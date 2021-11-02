Сергеев обещал побриться, когда его вызовут в сборную. Ну и?

– На фарт не бреешься?
– Просто нравится с бородой ходить.
– Ты обещал болельщикам побриться в случае вызова в сборную.
– Раз обещал, значит, сбрею. Осталось, чтобы вызвали, хаха.
Это слова нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в апреле: когда он ещё играл в ФНЛ и поднимался с командой к финалу Кубка России.
1 ноября – уже имея четыре гола в Премьер-Лиге – Сергеев попал в окончательный список игроков сборной России на матчи с Кипром и Хорватией.
Чему в «Крыльях», по словам спортивного директора клуба Сергея Корниленко, не удивились: «Гордимся и радуемся! Надеемся, что Сергеев поможет сборной в ближайших матчах».
Теперь атака сборной выглядит так
- Смолов – 1 гол в 2 матчах (с последнего сбора национальной команды)
- Заболотный – 1 гол в 3 матчах
- Сергеев – 1 гол в 4 матчах
При этом другая троица в сборную не попала:
- Тюкавин – 3 гола в 4 матчах
- Агаларов – 3 гола в 4 матчах
- Дзюба– 3 гола в 4 матчах
***
Кто такой Сергеев, почему показывает очки после голов и за счёт чего забил нереальное количество голов в ФНЛ, мы уже писали.
Так что прежде чем отпускать Ивана в сборную, расскажем о том, как у него дела в первом в карьере РПЛ-сезоне.
Дзюба не верит, что Сергеев забьёт восемь голов за сезон
На старте сезона Артём Дзюба («Зенит») и Константин Генич («Матч ТВ») поспорили, забьёт ли Сергеев больше восьми голов за сезон.
Дзюба в коллегу не поверил.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Не знаю почему, – удивился Сергеев в интервью «Матч ТВ». – Может, причина в том, что я дебютировал в РПЛ только в 26 лет? Но ничего страшного, помогу Геничу выиграть спор».
Просто очень красивый гол Сергеева
Полюбуйтесь!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.
Четвёртый гол Сергеева в чемпионате получился особенным. На 11-й минуте проигранного матча с ЦСКА нападающий вышел на прострел Горшкова и оказался прямо перед Акинфеевым.
Что дальше?
- Подкинул мяч носком над вратарём.
- Перепрыгнул Игоря.
- Забил в опустевшие ворота.
***
Ждём подобного творчества в матчах за сборную!
Следим за развитием событий, а именно – за размером бороды Ивана. Тем более «Крылья» объявили, что Сергеев побреется по возвращении из сборной.
А пока этого не случилось, фантазируем, как будет выглядеть его лицо после тотального бритья.
Иван, ждём!
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