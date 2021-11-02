Что вы знаете о приключениях российских футболистов в Италии? Тест

Перед матчем «Зенита» с «Ювентусом» мы подготовили необычную онлайн-викторину. Она посвящена приключениям российских футболистов в чемпионате Италии. От Шалимова до Миранчука: тест посвящён взлётам и падениям, рекордам и пересечениям российских футболистов в Серии А (а иногда и в Серии Б). Критерий, кого считать россиянином, а кого нет, простой: все эти люди провели хотя бы один матч за сборную России.

Не спешите с ответами: некоторые вопросы могут показаться сложными, но правильный ответ можно вычислить логически. Советуем пользоваться техникой перебора: если не знаете ответа сразу, отбрасывайте неподходящие варианты по одному – часто будет оставаться только верный. Пишите результаты в комментариях.

Удачи!