Игру купила мафия или виноват Семак? «Зенит» больше не проигрывает достойно

Вы всерьёз думали, что у «Зенита» есть шансы? Я – нет. «Ювентус» показал класс уже в первом тайме, а во втором благодаря нему победил. Никаких вопросов. Теперь бы не провалиться в игре с «Мальмё».

Мафия

На небольшом «Фиате» мы пролетели мимо центра Турина. Воскресенье, канун Хэллоуина. Город заполнен нарядными чудовищами в предвкушении громкой вечеринки и последующего выходного, а люди без глобальных ограничений меняют рестораны и удивляются костюмам друг друга. У кого-то ножом прорезана голова, кто-то покрасил щеки в стиле Джокера и, конечно, очень много ведьм. За два дня до матча с «Ювентусом» только мы с одним итальянцем свалили из этой атмосферы и поехали на окраину, где находится стадион «Ювентуса».

«Видишь дом? – Лука показывает рукой на левую часть дороги. – Вот и стадион».

Проходит 20 секунд, но ничего кроме большого дома я не вижу. Справа сервис автомобилей, слева пару грустных кафе. И в голову не могло прийти, что в такой мрачной атмосфере существует арена «Юве».

Обычный спальный район с парой дорог и домами вокруг. Рядом большая парковка, несколько деревьев и огромный стадион. Скоро мы всё-таки увидели его. Впечатляет он разве что размерами. Никакой аутентичной атмосферы вокруг нет.

– Раньше здесь была старая арена, туда люди ходили с удовольствием, – продолжал Лука.

– А что сейчас? – спрашиваю у него.

– Сейчас – мафия, – не думая отвечает итальянец.

Это слово я отчетливо идентифицировал. И за три дня слышал его много раз. Чаще только «чао» и «грацэ». Мафия, мафия, мафия.

Многие итальянцы видят всеобщий заговор. В основном, против самих себя. Когда «Ювентус» обновляет стадион, пристраивает к нему тренировочные поля или дополнительную арену – всё это проделки мафии. Если погружаться, то в этом случае злодеи – руководители Турина. Вместо того, чтобы тратить деньги на город, они через мутные схемы и договорённости вкладывают их в карман семьи Аньелли, а те направляют на инфраструктуру.

В центре города тоже одна сплошная мафия. Магазины, рестораны, музеи – мафия, а бизнес-центры – мафия вдвойне. Мафия держит город и управляет всем: каждой улицей и каждым полицейским. В какой-то момент я вспомнил курс истории, где нам рассказывали, что вся преступность на юге Италии, но никак не на севере. И сказал об этом другу.

«На юге беззаконие из-за того, что люди там живут прошлым. Они ленивы и не хотят меняться. А на севере мафия надела пиджаки, но это не помогает им иначе смотреть на мир», – сказал Лука.

После решения судьи перебить пенальти во втором тайме матча с «Ювентусом», Лука прислал мне сообщение с одним словом. Думаю, вы понимаете каким. А дальше скинул фотографию, что вчера у «Юве» был день рождения. Удивительно, что о таком подумал итальянец. Хотя, возможно, в любой другой день рефери не обратил бы на это внимание.

В Италии не особо любят «Ювентус». После скандала с договорными матчами внутри страны клуб ассоциируется с грязными деньгами. Идут годы, и ничего не меняется. Но в самом Турине относятся к этому чуть спокойнее. У большинства просто нет альтернативы при выборе команды. Матчи «Торино» – развлечения для стариков, поэтому молодёжь идёт на «Юве». А клуб делает всё, чтобы держаться за эту аудиторию. Каждому важно чувствовать поддержку близких.

В плане нелюбви «Юве» и «Зенит» чем-то похожи. Примерно так же, как Петербург и Турин – города, которые строились по идеям одного архитектора. Но только в этом. Дальше – слишком много отличий.

Критикуем Семака?

При неудаче всегда нужно найти виноватого. Можно абстрактно говорить о низкой конкуренции в РПЛ, лимите или ослаблении экономики. Но давайте без этого. Куда интереснее прозвучит, что «Зенит» проиграл «Ювентусу» из-за Семака. Раньше я хвалил его за достойные поражения в этой Лиге чемпионов, но вчера этого не было и близко. Куча ошибок и вынос без шансов. Причём глобально Турин написал весь сценарий уже в первом тайме: дали понять, если потребуется, они сделают с обороной всё, что захотят.

Просто желание появилось только во втором тайме после того, как «Зенит» неожиданно почувствовал себя крутым соперником и провёл пару атак. Но к Семаку всё равно много вопросов, на которые он не ответил на пресс-конференции.

Откуда такая любовь к Ловрену? В моменте с третьим голом лучшего защитника РПЛ (по версии самого Деяна) обвели как манекен. В четвёртом голе он убежал куда-то вперёд и, видимо, снова выбирал лучший ракурс для просмотра гола в ворота «Зенита». Почему при всём этом тренер меняет не его, а Ракицкого? У меня только одно объяснение: влияние Ловрена важно в раздевалке. В конце концов он капитан команды, а портить отношения с ним не хочется. Поэтому – особый статус. Почему так плохо сыграл Клаудиньо? Объективно, единственная надежда «Зенита» в атаке была сначала ни на рикошет, а на магию бразильца. Но без Малкома рядом в этот раз он потерялся, и во втором тайме справедливо пошёл на лавку. Почему не пошло? Похоже, у «Зенита» серьёзные проблемы в коммуникации между защитниками и вратарём. В игре с «Юве» команда сначала пару раз ошиблась при розыгрыше мяча через короткий пас. Потом Крицюк стал выбивать мяч вперёд. Но это возмутило Ракицкого и Ловрена. Поэтому после перерыва снова короткий пас.

Конечно, «Зенит» проиграл даже если бы этих проблем не было. Слишком разный уровень и класс игроков. В матчах РПЛ Семак, возможно, даже не обратил на всё подобное внимание. А если и обратил, то победить это не помешало бы.

Но давайте теперь объективно: важная проблема именно в этом – как Семаку учиться играть против топов – выбирать тактику, управлять матчем по ходу, интуитивно чувствовать замены – если в чемпионате России нет команд элементарно со средним европейским уровнем. Что делать «Зениту»? Вместо игроков покупать возможность сыграть с топами? Ведь только в этом случае Семак как тренер будет развиваться. Пока у него на это только 5-6 матчей в году.

Или можно выкинуть Семака. И поставить иностранца. Не удивлюсь, кстати, если будет лучше. Но только в начале. Потом он поиграет против аутсайдеров РПЛ и поймёт: а зачем в этом чемпионате вообще напрягаться? Так же наверняка подумал и Ловрен, поэтому из него сейчас делают клоуна все, кто этого хочет.

«Зенит» в этом году получил соперников сильнее, чем в прошлой Лиге чемпионов и сыграл с ними куда симпатичнее, чем год назад. Это не значит, что «Зенит» надо хвалить. Но, вероятно, это единственная российская команда, кто весной сыграет в еврокубках.

Мини-задачу команда выполнит. А чуда ожидаемо не случилось. Впрочем, в российском футболе чудес давно никто не ждёт.