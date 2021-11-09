Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Решающие матчи сборной России: Россия — Уэльс, стыковые матчи Евро-2004, легендарная фраза Вадима Евсеева, как это было

«Я сделал это ради Полины». Россия только раз пробилась на крупный турнир через стыки
Анатолий Романов
Решающие матчи сборной России: Россия – Уэльс
Комментарии
Выбили Уэльс, а Евсеев подарил ярчайший мем на все времена.

Одна из самых ярких страниц в истории российского футбола – стыковые матчи с Уэльсом в отборочном цикле Евро-2004. Если наша национальная команда снова финиширует второй в своей группе и продолжит квалификацию ЧМ-2022 в играх на вылет, те встречи с валлийцами станут хорошим примером для сегодняшней сборной. Тем более это единственный успешный опыт стыков для нас. 18 лет назад Россию вытащили на чемпионат Европы новый тренер Георгий Ярцев и защитник Вадим Евсеев, который после своего победного гола в Кардиффе подарил ярчайший мем «на все времена». В цикле «Решающие матчи России» вспоминаем, как это было.

«Карпин сказал, отступного не даст». Как Россия впервые пролетела мимо ЧМ «Карпин сказал, отступного не даст». Как Россия впервые пролетела мимо ЧМ
«Филимонов! Боже мой...» Матч-боль России «Филимонов! Боже мой...» Матч-боль России

Предыстория

Как Ярцев превратился из телекомментатора в тренера сборной

В отборочном цикле Евро-2004 наша сборная стартовала под руководством Валерия Газзаева. Начали за здравие: с домашних побед над Ирландией (4:2) и Албанией (4:1). Закончили – за упокой: неожиданно проиграли на выезде той же Албании (1:3) и Грузии (0:1). Гостевая ничья со Швейцарией (2:2) сбалансировала эмоции, но после поражения в товарищеском матче от Израиля (1:2) в Москве Газзаев громко хлопнул дверью – подал в отставку. Напоследок обвинив футболистов в безволии.

СМИ публиковали список кандидатов на замену Газзаеву. Звучали фамилии Лотара Маттеуса, Анатолия Бышовца и Александра Бородюка. Но, к всеобщему удивлению, главным тренером сборной России был назначен Ярцев, выигравший золото чемпионата с «пионеротрядом» «Спартака» в 1996 году. Выбор в пользу 55-летнего на тот момент специалиста стал сюрпризом, так как с 2000 года Ярцев нигде не работал. Занимался ветеранами красно-белых, комментировал ЧМ-2002 на телевидении. Однако президента РФС Вячеслава Колоскова дефицит практики у Ярцева не смутил. Стороны ударили по рукам, в помощники Ярцев взял Бородюка и Игоря Чугайнова.

Турнирная ситуация была очень непростой. Россия отставала от лидера группы Швейцарии на пять очков, а от Ирландии – на три, правда, имела игру в запасе. Дебютные для Ярцева матчи с ирландцами и швейцарцами становились решающими для нашей команды. Новый тренер, разумеется, чуть-чуть почистил состав, убрав нескольких игроков ЦСКА и вернув в сборную Александра Мостового, Дмитрия Аленичева и Егора Титова.

Команда Ярцева поначалу радовала крепким характером. Уступала в Дублине 0:1, но ушла от поражения благодаря голу Сергея Игнашевича. Пропустив первой от Швейцарии в Москве (автогол Андрея Каряки), крупно выиграла благодаря хет-трику Дмитрия Булыкина и точному удару Мостового – 4:1. Потом дома получила быстрый гол от Грузии, а в ответ забила три: отличились Булыкин, Титов и Дмитрий Сычёв. Сборная России финишировала на втором месте с 14 очками. Швейцария стала первой с 15 баллами и получила прямую путёвку на Евро, а Ирландия осталась лишь третьей.

