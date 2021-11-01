«Сочи» борется за Лигу чемпионов. В чём их суперсила?

Пока вы спали, футбольный клуб «Сочи» обогнал «Динамо» и оказался на втором месте рядом с «Локомотивом».
До «Зенита» пять очков – что, естественно, много, но при этом достаточно, чтобы удивиться положению клуба. Который недавно появился в РПЛ, а теперь стабильно идёт в лидерах.
О сомнительном имидже «Сочи» и его подозрительно реактивном перевоплощении из питерского «Динамо» мы не забыли, но в этом материале хотим по-футбольному посмотреть на команду с одним игроком сборной России в составе и без толпы дорогих легионеров (другими словами, с составом эконом-класса). И при этом претендующую на Лигу чемпионов и просто очень яркую.
Настолько, что несколько туров назад послематчевое интервью колумбийца Матео Касьерры – лучшего бомбардира команды со статистикой 5+1 в 7 матчах – переводил Жоаозиньо.
Фото: twitter.com/matchtv
А гол «Арсеналу» в последнем матче игроки «Сочи» забили после шести передач в одно касание.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.
А ещё тренер Владимир Федотов возглавил «Сочи» в декабре 2019 года, когда команда шла в зоне вылета. И без радикальных изменений в составе (например, вратарь Заболотный, Барсов и Заика играют ещё с ФНЛ) – а также при помощи тех, кто не играл постоянно в «Зените» – довёл команду до дебюта в еврокубках, держит её высоко в РПЛ и при этом развивает игроков.
Показательно, что у Федотова заиграли и расцвели те: а) про кого забыли; б) над кем посмеивались; в) в кого не верили; г) кого не знали.
- Заболотный. То есть стабильный вратарь «Сочи» с 2018 года, а также нападающий, который уже лидер и борец в составе ЦСКА.
- Кокорин. В «Сочи» забил 7 голов в 10 матчах, и это не только его лучшие показатели после выхода на свободу, но и лучшие по скорострельности за всю карьеру.
- Терехов. Отыграл почти всю карьеру в ФНЛ, а в 31 год впервые попал в сборную и провёл почти полный матч в Мариборе.
- Юсупов, Бурмистров, Жоаозиньо, Цаллагов. Все они регулярно играют, а не всплывают в памяти как большие таланты, у которых не получилось.
- Маргасов! Помните такого футболиста? Талантище из «Ростова» совсем не смог в «Локомотиве», зато в «Сочи» стабильно выходит на поле (58 матчей после полноценного трансфера в 2019-м).
- Наконец, Нобоа. Тот, кого Дзюба в шутку называет пингвинёнком. В 36 лет Кристиан говорит, что у него лучший этап в карьере.
Напомню, в сборную России из «Сочи» вызывают только одного игрока – Терехова. Плюс есть прошедшие через команду Мостовой («Зенит») и Заболотный (ЦСКА). И всё это происходит при тренере Федотове.
Так чем же он так заряжает команду и в чём его тренерская сила? Разобрались вместе с игроками «Сочи»!
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Позитив
Я перечитал десятки интервью Федотова и заметил, что он в эпическом стиле Гомера даёт игрокам постоянные характеристики.
Заболотный – зверюга.
Терехов – быстроногий.
Нобоа – лучик света.
Да и сам Кристиан на правах лучика отмечал, что команда чувствует себя семьёй: «Помогаем друг другу, изменилась атмосфера». Этому способствует и то, что Федотов выбирает игроков в том числе по человеческим качествам (об этом рассказывал Терехов).
Мотивация
Установки и слова Федотова особенно перед матчами отмечают многие игроки. Вратарь Заболотный рассказывал, что Федотов ни разу не мотивировал команду одинаково: каждый раз получалось эффектно и по-разному; так «Сочи» побеждал благодаря настрою.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Индивидуальные беседы
Антон Заболотный во время игры за «Сочи» признавался тренеру, что ему всегда тяжело давались голы, на что Федотов нашёл мотивационный ответ.
«Его мысль была негативна, – рассказывал тренер Sports.ru. – Антон всегда задумывался о препятствиях, о том, что всё сложно. Нужно было переформатироваться. Почему не сказать: «Я забиваю легко»?
Итог – 14 голов после двух за «Зенит» (один за основную команду, другой — за дубль).
По мнению Федотова, внутри Заболотного «всегда буря эмоций». Только в «Зените» он тратил лишнюю энергию на ответы медиа и болельщикам, а в «Сочи» успокоился и, как результат, зациклен на ударах и голах.
Видим это в ЦСКА до сих пор.
Тактика = уверенность
Так считает лидер Нобоа: что команда стала сильнее тактически, чаще побеждает и за счёт этого увереннее подходит к любому сопернику. И это чувство уверенности, по словам Нобоа, дал именно тренер.
А Терехов говорит, что Федотов силён в деталях подготовки. «Это скрупулёзный тренировочный процесс и разбор по косточкам каждого соперника», – говорит игрок.
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После 13 туров так и кажется. Значит, дальше ещё интереснее.
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