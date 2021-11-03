Невероятный гол «Зенита» в Лиге чемпионов! Спасибо, Бонуччи

Новое испытание для «Зенита» в Лиге чемпионов. В 4-м туре группового этапа сине-бело-голубые приехали в Турин к «Ювентусу». В РПЛ «Зенит» уничтожал конкурентов (7:1 со «Спартаком», 4:1 с «Динамо»), а вот с итальянским грандом играть оказалось гораздо сложнее.

«Ювентус» начал давить «Зенит» с первых минут и забил уже на 11-й минуте. Гости спустя некоторое время выползли из-под пресса. И тоже забили! Если быть точнее, забил даже не «Зенит», а «Ювентус» — сам себе. Вячеслав Караваев решил подать с левого фланга. Вряд ли бы это к чему-то привело, но помог Леонардо Бонуччи. Чемпион Европы подпрыгнул, и мяч от его головы полетел в дальнюю девятку. Вот это траектория! У Войцеха Щенсного не было шансов, зато было место в первом ряду.



Вообще, для Бонуччи автогол — это целое событие. За всю карьеру он всего дважды лепил по своим воротам. Блестящий показатель для центрального защитника. Повезло «Зениту», что третий автогол Лео состоялся именно в этом матче.



В последнее время встречи Бонуччи с россиянами не заканчиваются ничем хорошим. Не так давно сборная Италии играла с Испанией в полуфинале Лиги наций, и защитник схлопотал удаление. Кто был судьёй? Сергей Карасёв! И вот новый случай в коллекцию.