В стыках наши могли попасть на Испанию, Нидерланды или Хорватию, но со жребием повезло – выпал Уэльс. В те годы валлийская команда ассоциировалась не с Гаретом Бэйлом (ученику академии «Саутгемптона» тогда было 14), а с великим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, который давным-давно мечтал попасть со своей сборной на крупный турнир, но никак не мог. Для 30-летнего Гиггза матчи с Россией были шансом всей жизни. А для российских игроков на кону стояли солидные призовые.

Вячеслав Колосков
Вячеслав Колосков
бывший президент РФС

«Обещанная премия – $ 1,2 млн. Из этих денег будут вычтены 13% налога. Раньше много было подобных разговоров – с налогами платить или без. Но уже четыре года об этом никто даже не заикается. Сколько положено сборной Уэльса за выход на чемпионат Европы, я не знаю – там на эту тему распространяться не принято. В отличие от нас. Но раз людям интересно, пусть знают, что наши играют не задаром».

Решающий матч

Как Евсеев забил Уэльсу и произнёс свою легендарную фразу

Первый матч состоялся 15 ноября в Москве на стадионе «Локомотив». Результат скорее расстроил – ничья 0:0. Лучший момент упустил в концовке Дмитрий Лоськов. Футбол получился незрелищным, а запомнился прежде всего боевыми действиями. Голкипер Сергей Овчинников и Мостовой получили жёлтые карточки, из-за которых вынуждены были пропускать ответную игру. У валлийцев заслуживал удаления Гиггз, разозлившийся на жёсткую игру Евсеева и ударивший его локтем. Тогда лидер Уэльса не получил «горчичника», но знал бы Райан, какое наказание от российского защитника ждёт его в Кардиффе!

Через четыре дня соперники встретились на «Миллениуме». Хозяев поддерживали 73 тыс. болельщиков – это был новый рекорд посещаемости стадиона. Место в воротах команды Ярцева занял 24-летний Вячеслав Малафеев, для которого это вообще был первый матч за сборную. У голкипера «Зенита» получилась премьера мечты – матч на ноль. А 22-я минута игры в Уэльсе стала легендарной в России.

При счёте 0:0 Ролан Гусев сделал навес в штрафную, где Евсеев опередил Гари Спида (к слову, ушедшего из жизни в 2011 году из-за самоубийства в возрасте всего 42 лет) и пробил в падении по воротам. Мяч ударился о землю, после чего проскочил в сетку под рукой вратаря Пола Джонса. После был знаменитый вопль в камеру от Евсеева, из которых только «вам» не запрещено цензурой.

Фото: Phil Cole/Getty Images

Одного-единственного гола России хватило, чтобы выиграть стыки. Наши справились и с прямолинейным давлением хозяев, и с их постоянными провокациями. Хотя Гиггз всё-таки получил верный шанс – Малафеева спасла штанга. После финального свистка были слёзы радости победителей, а Ярцев взлетал в вечернее валлийское небо. Тогда вся страна поверила, что с этим тренером сборную ждёт успех на Евро-2004.

«Я просто сказал им, что на Евро они не поедут». 17 лет легендарной фразе Вадима Евсеева «Я просто сказал им, что на Евро они не поедут». 17 лет легендарной фразе Вадима Евсеева

Между тем победного гола Евсеева могло и не быть. Перед стыками Вадим покидал расположение команды, так как его четырёхлетней дочери Полине предстояла в Мюнхене сложная операция на сердце, от которой зависела жизнь ребёнка. К счастью, всё закончилось хэппи-эндом. Но, разумеется, эта ситуация повлияла на эмоциональное состояние игрока.

Вадим Евсеев
Вадим Евсеев
бывший игрок сборной России

«На установках Ярцев ни разу мне не говорил, чтобы я шёл в чужую штрафную на стандарты. Моей задачей было не забивать мячи, а обороняться и начинать атаки. А при стандартах следовало оставаться с одним из партнёров – чаще всего с Димой Сенниковым – за линией штрафной и держать нападающих соперника, которые не отходили назад. А тут никто из валлийцев впереди не остался. В ту секунду и решил: а дай-ка попробую. Когда увидел мяч в сетке, почувствовал, что сделал это ради Полины. Ей гол и посвятил».

