хотя в спешном порядке до конца цикла был приглашён Юрий Сёмин, после завершения неудачной квалификации ЧМ в сборную назначили Гуса Хиддинка. Что было потом – помнят все. В 2008-м Россия выдала лучший Евро в истории.