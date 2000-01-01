И теперь у Сульшера проблема: места в атаке лишь два

Схема 3-5-2 предполагает, что атакующие позиции заняты Бруну, Кавани и Роналду. Но у «Юнайтед» огромное количество игроков в атаку, которые укомплектовали скамейку запасных.