Лучшие голы октября в АПЛ. Видео с суперголом Салаха тоже тут

Октябрь вышел для английской Премьер-лиги очень насыщенным. Уле-Гуннар Сульшер успел побывать на грани увольнения и «уволить» Нуну Эшпириту Санту, «Ливерпуль» забил 14 голов, но при этом дважды потерял очки, «Норвич», несмотря на отличную игру Тима Крула, пропустил в пяти матчах 16 раз. Конечно, не обошлось и без нескольких шедевральных голов.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», 7-й тур

В самом начале октября прошёл матч между двумя претендентами на чемпионство. Украсил его чудесный гол Мо Салаха, который разобрался с одной из лучших защит мира, словно с детьми во дворе. Проброс мяча между ног Бернарду Силве, потом мимо Лапорта – и пушечный удар в дальний угол без шансов для вратаря.

Садио Мане, «Уотфорд» – «Ливерпуль», 8-й тур

Через неделю Салаху и компании пришлось ехать в гости к «Уотфорду», который только-только принял Клаудио Раньери. Счёт открыл Мане, но и этот гол вышел проявлением гения Салаха. На своём фланге он деклассировал Дэнни Роуза и просто шедевральным пасом отрезал всех остальных защитников. Кстати, для Мане этот гол стал сотым на уровне АПЛ.

Мохамед Салах, «Уотфорд» – «Ливерпуль», 8-й тур

Не обошёлся этот матч и без сольного бенефиса от Мо. Он легко справился с опекой Юрая Куцки и Крэйга Кэткарта, после чего неотразимо пробил в дальний угол.

Деклан Райс, «Астон Вилла» – «Вест Хэм», 10-й тур

Не Салахом единым. «Вест Хэм» идёт в зоне ЛЧ, всего на два очка отстаёт от того же «Ливерпуля» – во многом потому, что у него много игроков, которые могут взять на себя инициативу. Деклан Райс положил победный «Астон Вилле» пушечным и при этом бильярдно точным ударом из-за штрафной.

Рафаэл, «Норвич» – «Лидс», 10-й тур

«Лидс» Марсело Бьельсы переживает тяжёлые времена: воскресный матч он встречал в зоне вылета. К стилю игры команды начинают привыкать, и в АПЛ с её запредельной конкуренцией «Лидсу» будет тяжело спастись. Для этого нужны нестандартные ходы, и Рафинья исполнил такой: мяч после его удара пролетел между ног сразу троих игроков «Норвича».

Оказывается, трёхочковые бывают не только в баскетболе.

Какой гол больше всего понравился вам?