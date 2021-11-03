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«Ювентус» — «Зенит», автогол Леонардо Бонуччи в матче 4-го тура Лиги чемпионов, 2 ноября 2021 года

Невероятный гол «Зенита» в Лиге чемпионов! Спасибо, Бонуччи
Михаил Рождественский
Как Бонуччи забил в свои ворота в игре с «Зенитом»
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Эпичный автогол защитника «Ювентуса». Зато очень красивый.

Новое испытание для «Зенита» в Лиге чемпионов. В 4-м туре группового этапа сине-бело-голубые приехали в Турин к «Ювентусу». В РПЛ «Зенит» уничтожал конкурентов (7:1 со «Спартаком», 4:1 с «Динамо»), а вот с итальянским грандом играть оказалось гораздо сложнее.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
02 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Дибала – 11'   1:1 Бонуччи – 26' (автогол)   2:1 Дибала – 58' (пен)   3:1 Кьеза – 73'   4:1 Мората – 82'   4:2 Азмун – 90+2'

«Ювентус» начал давить «Зенит» с первых минут и забил уже на 11-й минуте. Гости спустя некоторое время выползли из-под пресса. И тоже забили! Если быть точнее, забил даже не «Зенит», а «Ювентус» — сам себе. Вячеслав Караваев решил подать с левого фланга. Вряд ли бы это к чему-то привело, но помог Леонардо Бонуччи. Чемпион Европы подпрыгнул, и мяч от его головы полетел в дальнюю девятку. Вот это траектория! У Войцеха Щенсного не было шансов, зато было место в первом ряду.

Вообще, для Бонуччи автогол — это целое событие. За всю карьеру он всего дважды лепил по своим воротам. Блестящий показатель для центрального защитника. Повезло «Зениту», что третий автогол Лео состоялся именно в этом матче.

В последнее время встречи Бонуччи с россиянами не заканчиваются ничем хорошим. Не так давно сборная Италии играла с Испанией в полуфинале Лиги наций, и защитник схлопотал удаление. Кто был судьёй? Сергей Карасёв! И вот новый случай в коллекцию.

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