Последствия

Как сборная России провалила Евро-2004 и ушёл Ярцев

На Евро-2004 сборная России попала в тяжёлую группу с Испанией, Португалией (хозяйкой турнира) и Грецией, которая казалась аутсайдером квартета, а в итоге сенсационно завоевала золото. Команда Ярцева стартовала матчем с Испанией в Фару. Наши играли сверхосторожно, но продержались только час. На 60-й минуте Валерон забил победный гол. А потом случился памятный конфликт. Мостовой дал интервью испанским СМИ, в котором заявил, что игроки «очень много тренировались» перед Евро и «наверное, нужно было готовиться в другой манере». Ярцев, узнав о словах Мостового, отправил опытного полузащитника домой.

Александр Мостовой
Александр Мостовой
бывший полузащитник сборной России

«Он [Ярцев] вызвал меня, начал предъявлять претензии: мол, как я мог обвинить его в плохой игре команды? Потом сказал: «Собирай вещи и уезжай». Что мы могли показать в матче с Испанией, если за два дня до этого на сорокаградусной жаре нам устроили тренировку с максимальными нагрузками? Логично, что в игре нам явно не хватало свежести».

Эмоции тренера можно было понять. Ярцев вернул Мостового в сборную, а тот его так «отблагодарил». Подобные темы принято обсуждать внутри команды, в разговорах тет-а-тет, а никак не с журналистами.

Георгий Ярцев
Георгий Ярцев
бывший тренер сборной России

«То, что сделал Мостовой, я расцениваю не иначе как плевок в сторону всей команды. Моя ошибка была в том, что я слишком ему доверял. Этот человек получил наиболее благоприятные условия для подготовки, и вот во что это вылилось».

Во втором туре Россия сыграла в Лиссабоне с Португалией. Всё пошло наперекосяк с самого начала. Уже на 7-й минуте Манише забил из-под героя стыков с валлийцами Евсеева. А на 45-й минуте судья Терье Хауге удалил Овчинникова за игру рукой за пределами штрафной. При этом повторы не подтвердили правоту норвежца. Наш голкипер не касался мяча рукой, но до изобретения VAR к тому времени ещё не додумались. Вдесятером шансов на спасение наши не имели: гол Руя Кошты в концовке окончательно уничтожил надежды российских болельщиков – 2:0. Поражение означало, что для нашей сборной Евро завершён.

В последнем матче, превратившемся для команды Ярцева в обычный спарринг, Россия победила Грецию – 2:1. Дмитрий Кириченко забил в Фару уже на 2-й минуте и стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы, а Булыкин – на 17-й. Единственный приятный факт для нашей сборной: только Россия переиграла на том турнире греков.

«Это плевок в сторону всей команды!» Как лидера сборной России выгнали с Евро «Это плевок в сторону всей команды!» Как лидера сборной России выгнали с Евро

Несмотря на провал, Ярцев остался в сборной. Ушёл он только по ходу отборочного цикла ЧМ-2006, когда наша команда теряла шансы на попадание в финальную стадию. Причём тренер не подал в отставку даже после 1:7 от тех же португальцев в Лиссабоне. Приговором стала ничья с Эстонией (1:1) в марте 2005-го. Увольнение Ярцева совпало с приходом нового президента РФС Виталия Мутко, который, посмотрев на работу российского тренера, окончательно убедился – национальную команду должен возглавить иностранец. И хотя в спешном порядке до конца цикла был приглашён Юрий Сёмин, после завершения неудачной квалификации ЧМ в сборную назначили Гуса Хиддинка. Что было потом – помнят все. В 2008-м Россия выдала лучший Евро в истории.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021