«Ошеломили скромный «Зенит». Что пишут в Италии о матче чемпиона России с «Ювентусом»

«Зенит» потерпел третье поражение в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион России неудачно провёл выездную встречу с «Ювентусом», пропустив четыре мяча. Задача по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, которая и без того была крайне трудной, теперь осложнилась до предела. Что же пишут в Италии после матча?

Tuttosport отметил преображение итальянской команды в сравнении с последними матчами чемпионата.

«Сенсационное преображение. Но какой «Ювентус» настоящий? Невероятный переход от испуганной и неумелой команды к доминирующей и качественно безупречной. Прошедший вечер нельзя назвать исцелением только потому, что ребята одержали красивую победу. Проблемы в последнее время заключались в том, что «Ювентус» не играл как единый механизм. Но вчера команде это удалось. «Ювентус» ошеломил российский клуб и вышел в 1/8 финала».

Издание Gazzetta dello Sport после матча поставило низкую оценку испанскому арбитру Эрнандесу.

«В целом мнение о работе арбитра Эрнандеса негативное. Главный момент — назначение пенальти в ворота «Зенита». Там было очень лёгкое касание, которое вряд ли тянет на нарушение. Помимо этого, у «Зенита» были претензии по поводу начала эпизода, когда футболист российского клуба оказался на газоне в результате контакта».

А вот что написала La Stampa.

«Ювентус» неудержим, он выходит в плей-офф. Команда Аллегри играет в чемпионате и Лиге чемпионов на разных скоростях. Тем не менее она вышла в 1/8 финала за два тура до финиша группового этапа. На этот раз «Ювентус» проявил гораздо больше внимания и решительности».

Tuttomercatoweb также сделал акцент на преображении итальянской команды.

«Ювентус» одержал важную победу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Команда сразу бросилась вперед и ошеломила скромный «Зенит» благодаря накопившейся спортивной злости. «Ювентус» рванул галопом, а соперник остался позади. Кажется, меры Аллегри, закрывшего команду на базе, принесли успех. Похоже, «Ювентус» нашёл другой образ и взял новый курс. У команды много проблем, но с «Зенитом» она сыграла сплоченно. У «Ювентуса» появилась правильная реакция. Единство — ключевая характеристика прошедшего матча».

«Ювентус» достойно ответил всем критикам. Игра с «Зенитом» заставила нас забыть о проблемах, что есть у команды в чемпионате Италии. Важный момент по поводу повторного исполнения пенальти. Испанец Эрнандес оказался самым требовательным арбитром в мире, поскольку заметил, что два игрока «Зенита» вбежали в штрафную раньше времени. С точки зрения правил судья принял верное решение, однако подобные моменты присутствуют чуть ли не в каждом эпизоде с 11-метровыми ударами. Очень спокойный вечер в Лиге чемпионов. «Ювентус» сыграл как настоящая команда».

Помимо этого, после матча TMW отреагировал на действия футболистов «Зенита». Худшие оценки (пятёрки) получили Ловрен, Ракицкий, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Малком, Круговой и главный тренер Сергей Семак. Лучшим в составе российского клуба признали Азмуна (оценка — 6,5), ставшего автором второго гола. Приведём некоторые выдержки.

Крицюк (оценка — 5,5). Россиянин не дал необходимых гарантий на последнем рубеже. Запомнились некоторые спасения, но было много неопределённости. Как итог — четыре пропущенных мяча.

Ловрен (5,5). Самый опытный защитник в составе «Зенита» капитулировал перед атаками «Ювентуса». Характерным стал третий гол в исполнении Кьезы, когда итальянец легко обыграл соперника, спокойно прицелился и точно пробил в дальний угол.

Барриос (5). Провёл бесполезный матч. Допустил много ошибок, преследовал футболистов «Ювентуса» без особого успеха.

Клаудиньо (5). В первом тайме был почти незаметен, а после перерыва заработал пенальти в ворота «Зенита». После этого эпизода немного пришёл в себя, создал пару моментов, но эпизод с фолом на Кьезе остался в памяти.

Мостовой (6). Решение тренера, отправившего игрока на скамью запасных по ходу матча, вызывает вопросы. Безусловно, один из лучших футболистов в составе «Зенита». Замена на Малкома заметно ослабила российскую команду, учитывая, что предлагал на поле Мостовой.

Азмун (6,5). Семак предпочёл более легковесный вариант в атаке. Сложный вечер для Азмуна, поскольку он часто оказывался в тисках Бонуччи и де Лигта. Тем не менее в концовке встречи иранец воспользовался едва ли не единственным шансом в чужой штрафной площади.

Семак (5). Главный тренер оставил в запасе Дзюбу, а «Зенит» всеми силами пытался доставить мяч до Азмуна. Защита не выдержала давления со стороны «Ювентуса», который делал почти всё, что хотел. Семак заменил Мостового, который на тот момент был лучшим на поле у чемпиона России. Вторая половина матча получилась тяжёлой.