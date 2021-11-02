Нападающий, в которого не верит Дзюба.

Сергеев обещал побриться, когда его вызовут в сборную. Ну и?

– На фарт не бреешься?

– Просто нравится с бородой ходить.

– Ты обещал болельщикам побриться в случае вызова в сборную.

– Раз обещал, значит, сбрею. Осталось, чтобы вызвали, хаха.

Это слова нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в апреле: когда он ещё играл в ФНЛ и поднимался с командой к финалу Кубка России.

1 ноября – уже имея четыре гола в Премьер-Лиге – Сергеев попал в окончательный список игроков сборной России на матчи с Кипром и Хорватией.

Чему в «Крыльях», по словам спортивного директора клуба Сергея Корниленко, не удивились: «Гордимся и радуемся! Надеемся, что Сергеев поможет сборной в ближайших матчах».

Теперь атака сборной выглядит так

Смолов – 1 гол в 2 матчах (с последнего сбора национальной команды)

Заболотный – 1 гол в 3 матчах

Сергеев – 1 гол в 4 матчах

При этом другая троица в сборную не попала:

Тюкавин – 3 гола в 4 матчах

Агаларов – 3 гола в 4 матчах

Дзюба– 3 гола в 4 матчах

***

Кто такой Сергеев, почему показывает очки после голов и за счёт чего забил нереальное количество голов в ФНЛ, мы уже писали.

Так что прежде чем отпускать Ивана в сборную, расскажем о том, как у него дела в первом в карьере РПЛ-сезоне.

Дзюба не верит, что Сергеев забьёт восемь голов за сезон

На старте сезона Артём Дзюба («Зенит») и Константин Генич («Матч ТВ») поспорили, забьёт ли Сергеев больше восьми голов за сезон.

Дзюба в коллегу не поверил.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Не знаю почему, – удивился Сергеев в интервью «Матч ТВ». – Может, причина в том, что я дебютировал в РПЛ только в 26 лет? Но ничего страшного, помогу Геничу выиграть спор».

Просто очень красивый гол Сергеева

Полюбуйтесь!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Четвёртый гол Сергеева в чемпионате получился особенным. На 11-й минуте проигранного матча с ЦСКА нападающий вышел на прострел Горшкова и оказался прямо перед Акинфеевым.

Что дальше?

Подкинул мяч носком над вратарём.

Перепрыгнул Игоря.

Забил в опустевшие ворота.

***

Ждём подобного творчества в матчах за сборную!

Следим за развитием событий, а именно – за размером бороды Ивана. Тем более «Крылья» объявили, что Сергеев побреется по возвращении из сборной.

А пока этого не случилось, фантазируем, как будет выглядеть его лицо после тотального бритья.

Иван, ждём!