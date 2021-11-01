Уволили через четыре месяца после назначения. Почему Нуну провалился в «Тоттенхэме»?

Нуну — всё. Боссам «Тоттенхэма» хватило мучений с Жозе Моуринью в прошлом сезоне, поэтому они быстро свернули новый португальский эксперимент. Три месяца в пустоту — таков итог работы Нуну в Лондоне. 0:3 с «МЮ» стали отправной точкой к решению вопроса, который назревал уже очень давно. Нуну продержался на своём посту всего четыре месяца.

Нуну — ограниченный тренер без идей для топ-уровня

Если вспомнить, каким образом Нуну вообще оказался в «Тоттенхэме», то станет понятно, что клуб шёл к этой идее без чёткой стратегии и видения дальнейшего развития.



«Вулверхэмптон» был симпатичным проектом, который удивлял АПЛ два сезона подряд — потрясающая физическая подготовка и сбалансированная тактика стали основой для яркого продвижения от Чемпионшипа до еврокубков. Но в последнем сезоне Нуну столкнулся с проблемами (кадровые плюс тактические), из которых он так и не вылез. Отклонения от любимой схемы 3-5-2 работали слабо, сломался Хименес — команда упала на 13-е место, расставшись с Нуну по итогам года.



Интересно, что из всех доступных тренеров «Тоттенхэм» выбрал максимально похожего на Жозе Моуринью человека — именно по игровому стилю. Даже победу над «Ман Сити», одно из немногих достижений Нуну, «Тоттенхэм» добыл по шаблонам прежнего тренера — низкий блок в сочетании с быстрыми контратаками принесли успех. Но, кроме этих решений, Нуну так ничего и не предложил.

Приверженность Нуну к привычному (для себя) стилю сильно отбросила «Тоттенхэм» по многим ключевым для претендующих на высокие места в АПЛ команд метрикам. За 10 матчей «Тоттенхэм» накопил всего 10.63 xG — меньше остроты у чужих ворот создали только «Уотфорд», «Ньюкасл» и «Норвич». По ударам «Тоттенхэм» вообще предпоследний в лиге. И это с Кейном и Соном в составе.



По интенсивности высокого прессинга «Тоттенхэм» прямо сейчас 9-й в АПЛ (11,50 PPDA) — на первый взгляд, это прогресс по сравнению с работой Нуну в «Вулверхэмптоне». Но важен контекст — на отрезке из 10 матчей «Тоттенхэм» часто встречался с соперниками, предпочитающими низкий либо средний блок («Ньюкасл», «МЮ», «Вест Хэм», «Арсенал»).

Глобально прессинг «Тоттенхэма» выглядел сыро и не слишком конструктивно. Как пример — матч с «Челси», где команду Нуну смутила Тухеля высоким давлением в первом тайме. Но потом «Тоттенхэм» получил три гола, ибо структура полностью развалилась, а «Челси» подстроился под попытки прессинга.



И для сравнения — «Тоттенхэм» совершил за 10 матчей всего 298 прессинг-действий в финальной трети. «Ливерпуль» — 414, «Брайтон» — 402, «Ман Сити» — 380, «Челси» — 363. Даже «Кристал Пэлас» действовал смелее — 360 прессинг-действий. В лиге, где существует тренд на высокое давление, команда с сугубо контратакующим концептом точно не зацепится за большие результаты. «Тоттенхэм» убедился в этом лично на примере Моуринью, но почему-то решил ещё раз вляпаться в похожую историю.

Ограниченность Нуну усугубили проблемы с составом

Конечно, стиль Нуну изначально вызывал вопросы, но у него был шанс выстроить ту же систему, что работала два сезона подряд в «Вулверхэмптоне». Здесь уже в дело вмешались обстоятельства — плохая форма отдельных игроков и общие проблемы с балансом состава.



В прошлом сезоне Кейн тащил даже в самых плохих матчах «Тоттенхэма» — опускался в глубину, завершал атаки и предлагал потрясающий объём впереди. После Евро и истории с потенциальным трансфером в «Ман Сити» Кейн демонстрировал лишь 10% возможностей.

Связка Сона и Лукаса Моуры принесла победу над Гвардиолой, но общая вязкая и тягучая структура «Тоттенхэма» на дистанции так и не предоставила комфортных условий для этих игроков.



Н'Домбеле вернулся в игру лишь по ходу сезона, из-за травмы вылетел Бергвейн, после международной паузы Ромеро и Ло Чельсо на 10 дней застряли в Хорватии — такие мелочи били по «Тоттенхэму» в каждом отдельном матче. Плюс элементарно не было футболистов, которые показывали супервыступления — как тот же Кейн в прошлом сезоне. Одно время команду спасал Льорис, яркие отрезки были у Сона, стабильно пахал в центре поля Хёйбьерг, но глобально на общую картину так никто и не повлиял.

Добавьте к этому наличие таких уникальных персонажей, как Давинсон Санчес (что он делает в «Тоттенхэме» и почему до сих пор играет — одна из главных загадок в истории футбола), и станет понятно, что у Нуну не было потенциала в короткий срок выстроить эффективную и продуктивную систему.

Журналист The Athletic Чарди Экклшер (специализируется на «Тоттенхэме») недавно высказал такое видение ситуации в клубе: «Нуну — строгий прагматик и делает всё, что, по его мнению, с наибольшей вероятностью принесёт результаты с имеющимися у него игроками. Тем не менее есть нюанс: физическая форма чрезвычайно важна для Нуну, особенно когда его команда не владеет мячом. Нуну требует, чтобы его команды были лучше в физическом плане, чем их противники, отсюда и изнурительные двойные тренировки. Какой ему нужен стиль в «Тоттенхэме»? Он хочет видеть свирепую команду, организованную в атаке и защите».



Однако физически подготовленный «Тоттенхэм», уничтожающий противников компактностью и скоростью, мы так и не увидели.

Но было же что-то хорошее?

Сложно сказать. Тут нужно искать только мелочи. Например, прогресс Серхио Регилона, который даже на фоне общей вялости «Тоттенхэма» впереди стабильно выглядел игроком, способным в любой момент обострить игру. Также при Нуну в старте «Тоттенхэма» заиграл местный воспитанник Оливер Скипп — это приятная деталь для болельщиков клуба.



И это весь позитив, который оставил после себя Нуну. Он неплохой тренер, способный при благоприятной сумме факторов построить сбалансированную команду, но по общему набору идей это точно не тот человек, которому можно доверить перезагрузку топ-команды АПЛ. В итоге «Тоттенхэм» просто потерял время. А Нуну — работу.