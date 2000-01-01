У «МЮ» новые проблемы. Игроки, которым нет места на поле
Как встроить тучу атакующих футболистов в новую схему 3-5-2, где два места в нападении заняты Кавани и Роналду.
Пара Кавани + Роналду отлично показала себя против «Тоттенхэма»
Каждый забил, у Криштиану ещё и ассист. Но главное — они отлично дополняли друг друга. Кавани феерично работал на команду и создавал зоны для португальца. Ну а Роналду — это просто Роналду.
И теперь у Сульшера проблема: места в атаке лишь два
Схема 3-5-2 предполагает, что атакующие позиции заняты Бруну, Кавани и Роналду. Но у «Юнайтед» огромное количество игроков в атаку, которые укомплектовали скамейку запасных.
Маркус Рашфорд — нападающий/вингер
Набирает форму после травмы. Забил дважды в 3 матчах, но пока Рашфорд — первый игрок запаса. Может заменять Криштиану и выступать в схожем стиле. Но вряд ли такая роль устраивает самого Маркуса.
Джейдон Санчо — вингер
Пока главный провал трансферной компании. 0 полезных действий в 11 матчах во всех турнирах. Проблема Санчо в том, что он максимально не подходит под 3-5-2. Из плюсов — ему только 21 год.
Мэйсон Гринвуд — нападающий, вингер
Лучший воспитанник «МЮ» последних лет, Гринвуд в этом сезоне уже забил 4 гола. Однако у него похожие проблемы: вингеры исчезли, а в конкурентах на 2 позиции форварда — Криштиану, Кавани и Рашфорд.
Антони Марсьяль — нападающий
Марсьяль хорош, когда ему полностью доверяют. Сейчас не тот случай. Зимой ожидается трансфер в Италию («Интер») или Саудовскую Аравию («Ньюкасл»).
Джесси Лингард — вингер
«Надо было уходить летом», — наверное, думает Лингард. После яркой половины сезона в «Вест Хэме» он мог найти бодрую команду с постоянным местом в основе. В «МЮ» он — четвёртый-пятый выбор.
Поль Погба — полузащитник
Как встроить Погба так, чтобы взять максимум от его креативности и скрыть проблемы с ленью. Был вариант задвинуть его на фланг. Погба остаётся лишь воевать за позицию с Фредом или Мактоминеем.
Донни ван де Бек — полузащитник
Впрочем, ничего нового. Как бы ни менялся «МЮ», места для ван де Бека по-прежнему нет.
У «МЮ» новые проблемы. Игроки, которым нет места на поле
Читайте также